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    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    8 ноября 2026, 04:10 • Новости дня

    Названы сроки открытия горнолыжного сезона в Москве

    Горнолыжный сезон может начаться в Москве не раньше 20 ноября

    Tекст: Денис Тельманов

    Горнолыжный сезон в Москве может начаться не раньше 20 ноября, сообщили представители столичных комплексов.

    «Мы планируем открыть зимний сезон с 20 ноября, все зависит от погоды. Как только будет минусовая температура, мы начнем напылять склоны», – рассказали РИА «Новости» в горнолыжном комплексе «Кант».

    Комплекс «Лата Трэк» пока не располагает информацией о сроках возобновления работы, а колл-центр «Воробьевых гор» приостановил работу до открытия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Московском регионе начался первый снег. В прошлом месяце мэр Сочи Андрей Прошунин рассказал о начале горнолыжного сезона на курортах города в декабре.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о вероятном выпадении первого снега в Москве в конце октября.

    7 ноября 2026, 08:44 • Новости дня
    Мошенники похитили у жительницы Москвы рекордные 450 млн рублей

    МВД: Мошенники выманили у москвички 450 млн рублей под видом сотрудников ФСБ

    Мошенники похитили у жительницы Москвы рекордные 450 млн рублей
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Столичная полиция зафиксировала рекордное хищение средств дистанционными аферистами, которые выманили у жительницы Москвы 450 млн рублей под предлогом защиты от утечки данных.

    Злоумышленники похитили сбережения женщины, убедив ее в необходимости перевести деньги на безопасные счета из-за якобы произошедшей утечки информации с ее места работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

    Аферисты начали общение с потерпевшей в Telegram, написав ей с аккаунта, замаскированного под профиль ее коллеги. Они предупредили москвичку о скором контакте с куратором из правоохранительных органов. После этого женщине звонили неизвестные, которые выдавали себя за сотрудников ФСБ и Банка России, угрожая уголовной ответственностью за разглашение деталей их беседы.

    Под предлогом спасения денег от компрометации счетов лжесотрудники убедили жертву обналичить все средства и передать их курьеру. В полиции подчеркнули, что пострадавшая полностью подходит под типичный профиль жертвы телефонных аферистов: это одинокая жительница города старше 45 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее начальник управления по борьбе с киберпреступлениями столичного ГУ МВД Антон Кононенко рассказал о выманивании телефонными мошенниками денег у жителя Москвы на протяжении рекордных полутора лет.

    Также правительство Москвы сообщило о звонках злоумышленников столичным пенсионерам под видом сотрудников Социального фонда.

    Кроме того, жителям столицы напомнили об опасности передачи личных данных при телефонных обращениях от лжесотрудников медицинских учреждений.

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    5 ноября 2026, 14:32 • Новости дня
    В Москве наладили производство коммунальных «пухососов»

    В Москве начали производить передовые коммунальные автомобили-пухососы

    В Москве наладили производство коммунальных «пухососов»

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве начался выпуск передовых коммунальных автомобилей для уборки улиц, известных как «пухососы», сообщил министр правительства столицы Анатолий Гарбузов.

    «Можно сказать, что у нас есть самый передовой „пухосос“, который в том числе и уборщик улиц», – приводит слова Гарбузова РИА «Новости».

    Он отметил, что различные вариации и дополнения этого уборщика могут быть использованы под конкретные задачи, включая борьбу с тополиным пухом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о полном переводе парка столичной коммунальной техники на зимний режим эксплуатации.

    В августе делегация правительства Москвы во главе с мэром Сергеем Собяниным посетила производственные площадки завода «КамАЗ».

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 19:08 • Новости дня
    Дептранс анонсировал новую систему въезда в «Москва-Сити» и «Сколково»

    Дептранс: Въезд в «Москва-Сити» и «Сколково» станет безбарьерным с 12 декабря

    Tекст: Валерия Городецкая

    Департамент транспорта Москвы сообщил о внедрении новой системы безбарьерного въезда в зоны «Москва-Сити» и «Сколково» с использованием автоматических камер с 12 декабря.

    Тарифы на въезд останутся прежними, однако система упростится за счет отказа от шлагбаумов в пользу автоматических камер фото- и видеофиксации, сообщается в Telegram-канале дептранса.

    В ведомстве пояснили, что нововведение позволит ликвидировать заторы на въездах и выездах. В будние дни в «Москва-Сити» находится свыше 150 тыс. человек, а в «Сколково» – более 30 тыс. человек.

    Кроме того, ожидается разгрузка прилегающих дорог, включая Третье транспортное кольцо, Пресненскую набережную, Тестовскую улицу, 1-й Красногвардейский проезд, а также Минское и Можайское шоссе. В следующем году аналогичную безбарьерную систему планируется внедрить на территории строящегося инновационного района «СберСити».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе столичный департамент транспорта сообщил об изменении цен на платную парковку в городе.

    Весной в Москве внедрили обязательную верификацию документов и автоматическую регулировку скорости для курьеров.

    В марте власти решили увеличить стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в часы пик.

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    5 ноября 2026, 17:24 • Новости дня
    Патриарх Иерусалимский помолился у мощей Матроны Московской
    Патриарх Иерусалимский помолился у мощей Матроны Московской
    @ ALAA BADARNEH/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Патриарх Иерусалимский Феофил III совершил молебен у мощей святой Матроны Московской в Покровском монастыре Москвы.

    «Патриарх Феофил совершил молебен перед мощами блаженной Матроны Московской в Покровском монастыре», – сообщил советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, слова которого приводит РИА «Новости».

