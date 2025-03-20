ВСУ угрожали отцу Евгению расстрелом, священник укрывал жителей в храме

Tекст: Дмитрий Зубарев

В августе прошлого года в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) остановили православного священника, отца Евгения, и угрожали ему расстрелом, передает ТАСС. Отец Евгений вспоминает, что тогда его грубо остановили и направили на него оружие, но позже отпустили, предупредив: «Ничего, увидим, расстреляем». Несмотря на угрозу, священник остался жив и продолжает свою деятельность.

В настоящее время отец Евгений служит в подразделении «Ахмат» и активно помогает эвакуировать жителей Курской области, проживающих в приграничных районах. Священник также укрывал мирных жителей в храме во время вторжения ВСУ. Отец Евгений высоко оценил смелость жителей региона, которые, несмотря на опасности, продолжают искать своих близких.

Однако он настоятельно призвал жителей не рисковать своей жизнью и безопасностью. «Этого нельзя делать, нельзя рисковать собой, нельзя рисковать жизнью мирных людей», – подчеркнул отец Евгений, напомнив о важности соблюдения правил безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска повредили в Рыльске 17 объектов культурного наследия, среди которых храмы и памятники . Украинские солдаты использовали алтари храмов для установки пулеметов, что является грубым нарушением международных норм . Также сообщалось, что ВСУ сожгли церковь в Погребках Курской области .