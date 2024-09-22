Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в ведомстве, расследованием установлено, что военнослужащие Вооруженных сил Украины, в том числе из оперативно-тактического управления «Северск», 22-й, 61-й отдельных механизированных бригад и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 61-й отдельной механизированной бригады, а также иных украинских военизированных групп совершали убийства мирных жителей Курской области по мотивам политической ненависти, передает ТАСС.

В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что подобия концлагерей, куда помещают местных жителей, по информации Москвы, создают украинские военнослужащие.

Ранее житель Суджи Владимир Мальцев сообщал, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область.