Путин за неделю пообщался более чем с 20 зарубежными лидерами в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Рабочий график главы государства на этой неделе почти каждый день заканчивался после полуночи, пишет ТАСС. Международная программа началась во вторник с телефонного разговора с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Политики обсудили ситуацию на Украине и безопасность на Балтике и Севере Европы.

Позже российский лидер выступил на пленарной сессии Форума стран – экспортеров газа. Вечером того же дня он провел пять двусторонних встреч, в том числе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, эмиром Катара Тамимом Аль Тани и председателем президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи.

В среду и четверг график президента был посвящен российско-африканскому саммиту. Путин выступил на Экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка, провел два пленарных заседания и пообщался с руководителями Египта, Намибии, Бурунди, Кении, Республики Конго и Эфиопии.

В пятницу состоялись еще девять двусторонних переговоров в Кремле с главами Судана, Мадагаскара, Ганы, Мали, Южного Судана, ЦАР, Демократической Республики Конго, Того и Эритреи. Помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, что помимо официальных встреч на полях саммита у Владимира Путина было очень много контактов на ногах со всеми участниками мероприятий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин рассказал представителям африканских стран о возможностях высокотехнологичной системы международных расчетов А7.

Во вторник глава государства назвал результативным саммит Форума стран – экспортеров газа.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим передал Владимиру Путину благодарность за приглашение на саммит.