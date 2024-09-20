  • Новость часаЭксперт заявил о полномасштабном военном конфликте Израиля с Ливаном
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

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    Андрей Перла Андрей Перла Про Армению надо временно забыть

    Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Ценности не перестают быть ценностями от того, что их нарушают

    Любовь остается самой важной добродетелью в человеческой жизни. Самое важное в жизни – это быть человеком, на которого его близкие могут полагаться, а самое ценное – это люди, на которых можешь полагаться ты сам.

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    20 сентября 2024, 11:27 • Новости дня

    Захарова: ВСУ создавали концлагеря в российском приграничье

    Представитель МИД Захарова: ВСУ создавали концлагеря в российском приграничье

    Tекст: Константин Сергеев

    Подобия концлагерей, куда помещают местных жителей, по информации Москвы, создают украинские военнослужащие. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге на полях IV Евразийского женского форума.

    «Правоохранительные органы получают сведения про случаи вывоза бандеровцами на Украину не успевших эвакуироваться жителей Курской области. Напомню типичную практику немецко-фашистских оккупантов. Помните, как они угоняли советских людей в рабство?» – заявила Захарова.

    По словам Захаровой, существуют многочисленные данные, которые собрал штаб Российского Красного Креста в Курске. Прямые данные свидетельствуют о создании боевиками ВСУ в российском приграничье подобий концентрационных лагерей. Сюда под дулом автомата помещают местных жителей, которые не сумели вовремя уехать в безопасные районы. Один из военнопленных сообщил о подготовке в Курской области атаки на пассажирский поезд.

    «Документируются новые факты расстрелов украинцами в Курской области гражданских лиц и жестокого обращения с ними. Это делается не только по лекалам Третьего рейха, но еще и под символикой нацизма и фашизма. Увеличилось число фактов, когда ВСУ в Курской области используют нацистскую символику и надписи. Их обнаруживают на касках, на кинжалах, на нашивках погибших, бежавших из боя или взятых в плен боевиков, на военной технике», – заявила дипломат.

    Ранее житель Суджи Владимир Мальцев сообщал, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область

    18 сентября 2024, 10:10 • Новости дня
    Российские силы разбили американскую ЧВК под Суджей

    ВС России уничтожили под Суджей силы спецназа ВСУ и американской ЧВК Forward

    Российские силы разбили американскую ЧВК под Суджей
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли сокрушительный удар по подразделениям спецназа ВСУ и американской ЧВК Forward под Суджей, рассказал командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

    Как передает РИА «Новости», российские вооруженные силы нанесли поражение украинским силам под Суджей. В ходе сражений были уничтожены несколько тысяч солдат и сотни единиц техники противника.

    «Аид» сообщил, что среди уничтоженных подразделений были 61-я, 80-я и 82-я бригады ВСУ, а после этого в Курскую область были переброшены дополнительные силы в виде 92-й штурмовой бригады и 106-й бригады теробороны, а также новый батальон 80-й бригады и другие подразделения.

    По информации командира, украинские ССО и американская частная военная компания Forward также были вовлечены в боевые действия в этом районе. «Аид» подчеркнул, что Forward является профессиональной военной структурой и не должна сравниваться с иностранным легионом. Он подтвердил, что все вновь прибывшие силы также понесли значительные потери.

    Ранее «Аид» сообщил, что в ходе ночной операции в Курской области украинские военные предприняли неудачную попытку газовой атаки на позиции спецназа «Ахмат».

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    19 сентября 2024, 08:14 • Новости дня
    Боевик ВСУ признался в убийстве пленных российских солдат
    Боевик ВСУ признался в убийстве пленных российских солдат
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сдавшийся украинский боевик Александр Гусак рассказал, что получил приказ от командира расстрелять трех пленных российских солдат, находясь в Курской области.

    Сдавшийся украинский боевик Александр Гусак признался в убийстве трех пленных российских солдат, как сообщает РИА Новости. Гусак рассказал, что его взвод, попавший в Курскую область, получил задачу открыть огонь по гражданскому поезду. Они окопались на 363-м километре железной дороги недалеко от села Коренево, где в плен были взяты трое российских солдат.

