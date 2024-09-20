Представитель МИД Захарова: ВСУ создавали концлагеря в российском приграничье

Tекст: Константин Сергеев

«Правоохранительные органы получают сведения про случаи вывоза бандеровцами на Украину не успевших эвакуироваться жителей Курской области. Напомню типичную практику немецко-фашистских оккупантов. Помните, как они угоняли советских людей в рабство?» – заявила Захарова.



По словам Захаровой, существуют многочисленные данные, которые собрал штаб Российского Красного Креста в Курске. Прямые данные свидетельствуют о создании боевиками ВСУ в российском приграничье подобий концентрационных лагерей. Сюда под дулом автомата помещают местных жителей, которые не сумели вовремя уехать в безопасные районы. Один из военнопленных сообщил о подготовке в Курской области атаки на пассажирский поезд.

«Документируются новые факты расстрелов украинцами в Курской области гражданских лиц и жестокого обращения с ними. Это делается не только по лекалам Третьего рейха, но еще и под символикой нацизма и фашизма. Увеличилось число фактов, когда ВСУ в Курской области используют нацистскую символику и надписи. Их обнаруживают на касках, на кинжалах, на нашивках погибших, бежавших из боя или взятых в плен боевиков, на военной технике», – заявила дипломат.

Ранее житель Суджи Владимир Мальцев сообщал, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область