  • Новость часаБеспилотники атаковали Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области
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    Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.

    22 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нам Великий Пост

    Крещение, как рождение и смерть, может быть только однократным. Но вот осознание того, что оно означает, возрастание в вере – это процесс, который продолжается всю жизнь. Великий Пост – это время, когда мы возвращаемся к началу, к основаниям нашей веры, к тому, что задает неизменные ориентиры.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Звонок Путина и Трампа прошел по российскому сценарию

    Киеву и Европе хороших новостей разговор Путина и Трампа не принес. Но должно пройти еще как минимум две переговорные фазы, прежде чем станет понятно, достижим успех либо всё обречено на провал.

    16 комментариев
    20 марта 2025, 07:42 • Новости дня

    ВСУ угрожали расстрелом священнику в Курской области

    ВСУ угрожали отцу Евгению расстрелом, священник укрывал жителей в храме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В августе прошлого года в Курской области православный священник отец Евгений подвергся угрозам расстрела со стороны ВСУ, но продолжает свою миссию, помогая эвакуировать жителей приграничных районов и укрывая их в храме.

    В августе прошлого года в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) остановили православного священника, отца Евгения, и угрожали ему расстрелом, передает ТАСС. Отец Евгений вспоминает, что тогда его грубо остановили и направили на него оружие, но позже отпустили, предупредив: «Ничего, увидим, расстреляем». Несмотря на угрозу, священник остался жив и продолжает свою деятельность.

    В настоящее время отец Евгений служит в подразделении «Ахмат» и активно помогает эвакуировать жителей Курской области, проживающих в приграничных районах. Священник также укрывал мирных жителей в храме во время вторжения ВСУ. Отец Евгений высоко оценил смелость жителей региона, которые, несмотря на опасности, продолжают искать своих близких.

    Однако он настоятельно призвал жителей не рисковать своей жизнью и безопасностью. «Этого нельзя делать, нельзя рисковать собой, нельзя рисковать жизнью мирных людей», – подчеркнул отец Евгений, напомнив о важности соблюдения правил безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска повредили в Рыльске 17 объектов культурного наследия, среди которых храмы и памятники . Украинские солдаты использовали алтари храмов для установки пулеметов, что является грубым нарушением международных норм . Также сообщалось, что ВСУ сожгли церковь в Погребках Курской области .

    19 марта 2025, 14:34 • Новости дня
    Путин заявил о скором завершении разгрома ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры сообщил о том, что российские войска провели ряд стремительных и дерзких операций в Курской области.

    Он подчеркнул, что Вооруженные силы России завершают разгром группировки войск противника в этом регионе, передает ТАСС.

    Путин отметил, что «наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника».

    Ранее Министерство обороны России представило кадры с оставленными укрепленными позициями ВСУ в Курской области, где были обнаружены иностранные боеприпасы и сгоревшая техника НАТО.

    Накануне Путин подтвердил американскому лидеру Дональду Трампу, что окруженные в Курской области украинские военные получат гарантии жизни и достойного обращения при сдаче в плен.

    Коментарии (7)
    18 марта 2025, 01:28 • Новости дня
    Бойцам после операции «Поток» под Суджей потребовалось специальное лечение

    Бойцам после операции «Поток» под Суджей потребовалось специальное лечение от отравления токсичными парами

    Бойцам после операции «Поток» под Суджей потребовалось специальное лечение
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные медики разработали уникальные методы лечения бойцов, у которых возникли проблемы с легкими после вдыхания продуктов гальванизации труб в результате длительного пребывания в газовой трубе во время операции «Поток» в Курской области

    Военные медики разработали уникальные методы для лечения бойцов, надышавшихся токсическими парами в ходе операции «Поток», сообщает RT.

    По словам военного врача Вадима, бойцы поступают с пневмонитом, вызванным ингаляцией продуктов гальванизации труб и содержащихся в них токсичных веществ. Симптомы проявляются не сразу, а на второй или третий день.

    Врач отметил, что это состояние коварно и требует особого подхода к лечению. «Схема лечения была создана нами практически с колес, по команде командира. Это было сложное отравление, и пришлось тщательно продумать определенную схему», – сказал он. Вредные вещества выводятся из организма специальными препаратами, аналогов которым в мире нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 600 российских военнослужащих прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены.

