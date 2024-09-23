Представлен доклад о преступлениях киевского режима в Курской области

Представлен доклад международного общественного трибунала о преступлениях киевского режима в Курской области

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщил автор доклада, член Общественной палаты (ОП) Максим Григорьев, в основу документа легли свыше тысячи свидетельских рассказов людей, пострадавших от действий киевского режима, передает ТАСС.

«ВСУ в Курской области расстреливали российское мирное население, включая женщин, детей, стариков, расстреливали как в собственных домах, так и при попытках эвакуации в гражданских автомашинах, это важно, с полным пониманием невоенного статуса жертв», – заявил Григорьев.

Он подчеркнул, что подобные факты являются грубыми нарушениями Женевских соглашений и согласно международному гуманитарному законодательству они не имеют срока давности.

Материалы со свидетельствами преступлений киевского режима «безусловно, лягут в основу будущих уголовных дел, судебных заседаний и, естественно, приговоров в отношении неонацистов и их идеологов», заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, в ее адрес поступает множество обращений, связанных с преступлениями Киева в Курской области. По представленным Москальковой данным о преступлениях ВСУ в РФ возбуждено 36 уголовных дел.

Москалькова выразила уверенность, что в США и западных странах есть здравые силы, которые слышат обращения России по преступлениям ВСУ.

«Я считаю, нужно продолжать взаимодействовать с международными органами и доносить для них ту информацию, которой мы обладаем. И в странах коллективного Запада, и в Соединенных штатах Америки есть здравые силы, которые нас слышат. Другое дело, что реакция тяжело пробивается, но тем не менее пробивается», – сказала омбудсмен.

Она выразила надежду, что российские госорганы обратятся в международный суд ООН по курской проблеме, чтобы он дал оценку этой ситуации. Москалькова призвала «сделать все возможное, чтобы не повторялась ситуация в Курской области, которая может быть квалифицирована как преступление против человечности».

Напомним, СК возбудил дело против украинских военных за расстрелы жителей Курской области.