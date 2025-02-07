Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.3 комментария
ВСУ устроили казни мирных жителей в Русском Поречном из мести за потери
Боец ВС России рассказал о казнях ВСУ жителей в Русском Поречном из мести за потери
Украинские военные расправились с мирными жителями Русского Поречного после значительных потерь в боях с российскими силами, рассказал боец освобождавшего поселок 352-го батальона с позывным Странник.
По словам Странника, ВСУ понесли большие потери возле поселка Русское Поречное, в окрестностях было уничтожено несколько сотен украинских военных, бронетехника, передает РИА «Новости».
В отместку за свои поражения украинские боевики жестоко расправились с мирными местными жителями, предположил российский боец.
«Наши подразделения продолжают двигаться, будут двигаться до конца, пока не освободят нашу землю от фашистских выродков», – заявил он.
Корреспондент РИА «Новости» отметил, что лесопосадки вокруг поселка заполнены телами украинских военнослужащих. На земле валяются обрывки униформы и остатки снаряжения, произведенного в странах НАТО. Над местностью постоянно кружат беспилотники. В нескольких километрах от населенного пункта находится уничтоженный БТР-3 украинских формирований.
Ранее в подвале села Русское Поречное рядом с телами замученных мирных жителей российские военные нашли флаг «Грузинского легиона» (запрещенная в России террористическая организация).
Напомним, в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей с признаками насильственной смерти, такими как тупая травма грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, а также признаки воздействия электрического тока.
Военные следователи установили личности пятерых солдат ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей Русского Поречного, среди которых Евгений Фабрисенко, взятый в плен в Суджанском районе.
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