    Гусак рассказал, что его командир, известный под позывным «Электрик», приказал ему расстрелять пленных. Он отказался выполнить приказ, но командир угрожал ему, и в итоге Александр был вынужден подчиниться, опасаясь за свою жизнь. По его словам, он отошел на свою позицию и, находясь в кустах, открыл огонь по пленным солдатам.

    Ранее сообщалось, что в результате обстрела села Козинка в Грайворонском округе Белгородской области украинскими террористами погибла женщина и ранен мужчина. Также украинские диверсанты обстреляли группу эвакуируемых детей в селе Красное Грайворонского района, в результате чего погиб ребенок и пострадали двое взрослых. В дополнение сообщалось, что украинские боевики обстреляли автомобиль вблизи пункта пропуска Шебекино, погибли двое мужчин.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    19 сентября 2024, 18:50 • Новости дня
    Военкоры опубликовали видео с украинским пулеметным дроном в Курской области

    Военкоры опубликовали видео с украинским дроном с пулеметом в Курской области

    Военкоры опубликовали видео с украинским пулеметным дроном в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские подразделения в Курской области начали использовать наземные дроны, оснащенные пулеметами, их работу удалось запечатлеть на видео, сообщили военные корреспонденты.

    Такой наземный беспилотник заметили на подходе к российской позиции в приграничной зоне региона, сообщили военкоры в своем Telegram-канале «Операция V: Военкоры».

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    По этим данным, дрон вел огонь из пулемета калибром 7,62 мм. Он был уничтожен из РПГ и с помощью FPV-дрона.

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    19 сентября 2024, 00:27 • Новости дня
    Российские войска освободили Николаево-Дарьино и Дарьино в Курской области

    Алаудинов заявил об освобождении Николаево-Дарьино и Дарьино в Курской области

    Российские войска освободили Николаево-Дарьино и Дарьино в Курской области
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские подразделения взяли под контроль Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

    Алаудинов сообщил, что Николаево-Дарьино было зачищено от ВСУ и взято пол контроль накануне во вторник, а в среду российские войска освободили Дарьино.

    Ранее российские войска освободили Успеновку и Борки в Курской области.

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    17 сентября 2024, 14:35 • Новости дня
    Politico: Залужный считал план Зеленского по вторжению в Курскую область авантюрой

    Politico: Залужный и другие генералы ВСУ возражали против вторжения в Курскую область

    Politico: Залужный считал план Зеленского по вторжению в Курскую область авантюрой
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высокопоставленные командующие ВСУ, включая экс-главкома Валерия Залужного, не поддержали идею вторжения в Курскую область, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за отсутствия четкой стратегии дальнейших действий, сообщило издание Politico.

    Украинские военные чиновники сообщили, что командующие скептически отнеслись к нападению на Россию, считая его рискованным шагом без четко разработанного плана, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные издания Politico.

    Залужный, в частности, указал на отсутствие ясности в плане относительно дальнейших действий после пересечения границы. По его мнению, отсутствие таких деталей делает операцию авантюрной и увеличивает вероятность негативных последствий.

    Чиновники также отметили, что Зеленский не смог предоставить четкие ответы на вопросы Залужного.

    Министерство обороны России сообщало, что украинская сторона на Курском направлении потеряла более 13 тыс. человек за весь период боевых действий.

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    20 сентября 2024, 10:15 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ зашли в Курскую область на 200 танках
    Алаудинов: ВСУ зашли в Курскую область на 200 танках
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ использовали более 200 танков и свыше 400 боевых машин при вторжении в Курскую область, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

    Он подчеркнул, что для этого маневра было привлечено значительное количество ресурсов, что подтверждает серьезность данной операции, сообщают «Ведомости».

    Алаудинов отметил, что вследствие значительных потерь в технике ВСУ были вынуждены начать использовать резервы, которые предназначались для критических ситуаций. Среди задействованной техники оказались и танки Leopard.

    На данный момент ВСУ сталкиваются с трудностями на Суджанском направлении в Курской области.

    По данным Минобороны, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли 122 танка.

