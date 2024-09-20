Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.0 комментариев
Захарова: ВСУ создавали концлагеря в российском приграничье
Представитель МИД Захарова: ВСУ создавали концлагеря в российском приграничье
Подобия концлагерей, куда помещают местных жителей, по информации Москвы, создают украинские военнослужащие. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге на полях IV Евразийского женского форума.
«Правоохранительные органы получают сведения про случаи вывоза бандеровцами на Украину не успевших эвакуироваться жителей Курской области. Напомню типичную практику немецко-фашистских оккупантов. Помните, как они угоняли советских людей в рабство?» – заявила Захарова.
По словам Захаровой, существуют многочисленные данные, которые собрал штаб Российского Красного Креста в Курске. Прямые данные свидетельствуют о создании боевиками ВСУ в российском приграничье подобий концентрационных лагерей. Сюда под дулом автомата помещают местных жителей, которые не сумели вовремя уехать в безопасные районы. Один из военнопленных сообщил о подготовке в Курской области атаки на пассажирский поезд.
«Документируются новые факты расстрелов украинцами в Курской области гражданских лиц и жестокого обращения с ними. Это делается не только по лекалам Третьего рейха, но еще и под символикой нацизма и фашизма. Увеличилось число фактов, когда ВСУ в Курской области используют нацистскую символику и надписи. Их обнаруживают на касках, на кинжалах, на нашивках погибших, бежавших из боя или взятых в плен боевиков, на военной технике», – заявила дипломат.
Ранее житель Суджи Владимир Мальцев сообщал, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область