    Коментарии (18)
    18 марта 2025, 13:20 • Видео
    Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

    Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    Коментарии (0)
    17 марта 2025, 19:52 • Новости дня
    ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов
    ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные описали отступление из Курской области как катастрофу и провал фронта, они сравнили его с фильмами ужасов, об этом рассказали украинские боевики иностранной прессе.

    Военнослужащий Владимир рассказал, что, когда он находился в Судже, там наблюдались «паника и обвал фронта», передает «Российская газета» со ссылкой на Би-би-си.

    Он отметил, что отход к границе был затруднен из-за российских беспилотников, уничтожавших технику ВСУ. Дорога снабжения украинских войск находилась под полным огневым контролем российских сил, а небо было заполнено дронами. Владимир выразил недовольство тем, что для командования ВСУ потеря дороги оказалась неожиданностью.

    Другой боец, Антон, назвал ситуацию катастрофической и сообщил, что ему удалось выйти из Суджи пешком ночью, хотя это было опасно из-за присутствия российских беспилотников. По его мнению, удержание плацдарма в Курской области утратило смысл.

    Украинские военные сравнивают отступление с фильмом ужасов: дороги усеяны уничтоженной техникой и телами солдат. Некоторые бойцы отступали пешком на расстояние до 20 км.

    Напомним, украинская сторона за все время боевых действий на территории Курской области потеряла свыше 68 тыс. военнослужащих.

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    18 марта 2025, 02:00 • Новости дня
    Мирошник: Наемники из Польши и Грузии жестоко действовали в Курской области

    Мирошник сообщил о зверствах польских и грузинских наемников в Курской области

    Мирошник: Наемники из Польши и Грузии жестоко действовали в Курской области
    @ EPA/TACC

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол Мирошник рассказал о зверствах иностранных наемников в Курской области, среди которых выделяются поляки и представители «Грузинского национального легиона».

    Как сообщает ТАСС, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил о зверствах иностранных наемников в Курской области. Он отметил, что среди них выделяются представители «Грузинского национального легиона», а также поляки. Наемники говорили на польском, французском и английском языках, и их присутствие подтверждается свидетельствами эвакуированных людей.

    По словам Мирошника, наемники не только принимали участие в боевых действиях, но и управляли информационными потоками, выполняя менеджерские функции. Показания пленных и захваченных в плен украинских военнослужащих пока не могут быть полностью раскрыты из-за тайны следствия, но в будущем более детальная информация будет оглашена.

    Мирошник подчеркнул, что окончательная цель заключается в привлечении виновных к ответственности на международной арене, и Россия планирует вскрывать преступления киевского режима, совершенные на территории Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ Назар Валеченко сообщил, что иностранные наемники не позволяют отступать украинским солдатам в курском приграничье, расстреливая тех, кто пытается уйти через границу на Украину.

    Боец спецназа «Ахмат» с позывным «Гром» рассказал, что боевики украинских формирований «Кракен» и «Азов» вместе с польскими наемниками покинули Казачью Локню при наступлении российских сил, оставив разрозненные очаги сопротивления.

    Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными, указав при этом, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины не подпадают под действия Женевской конвенции.

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    17 марта 2025, 09:30 • Новости дня
    Минобороны показало оставленные ВСУ позиции в Курской области

    Минобороны показало кадры оставленных ВСУ позиций с иностранным оружием

    Минобороны показало оставленные ВСУ позиции в Курской области
    @ Кадр из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны России представило кадры с оставленными укрепленными позициями ВСУ в Курской области, где были обнаружены иностранные боеприпасы и сгоревшая техника НАТО.

    Российское Министерство обороны опубликовало кадры, с позициями украинских вооруженных сил, которые были брошены в ходе освобождения российскими войсками населенных пунктов Косица и Черкасское Поречное Курской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    На видео можно увидеть сгоревшую украинскую технику и разнообразное вооружение, оставленное украинскими военными. В частности, начальник штаба батальона с позывным «Восток» отметил наличие ручного гранатомета, созданного на Украине по американским чертежам, а также американских, чешских и шведских гранатометов и пулеметов, и даже ПТРК Javelin.

    На кадрах также показаны укрепления украинских войск, расположенные на высотах, где находились расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Среди обнаруженного оборудования видны новые дроны, оставленные на позициях украинскими военными.

    По словам стрелка с позывным «Луна», вытеснение украинских сил из лесопосадок сделало продвижение российской армии по населенным пунктам проще. Это связано с тем, что операторы БПЛА базировались именно в этих лесных районах.

