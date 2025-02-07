Боец ВС России рассказал о казнях ВСУ жителей в Русском Поречном из мести за потери

Tекст: Вера Басилая

По словам Странника, ВСУ понесли большие потери возле поселка Русское Поречное, в окрестностях было уничтожено несколько сотен украинских военных, бронетехника, передает РИА «Новости».

В отместку за свои поражения украинские боевики жестоко расправились с мирными местными жителями, предположил российский боец.

«Наши подразделения продолжают двигаться, будут двигаться до конца, пока не освободят нашу землю от фашистских выродков», – заявил он.

Корреспондент РИА «Новости» отметил, что лесопосадки вокруг поселка заполнены телами украинских военнослужащих. На земле валяются обрывки униформы и остатки снаряжения, произведенного в странах НАТО. Над местностью постоянно кружат беспилотники. В нескольких километрах от населенного пункта находится уничтоженный БТР-3 украинских формирований.

Ранее в подвале села Русское Поречное рядом с телами замученных мирных жителей российские военные нашли флаг «Грузинского легиона» (запрещенная в России террористическая организация).

Напомним, в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей с признаками насильственной смерти, такими как тупая травма грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, а также признаки воздействия электрического тока.

Военные следователи установили личности пятерых солдат ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей Русского Поречного, среди которых Евгений Фабрисенко, взятый в плен в Суджанском районе.

Газета ВЗГЛЯД рассказала, как привлечь внимание международной общественности к зверствам ВСУ в Курской области.

