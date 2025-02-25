Доброволец сообщил об атаке ВСУ на дома и автомобили в Курской области FPV-дронами

Tекст: Денис Тельманов

Вооруженные силы Украины нанесли удары по гражданским объектам в приграничных районах Курской области с помощью FPV-дронов, передает ТАСС. Командир роты добровольческого отряда «Барс-Курск» с позывным Борода сообщил, что атаки были направлены на дома и автомобили. Подразделения отряда перекрывают дороги для безопасности мирных жителей.



Борода отметил, что в Глушковском районе разрушены медучреждения, детские сады, школы и жилые дома. «Дроны бьют по домам, а те сгорают дотла. Бьют и артиллерией», – рассказал он.

Атаки начались 6 августа 2024 года, и в регионе введен режим ЧС федерального характера. Жители эвакуируются на безопасные территории.

По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении Киев потерял более 62 тыс. военнослужащих. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали хаотично минировать поля в Запорожской области, опасаясь прорыва российских войск, сообщил Владимир Рогов.

Вооруженные силы Украины также осуществили дистанционное минирование гражданских объектов и жилых зданий в приграничных районах Курской области с использованием кассетных боеприпасов.

Заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас об отсутствии жертв среди россиян от атак ВСУ вызвало резкую критику МИД РФ, который назвал это низостью и препятствием для участия ЕС в переговорах по Украине, учитывая наличие жертв среди мирных жителей.