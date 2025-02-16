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Глава дипломатии ЕС заявила об отсутствии жертв среди мирных россиян
Кая Каллас заявила, что мирные жители России не гибнут в украинском конфликте
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в Мюнхене заявила, что мирные жители России не погибают в результате украинского конфликта, несмотря на многочисленные сообщения о жертвах.
Как сообщает РИА «Новости», глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что мирные жители России не гибнут в результате украинского конфликта. Это заявление прозвучало на фоне многочисленных сообщений о жертвах среди мирных россиян.
Каллас подчеркнула: «Что касается разницы между Россией и Украиной, разница состоит в том, что мирные жители России не умирают. Российские дети и женщины не умирают. Погибают солдаты, которые находятся на чужой территории».
Как писала газета ВЗГЛЯД, очевидцы из Новогродовки рассказали о расстрелах мирных жителей, устроенных вооруженными силами Украины. В Русском Поречном возле тел убитых жителей обнаружили флаг «Грузинского легиона». Сообщалось, что вооруженные силы Украины устроили казни мирных жителей в Русском Поречном из мести за свои потери.