    Напомним, российские войска освободили 33 населенных пункта в Курской области и ДНР за неделю.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам, которые освободили Суджу и прилегающие населенные пункты.

    Минобороны сообщило, что за неделю в Курской области ВСУ потеряли семь танков, 19 боевых машин пехоты, 24 бронетранспортера, 55 боевых бронированных машин, 96 автомобилей, 30 артиллерийских орудий, две самоходные артиллерийские установки Paladin, семь минометов, пусковую установку зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1», 37 пунктов управления беспилотниками и пять складов.

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    18 марта 2025, 12:23 • Новости дня
    СК рассказал об убийстве украинскими боевиками беременной в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следственный комитет России раскрыл обстоятельства убийства украинскими военными беременной женщины и пожилой женщины в Курской области.

    Убийство беременной произошло в августе 2024 года, в начале вторжения в регион, боевики намеренно обстреляли два гражданских автомобиля, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В машинах ехали члены семьи, пытавшиеся выехать из Куриловки Суджанского района. В результате обстрела погибла беременная женщина.

    Проводится опознание потерпевшей, назначены судебные экспертизы.

    В феврале 2025 года украинские военные в подвале одного из домов села Погребки того же района заметили пожилую семейную пару. Они бросили в подвал дома гранату, но мужчина и женщина выжили. Тогда боевики расстреляли женщину на глазах супруга.

    Также ВСУ обстреляли гражданское авто, на котором люди пытались выехать из Казачьей Локни, один человек получил ранение.

    Ранее пенсионерка из Казачьей Локни рассказывала об убийствах, которые совершали украинские военные в отношении односельчан.

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    17 марта 2025, 13:50 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 68 тыс. военных
    Потери ВСУ в Курской области превысили 68 тыс. военных
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона за все время боевых действий на территории Курской области потеряла свыше 68 тыс. военнослужащих, сообщило Министерство обороны России в понедельник.

    За сутки на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 280 человек, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ответственности группировки «Север» поражены формирования механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны ВСУ у Гоголевки, Горналя, Гуево и Олешни.

    ВСУ также потеряли за сутки два танка, две БМП, два БТРа, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, два миномета, станцию контрбатарейной борьбы, три пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов.

    За время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла более 68 тыс. военнослужащих и значительное количество военной техники, включая 396 танков, 319 БМП и 287 БТРов. Уничтожены 13 установок HIMARS и семь MLRS, а также 56 единиц инженерной техники.

    Ранее источник сообщал, что подразделения ВСУ потеряли контроль над большей частью Гоголевки в Суджанском районе Курской области.

    Минобороны ранее публиковало видео с позиций, оставленных ВСУ в Курской области.

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    17 марта 2025, 08:58 • Новости дня
    Иностранные наемники расстреливали отступающих из Курской области бойцов ВСУ

    Пленный рассказал о расстреле наемниками отступающих из Курской области военных ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Иностранные наемники не позволяют отступать украинским солдатам в курском приграничье, расстреливают тех, кто пытается уйти через границу на Украину, сообщил пленный военнослужащий ВСУ Назар Валеченко.

    Пленный украинский военнослужащий Назар Валеченко рассказал, что иностранные наемники, в том числе британцы, открывали огонь по украинским солдатам, пытающимся отступить. Он подчеркнул, что это вынудило их сдаться, так как отступление стало невозможным и привело бы к гибели, передает ТАСС.

    По его словам, в плену к ним отнеслись хорошо, предоставили питание и медицинскую помощь. Валеченко рассказал, что изначально заплатил 5 тыс. долларов за возможность оставаться в тылу и охранять завод в Полтавской области.

    Однако после уничтожения завода российскими войсками его переместили в Сумскую область, а затем в курское приграничье.

    Ранее подполье сообщило, что около 30 офицеров стран НАТО оказались в окружении в Курской области, где они занимались командованием войсками и корректировкой ударов.

    Российские военные рассказали, что боевики украинских формирований «Кракен» и «Азов» вместе с польскими наемниками покинули Казачью Локню при наступлении российских сил.

    Напомним, Владимир Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области.

