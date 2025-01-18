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Останки семерых человек найдены в подвалах Русского Поречного в Курской области
Российские военные нашли останки семерых жителей в в Русском Поречном в Курской области
В Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей в подвалах двух домов, один из погибших имел гематомы на ногах, сообщили в силовых структурах.
В поселке Русское Поречное Курской области, освобожденном от ВСУ, найдены останки семерых мирных жителей, передает ТАСС.
В первом подвале обнаружены тела двух гражданских лиц, у одного из погибших были гематомы на ногах. Во втором подвале найдены пять тел. У одного из погибших зафиксировано ранение головы, а еще одно тело сильно повреждено взрывом. Характер ранений остальных установить пока не удается.
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