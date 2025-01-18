За две первые недели года освобождены четыре курских населенных пункта

Tекст: Алексей Дегтярев

ВС России продолжают наступление в Курской области, освободив 63,2% ранее оккупированной территории, указало ведомство в своем Telegram-канале.

В ходе этих действий подразделения группировки войск «Север» за первые две недели января освободили четыре населенных пункта: Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

Особо отличились воинские части 7-й и 76-й гвардейских десантно-штурмовых дивизий ВДВ, 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ, 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, а также 1427-го мотострелкового полка.

ВСУ попытались контратаковать в направлении хутора Бердин, они хотели остановить наступление российских войск. Благодаря совместным действиям подразделений «Ахмат» 42-й гвардейской мотострелковой дивизии и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ, противник понес значительные потери и был вынужден отступить.

За январь потери ВСУ на Курском направлении составили более 5,6 тыс. военнослужащих и свыше 570 единиц техники, включая 40 танков и 213 БМП. За последние сутки потери украинской армии составили более 230 военнослужащих, а также несколько единиц бронетехники и артиллерии.

Всего с начала боевых действий ВСУ потеряли более 52 тыс. военнослужащих и значительное количество военной техники.

Ранее командир одной из групп спецназа «Ахмат» сообщал, что в Курскую область перебрасываются резервные подразделения и техника НАТО для поддержки контратак ВСУ.

В прошлые сутки в этом регионе ВСУ потеряли свыше 210 человек.