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    18 марта 2025, 00:22 • Новости дня
    Белгород подвергся атаке беспилотников ВСУ

    ПВО отразила атаку украинских дронов над Белгородом, пострадали два мирных жителя

    Tекст: Денис Тельманов

    Система ПВО защитила Белгород от атаки украинских беспилотников, однако при падении обломков ранены двое мужчин, одному из которых ампутировали кисть, а другому – предплечье.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО эффективно противодействует атаке украинских беспилотников над Белгородом и прилегающим районом. Однако, как пишет ТАСС, в результате падения обломков пострадали два мирных жителя. Один из них получил травматическую ампутацию кисти, а другому ампутировали предплечье.

    Пострадавшие были оперативно доставлены в городскую больницу №2 Белгорода, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Вячеслав Гладков отметил, что работа по уничтожению дронов продолжается, и поблагодарил службы за оперативность и профессионализм.

    Атаки беспилотников становятся частыми в приграничных районах, и власти предпринимают дополнительные меры для защиты мирных жителей и критической инфраструктуры. Гладков подчеркнул, что безопасность граждан – приоритетная задача для региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дроны ВСУ атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области, в результате чего были повреждены здания и транспортные средства, но пострадавших не оказалось.

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    19 марта 2025, 12:23 • Новости дня
    Священник, прошедший трубу под Суджей: На фронте нашу победу замедляет мат

    Tекст: Александра Юдина

    Священник отец Алексей вместе с штурмовиками участвовал в операции «Поток» под Суджей, где прошел через трубу, сравнив это с переживанием благодати в Троице-Сергиевой лавре.

    В Telegram-канале «На войне» опубликована видеозапись, на которой отец Алексей рассказывает, как во время операции «Поток» под Суджей  прошел вместе с штурмовиками по трубе.

    Священник описал свои переживания, отметив: «Когда были в трубе, я такую похожую благодать испытывал в Троице-Сергиевой лавре… Господь там присутствовал…».

    Также он отметил, что победу бойцов замедляет мат, однако добавил, что «русский человек сам должен дойти» до состояния, чтобы его не использовать.

    Участие священника в этой миссии стало важной поддержкой для бойцов, которые оценили его присутствие и вдохновляющие слова.

    Священник также выразил гордость за возможность быть рядом с военными и поддерживать их в трудные моменты. Он отметил важность духовной поддержки, особенно в сложных ситуациях, когда бойцам приходится проявлять мужество и выдержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 600 российских военнослужащих прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены.

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    17 марта 2025, 11:54 • Новости дня
    Российские силовики выбили ВСУ из большей части Гоголевки под Суджей

    Российские бойцы выбили ВСУ из большей части Гоголевки в Суджанском районе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВСУ потеряли контроль над большей частью Гоголевки в Суджанском районе Курской области, сообщил источник в силовых структурах.

    Подразделения Вооруженных сил Украины были выбиты из большей части Гоголевки в Суджанском районе Курской области, передает ТАСС. По словам представителя российских силовых структур, бойцы России завершили зачистку окрестностей населенного пункта, но подчеркнули, что о полном освобождении села пока рано говорить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России показало позиции, оставленные Вооруженными силами Украины в Курской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве украинскими военными восьми мирных жителей в Курской области в 2024 году. The New York Times сообщила о скором завершении украинского вторжения в Курскую область.

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    17 марта 2025, 23:13 • Новости дня
    ВСУ атаковали деревни в Белгородской области

    Шесть деревень Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Шесть населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ, повреждены здания и транспортные средства, пострадавших нет.

    Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что шесть населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины, пишет ТАСС. По предварительной информации, пострадавших нет.

    В селе Тишанке Волоконовского района дрон атаковал здание социального объекта, в результате чего была повреждена кровля. В поселке Красная Яруга из-за детонации беспилотника был посечен легковой автомобиль.

    Также было нанесено значительное повреждение грузовому автомобилю в хуторе Фищеве после атаки дрона. В Нечаевке дрон сдетонировал рядом с производственным предприятием, повредив его фасад. В Валуйском округе детонация FPV-дрона нанесла ущерб ограждению частного домовладения.

    В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка беспилотник атаковал частный дом, выбив окна и повредив фасад. Губернатор отметил, что информация о последствиях данных атак уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотниками объекты в Астраханской области, что привело к возгоранию и травме одного человека, доставленного в больницу.

    В Запорожской области дроны ВСУ атаковали электроподстанцию в селе Бурчак, оставив без электроснабжения более 750 абонентов, однако обошлось без жертв и пострадавших.

