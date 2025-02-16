Захарова назвала циничными заявления Каллас об отсутствии жертв среди россиян от атак ВСУ

Tекст: Ольга Иванова

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, резко раскритиковала заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о том, что среди мирных жителей России нет жертв в результате атак украинской армии. Захарова в своем Telegram-канале охарактеризовала слова Каллас как «низость», подчеркнув, что такие высказывания «подрубают под корень» надежды стран ЕС участвовать в переговорах по Украине.

Захарова выразила удивление по поводу того, что Каллас могла не знать о терактах, совершаемых киевским режимом против мирных жителей, включая детей, женщин и социально уязвимые группы. Захарова подчеркнула, что ЕС активно пытается занять позицию за столом переговоров, но заявления Каллас создают препятствия для этого, так как они противоречат официальной позиции ЕС.

По данным посла по особым поручениям МИД РФ, Родиона Мирошника, за неделю, предшествующую 11 февраля, в результате обстрелов ВСУ было ранено 68 мирных жителей России и погибли шесть человек. Захарова отметила, что атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру, включая использование БПЛА и РСЗО, затрагивают приграничные районы России, такие как ДНР, Запорожская, Херсонская, Белгородская, Брянская, Курская области и Крым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас во время выступления на Мюнхенской конференции заявила, что мирные жители России не погибают в ходе украинского конфликта.