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    18 сентября 2024, 19:50 • Новости дня
    Коц: В Курской области впервые уничтожили Leopard
    Коц: В Курской области впервые уничтожили Leopard
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За все время вторжения украинских оккупантов в Курской области не уничтожали немецких танков, в последние сутки российские военные ликвидировали одну такую машину, сообщил военкор Александр Коц.

    Коц в своем Telegram-канале обратил внимание на сводку Министерства обороны России, в которой в числе уничтоженных украинских машин за сутки указан танк Leopard.

    «Немецкие танки с крестами на бортах, как и 81 год назад, рвутся к Курску. Прямо по костям своих предшественников», – подчеркнул военный корреспондент.

    Минобороны указывало, что в числе уничтоженной за этот период техники оказался еще один танк, пять БМП, включая две CV-90, БТР и 15 боевых бронированных машин.

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    18 сентября 2024, 21:44 • Новости дня
    ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области

    Пленный: ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области

    ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска хотели совершить нападение на пассажирский поезд на территории Курской области, сообщил попавший в плен военнослужащий ВСУ.

    «Перед заходом нас собрали и сказали: нам надо расстрелять поезд, чтобы Россия объявила войну Украине официально», – сказал пленный на видео, которое распространило РИА «Новости». Военнослужащий уточнил, что речь шла о гражданском поезде.

    По его словам, они с другими украинскими боевиками соорудили окопы в лесопосадке по обе стороны железнодорожных путей, прождали 12 дней, но поезда так и не дождались.

    Ранее ВСУ обстреляли в Курской области авто с эвакуирующимися женщинами и детьми.

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    17 сентября 2024, 14:18 • Новости дня
    Отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу в Курскую область

    Минобороны России отразило новые попытки вторжения ВСУ на Курском направлении

    Отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу в Курскую область
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Подразделения группировки войск «Север» успешно отразили несколько попыток атак ВСУ в Курской области, уничтожив 19 единиц бронетехники и нанеся значительные потери противнику в живой силе.

    По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные операции, нанося поражение формированиям ВСУ на различных направлениях. За прошедшие сутки российские силы успешно сорвали четыре попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Ольговка и Черкасская Конопелька. В результате украинская сторона потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, а также несколько единиц техники, включая три боевые машины.

    При поддержке авиации и артиллерии было отражено пять попыток прорыва ВСУ через границу в направлении Веселого и Медвежьего. Потери украинских сил составили до 40 человек, два танка и другие боевые машины.

    Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками России нанесены удары по резервам ВСУ в Сумской области и других районах. Общие потери ВСУ за сутки составили до 400 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, включая четыре танка и одну боевую машину пехоты CV-90.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении потери противника составили более 14 200 военнослужащих и значительное количество техники, включая танки, бронетранспортеры и артиллерийские орудия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ Росгвардии уничтожил группу украинских боевиков, пытавшихся переместиться в населенный пункт из леса в Курской области. В связи с напряженной ситуацией, в Курской области была объявлена обязательная эвакуация жителей двух районов в 15-километровой зоне от границы с Украиной, о чем сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. Между тем накануне подразделения группировки «Север» освободили Успеновку и Борки в Курской области, нанеся поражение формированиям ВСУ и отражая контратаки противника.

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    20 сентября 2024, 08:35 • Новости дня
    Житель Суджи рассказал о зверствах наемников из Грузии и Европы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область, сравнив расправы с уничтожением тараканов.

    По его словам, в первые дни нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область множество мирных жителей города Суджи были убиты, передает РИА «Новости». Особую жестокость проявляли наемники из Грузии, Франции и Польши. Мальцев рассказал, что эти наемники расправлялись с населением, сравнивая их действия с уничтожением тараканов.

    Мальцев сообщил, что его знакомых убили, когда они пытались бежать из города. Жители Суджи, которые находились в пункте временного размещения в Курске, рассказывали, что наемники убивали, насиловали и издевались над людьми. Украинцы предупреждали, что если жители города не уедут, наемники никого не оставят в живых.

    Мальцев и его семья покинули Суджу 6 августа. Во время сильных обстрелов они укрывались в коридоре, чтобы защитить ребенка. По его словам, дороги простреливались танками и снайперами. Знакомая семья с девятью детьми была вынуждена переправляться через реку, а другие уходили через леса и поля.

    Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о случаях мародерства в приграничных селах, где украинские военные грабят и разрушают имущество граждан. В результате, как отмечалось, многие жители были вынуждены покинуть свои дома и переехать во временные пункты размещения в более безопасные районы области.

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    18 сентября 2024, 14:37 • Новости дня
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли свыше 400 человек
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли свыше 400 человек
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона на Курском направлении в последние сутки потеряла свыше 400 человек, сообщило Министерство обороны.

    За этот период ВСУ также потеряли 23 единицы бронетехники, включая два танка, в том числе немецкий Leopard, пять БМП, БТР и 15 бронемашин, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также украинская армия потеряла за сутки четыре артиллерийских орудия, два миномета и 12 автомобилей.

    Группировка «Север» продолжила наступление, она поразила формирования 22-й, 4-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1-й бригады нацгвардии, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ у Любимовки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга и Плехово.

    Группировка отразила четыре контратаки в сторону Большой Обуховки, Малой Локни и Любимовки, сорвала попытки атак в сторону Ольговки и Борок.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 40 человек, восемь человек взяты в плен, уничтожены две БМП, две боевые бронированные машины и автомобиль.

    При поддержке авиации и артиллерии отражены четыре попытки украинской армии пройти через российскую границу в сторону Веселого и Медвежьего. В этой зоне ВСУ потеряли до 70 человек личного состава убитыми и ранеными, два танка, включая Leopard, две БМП CV-90 шведского производства, восемь боевых бронированных машин, артиллерийское орудие и автомобиль.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад и 1004-й бригады охраны, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны у Гуево, Дарьино, Куриловки, Кругленького, Любимовки, Мирного, Мартыновки, Малой Локни, Николо-Дарьино, Нового Пути, Новой Сорочины, Новоивановки, Орловки, Плехово, Русского Поречного, Сердликово, Толстого Луга и Южного.

    Авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ у Беловод, Глухова, Кондратовки, Катериновки, Малушино, Могрицы, Мазевки, Новоивановки, Обод, Павловки, Речки, Руднево, Сумов, Степного, Шалыгино, Хотеня и Юнаковки.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 14 тыс. 600 человек, 121 танк, 50 БМП, 92 БТР, 758 боевых бронированных машин, 457 автомобилей, 107 артиллерийских орудий, 28 установок РСЗО, восемь установок ЗРК, четыре транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 14 единиц инженерной техники.

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    18 сентября 2024, 05:31 • Новости дня
    Десантники устроили засаду ВСУ в Курской области

    Российские десантники устроили засаду ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские десантники на одном из участков в Курской области устроили засаду ВСУ и полностью их разгромили вместе с боевой техникой, сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что засада была устроена при помощи операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), передает РИА «Новости».

    Точным пуском управляемой ракеты вместе с водителем и сопровождающим был уничтожен грузовой автомобиль ВСУ, который перевозил боеприпасы для украинских войск.

    До этого командир морпехов одного из подразделений рассказывал, что часть украинских боевиков оказалась отрезана от основной группы, и попала в окружение.

    Ранее сообщалось, что успехи российской армии по освобождению из-под контроля Киева территорий ДНР вынуждают ВСУ передислоцировать ряд подразделений из Курской области.

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    17 сентября 2024, 15:07 • Новости дня
    ВСУ вывели часть подразделений из Курской области

    Politico: ВСУ передислоцируют подразделения, напавшие на Курскую область

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Успехи российских сил по освобождению из-под контроля Киева территорий ДНР вынуждают ВСУ передислоцировать ряд подразделений, которые ранее напали на Курскую область, сообщает газета Politico со ссылкой на украинских солдат.

    Как пишет издание, ВС России продолжают наступление в Донбассе и добиваются успехов, при этом потери ВСУ в подконтрольной Киеву части ДНР быстро растут, что вынуждает главнокомандующего Александра Сырского перебросить некоторые подразделений из Курской области для укрепления обороны, передает РИА «Новости».

    Ранее Politico сообщило, что Залужный и другие генералы ВСУ возражали против вторжения в Курскую область.