    Украинские войска нанесли артиллерийский удар по молокозаводу в Каменке-Днепровской, уничтожив его цех, но информации о пострадавших нет.

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    17 марта 2025, 23:32 • Новости дня
    Трамп выразил уверенность в договоренности США и РФ по Украине

    Трамп выразил уверенность в достижении США и России мирного соглашения на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на успешное урегулирование ситуации на Украине в сотрудничестве с Россией после запланированного разговора с Владимиром Путиным.

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Соединенные Штаты и Россия смогут достичь соглашения о мирном урегулировании ситуации на Украине. Это заявление он сделал во время посещения Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, передает ТАСС.

    Трамп заявил, что намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным во вторник, чтобы обсудить возможность достижения соглашения о прекращении огня и установлении мира на Украине. «Посмотрим, сможем ли мы выработать мирное соглашение – о прекращении огня и мире. Я думаю, что у нас получится», – отметил он в разговоре с журналистами.

    Этот шаг Трампа рассматривается как часть его усилий по улучшению отношений с Россией. Он неоднократно высказывал желание наладить диалог с Москвой и работать в направлении мирного разрешения конфликтов, включая украинский кризис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность признания Крыма частью России в рамках соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта, сообщили СМИ.

    США обнародуют итоги телефонного разговора президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом сразу после его завершения, сообщала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Перед запланированным разговором Путина и Трампа Белый дом отказался от комментариев относительно будущего главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Коментарии (3)
    17 марта 2025, 18:02 • Новости дня
    ВСУ в Курской области на 90% использовали оружие НАТО

    Мирошник: ВСУ в Курской области на 80-90% снабжались вооружением НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Большая часть техники и боеприпасов, уничтоженных в курском приграничье, принадлежит натовским государствам, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    Порядка 80-90% уничтоженных вооружений в Курской области принадлежит странам Североатлантического альянса, заявил Мирошник в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

    Посол пояснил, что по большей части это военно-техническое снабжение, боекомплекты, стрелковое оружие, мины, снаряды, РСЗО.

    Ранее Мирошник сообщал, что в ряде поселков Курской области до освобождения не дожили 50% жителей.

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    17 марта 2025, 12:06 • Новости дня
    Евкуров назвал решающим и дерзким маневром переброску сил по газовой трубе в Суджу

    Евкуров: Переброска российских сил по газовой трубе в Суджу решила исход боя

    Tекст: Вера Басилая

    Операция с переброской российских войск по трубе газопровода в Курской области в тыл украинских позиций стала дерзким маневром, который решил исход боя, заявил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

    Евкуров подчеркнул, что без тщательной подготовки, включая боевую и психологическую, такой маневр был бы невозможен. Он отметил высокий уровень мастерства, позволивший небольшими силами добиться значительного эффекта. Подвиг российских солдат вызвал у замминистра восторг и восхищение, передает ТАСС.

    Ранее глава Генштаба России Валерий Герасимов доложил, что более 600 российских военнослужащих, включая отряды «Ветераны» и «Ахмат», прошли 15 км через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как бойцы российской армии использовали газовую трубу для проникновения в тыл противника.

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    У Украины есть шанс пробиться в ЕС сквозь Венгрию

    Власти Украины признали, что застряли на пути в Евросоюз. Связано это не с Россией, а с Венгрией, премьер-министр которой решил окончательно похоронить европейские мечты Киева. Однако его план грозит провалиться с учетом значительного количества желающих сменить в Венгрии власть и все-таки сделать Украину частью ЕС. Подробности

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    Как найти лучшего подводника Великой Отечественной

    19 марта в России отмечается День моряка-подводника – и одним из самых распространенных споров в этот праздник является дискуссия о том, кого можно назвать лучшим асом подводной войны во время Великой Отечественной. Подводника № 1 выбирали в своих рядах и другие стороны Второй мировой войны. Почему ни немецкие, ни американские критерии подобного выбора для советских подводников категорически не подходят? Подробности

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    Макрон нацеливает на Россию гиперзвуковые ракеты

    Гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками и самолеты нового поколения – именно таким способом Франция уже через десять лет намеревается «сдерживать» Россию, чтобы «избежать войны». Соответствующие заявления сделал французский лидер Эммануэль Макрон, объявив о возрождении одной из знаменитых военных баз на востоке страны. Де-факто Франция возвращается к концепциям времен холодной войны. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

      Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    • Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

      Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

    • Китай проиграл США важную битву

      В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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