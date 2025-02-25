Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.2 комментария
ВСУ атаковали гражданские объекты в Курской области FPV-дронами
Доброволец сообщил об атаке ВСУ на дома и автомобили в Курской области FPV-дронами
В приграничных районах Курской области зафиксированы атаки ВСУ с использованием FPV-дронов, что привело к разрушению гражданских домов и автомобилей, рассказал доброволец отряда «Барс-Курск».
Вооруженные силы Украины нанесли удары по гражданским объектам в приграничных районах Курской области с помощью FPV-дронов, передает ТАСС. Командир роты добровольческого отряда «Барс-Курск» с позывным Борода сообщил, что атаки были направлены на дома и автомобили. Подразделения отряда перекрывают дороги для безопасности мирных жителей.
Борода отметил, что в Глушковском районе разрушены медучреждения, детские сады, школы и жилые дома. «Дроны бьют по домам, а те сгорают дотла. Бьют и артиллерией», – рассказал он.
Атаки начались 6 августа 2024 года, и в регионе введен режим ЧС федерального характера. Жители эвакуируются на безопасные территории.
По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении Киев потерял более 62 тыс. военнослужащих. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали хаотично минировать поля в Запорожской области, опасаясь прорыва российских войск, сообщил Владимир Рогов.
Вооруженные силы Украины также осуществили дистанционное минирование гражданских объектов и жилых зданий в приграничных районах Курской области с использованием кассетных боеприпасов.
Заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас об отсутствии жертв среди россиян от атак ВСУ вызвало резкую критику МИД РФ, который назвал это низостью и препятствием для участия ЕС в переговорах по Украине, учитывая наличие жертв среди мирных жителей.