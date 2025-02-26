Протоиерей Павленко сообщил о пулеметах ВСУ в алтарях храмов на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Протоиерей Украинской православной церкви (УПЦ) Андрей Павленко, освобожденный в 2022 году из украинской тюрьмы, рассказал РИА «Новости» о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют храмы в качестве точек прикрытия и размещают в их алтарях пулеметы. По словам Павленко, бойцы на месте подтверждают эту информацию, описывая, как пулеметная стрельба ведется из алтаря храма, а под землей прокопан туннель длиной 120 метров.

Он также отметил ситуацию в соборе в Купянске, который используется для наводки и других военных нужд. Павленко подчеркнул, что такие меры предпринимаются из-за прочности дореволюционных построек храмов, которые способны выдерживать военные действия. Храмы, по его словам, остаются целыми благодаря качеству строительства того времени.

Протоиерей добавил, что пока продолжаются боевые действия, восстановление храмов невозможно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, очевидец рассказал, что украинские военные расстреляли детей в Новогродовке. Сообщалось, что ВСУ заняли жилые дома в тыловых районах Запорожья. Также ВСУ атаковали гражданские объекты в Курской области с помощью FPV-дронов.