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    18 сентября 2024, 09:28 • Новости дня
    Пенсионерка из Суджанского района рассказала про мародерство ВСУ

    Tекст: Константин Сергеев

    ВСУ разграбили и взорвали трехэтажный дом жительницы села Махновка Суджанского района Курской области. 77-летняя Надежда Лисихина с мужем живут в пункте временного пребывания в Железногорске второй месяц.

    «Дом наш разбомбили. Мы 10 августа убежали оттуда, поскольку выжидали под страшными бомбежками, без света, связи, воды, газ отключили затем. Не знали тогда, что ВСУ в Судже, наши дома на окраине», – приводит РИА «Новости» слова пенсионерки.

    С мужем они поехали к сыну под Рыльск, переночевали, хотели вернуться, но тот их не отпустил.

    «На следующий день раздались в деревне автоматные очереди, и нам пришлось убегать в лес ночевать. Сын собрал деревенских, семь машин нас, мы уехали ночевать в лес», – сообщила Надежда.

    Необходимого ей инсулина в Рыльске не нашлось, она с мужем поехала в Железногорск, а сын с невесткой отправились в Курск.

    Надежда Лисихина рассказала, что ее трехэтажный дом со всеми удобствами, где огород, теплица, цветущие розы – в Махновке ничего из этого не осталось. Украинские военные погрузили ее имущество в машины с прицепами, «а потом взорвали дом». Такая же участь, как говорит Лисихина, постигла соседей.

    В прошедшее воскресенье сообщалось о том, как мародерствовали поляки в курском приграничье.

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    19 сентября 2024, 09:43 • Новости дня
    Пленный командир ВСУ рассказал о провале попытки достичь позиций из-за огня ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный командир ВСУ Виктор Павлуш раскрыл, что огонь российской артиллерии не позволил его подразделению достичь запланированных позиций в районе Дзержинска (Торецка), что привело к захвату в плен.

    Командир отделения 150-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павлуш, сдавшийся в плен российским военнослужащим, рассказал о неудаче своего подразделения из-за интенсивного огня российской артиллерии, передает ТАСС. Он сообщил, что их остановили минометы и артиллерия на окраине Дзержинска (Торецка), даже не дав добраться до позиций.

    В интервью, предоставленном Министерством обороны России, пленный упомянул, что после артобстрела всю ночь прятался от дронов и минометов, а затем попытался укрыться в пустых домах. Там его вновь обнаружили дроны, и он понял, что выхода у него нет. Украинское командование обещало заменить их через три дня, но, по его словам, это была «дорога в один конец».

    Павлуш также признался, что думал о самоубийстве из-за безысходности своего положения. Однако позже, услышав работу генератора и встретив российских солдат, он решил сдаться. Солдаты, по словам Павлуша, сохранили ему жизнь, сказав: «Мы же русские». Таким образом, он оказался в плену.

    Ранее сообщалось о задержании украинского боевика в Курской области, который был причастен к нападению на российскую территорию. Позже стало известно, что украинский боевик Александр Гусак заявил о получении приказа от своего командира расстрелять трех пленных российских солдат. В связи с этими событиями российские власти усилили меры безопасности в приграничных регионах.

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    Польша решила пересмотреть границы Украины

    Разногласия между Киевом и Варшавой нарастают. Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН и провести новый референдум о его статусе. Таким образом, Варшава первой в Европе фактически заявила о пересмотре статуса «украинского» Крыма, хотя до этого была рьяной защитницей территории Украины в границах 1991 года. Что изменилось? Подробности

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    Как Россия улучшает оружие для спецоперации

    Новейшие беспилотники и улучшенные средства борьбы с ними, артиллерийские установки мирового уровня и корабли с гиперзвуковым оружием – все это только малая часть образцов, поставленных Российской армии в текущем году. Как прямо сейчас вносят вклад в победу в СВО российские оружейники, отмечающие 19 сентября свой профессиональный праздник? Подробности

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    Зеленский везет в Америку план сохранения власти

    Зеленский заявил о готовности своего «плана победы», который подразумевает получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории. Также на Украине рассчитывают на скорое приглашение вступить в НАТО. Эксперты говорят, что инициатива выглядит нереализуемой. Тогда зачем все это Зеленскому? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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