    Матрона Московская – одна из самых почитаемых святых Русской православной церкви. Она родилась слепой, а в 16 лет потеряла способность ходить. При жизни она давала духовные советы и исцеляла людей. Канонизирована в 1999 году, причислена к лику святых в 2004 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее источник в Русской православной церкви сообщил о планах проведения переговоров между патриархом Иерусалимским и патриархом Кириллом.

    В среду Иерусалимский патриарх прибыл в Москву по приглашению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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    7 ноября 2026, 09:28 • Новости дня
    Свидетельница рассказала об обрушении перехода на Ленинградском шоссе

    Жительница с ребенком еле спаслась при обрушении перехода на Ленинградском шоссе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жительница Подмосковья Оксана Соловьева, едва успевшая спуститься с дочерью с пешеходного перехода на Ленинградском шоссе перед его обрушением, рассказала о первых минутах после аварии.

    Семья оказалась в нескольких шагах от пешеходного перехода на Ленинградском шоссе, когда в него врезался самосвал, передает 360.ru.

    «Мы с дочкой только вышли из перехода в Пешках и сразу услышали грохот», – рассказала Соловьева.

    Женщина вызвала экстренные службы. По словам собеседницы издания, осознание близости к месту обрушения вызвало у нее сильный испуг. Она добавила, что они успели сделать всего около десяти шагов, и последствия могли быть трагическими, задержись они в переходе на несколько минут.

    Причиной смертельной аварии на трассе М-10 «Россия» стал поднявшийся на ходу кузов самосвала. По предварительным данным, грузовик задел платформу надземного перехода, после чего сооружение рухнуло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу столичный департамент транспорта сообщил о восстановлении движения на Ленинградском шоссе.

    В пятницу Министерство транспорта отчиталось об организации объездных путей для автомобилистов.

     Подмосковный главк МВД подтвердил гибель мужчины при обрушении конструкции.

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    5 ноября 2026, 13:21 • Новости дня
    Вставшую на пассажирское сиденье в метро Москвы жительницу Омска задержали

    В метро Москвы задержали вставшую с ногами на сиденье вагона пассажирку

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники полиции задержали 52-летнюю жительницу Омска, которая залезла с ногами на сиденье в вагоне поезда Московского метрополитена из-за конфликта с другим пассажиром, сообщили в Главном управлении МВД.

    Правоохранители выявили нарушение правил пользования метрополитеном благодаря видеоролику в интернете. На кадрах видно, как женщина забирается с ногами на пассажирское сиденье, вызывая возмущение окружающих, указало ведомство на своем сайте.

    Нарушительницей оказалась ранее судимая жительница Омска, приехавшая в Москву. На опубликованном видео она заявила, что пошла на этот шаг в знак протеста из-за нецензурной брани со стороны мужчины.

    «Я встала на сиденье в метро ногами, спиной к пассажиру и затем сразу сошла... Мужчина оскорбил меня в матерной форме с использованием ненормативной лексики. Я выразила протест против оскорбления таким образом, неподобающим», – объяснила задержанная.

    В отношении женщины могут применить наказание в виде штрафа до 1 тыс. рублей или административного ареста до 15 суток за мелкое хулиганство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правоохранители задержали размахивавшего отверткой злоумышленника в вагоне поезда Московского метрополитена.

    В прошлом месяце суд в Москве арестовал на 15 суток женщину за плевки в прохожих.

    Мосгорсуд назначил 18-летнему местному жителю девять суток административного ареста за прыжок на пути станции метро «Царицыно» в обнаженном виде.

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    6 ноября 2026, 16:39 • Новости дня
    ФСБ: Москвич арестован за передачу данных о военной технике террористам

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве по подозрению в передаче разведданных представителям украинской террористической организации арестован гражданин России, сообщает ФСБ.

    Житель Москвы вступил в ряды организации «Легион «Свобода России»» (признана террористической и запрещена в России) и передавал противнику сведения о местоположении техники Вооруженных сил, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичное управление ФСБ.

    Задержанный через интернет связался с представителем украинского военизированного объединения. В июле 2026 года мужчина заполнил анкету через Telegram-бот и по заданию куратора фотографировал и снимал на видео места стоянки колонн транспорта Минобороны и другие военные объекты.

    Возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. Фигурант отправлен под стражу, по месту его жительства изъяты средства связи. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае мужчина в Ярославле по собственной инициативе собирал и отправлял украинским властям секретные сведения о российских военнослужащих.

    В феврале житель Тюменской области получил 15 лет лишения свободы за передачу фотографий и видеозаписей военных объектов Москвы участникам организации «Легион «Свобода России»».

    До этого суд назначил жителю Московской области 16 лет колонии за передачу координат курского аэродрома.

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    6 ноября 2026, 20:20 • Новости дня
    Мусор и покрышки загорелись на 400 квадратных метрах на западе Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    На открытой площадке на западе Москвы вспыхнул пожар, в результате которого загорелись автомобильные покрышки и мусор на площади порядка 400 квадратных метров.

    Возгорание произошло на открытой площадке на Рябиновой улице, передает РИА «Новости». «Происходит возгорание мусора и автомобильных покрышек на открытой площадке на Рябиновой улице», – заявил агентству представитель экстренных служб столицы.

    В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что пожар вспыхнул по адресу: Рябиновая улица, дом 53А, строение 1. В настоящее время выясняется информация о возможных пострадавших в результате происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду источник в экстренных службах города сообщил о гибели двух человек при пожаре в жилом доме Москвы.

    Во вторник в Главном управлении МЧС по городу заявили о спасении пяти человек при возгорании в одноэтажном торговом павильоне.

    В понедельник из-за пожара в здании торгового центра в Новой Москве эвакуировали порядка 150 человек.

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    6 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    Москвич раскаялся в передаче данных о военной технике украинским террористам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель Москвы, задержанный за передачу данных военной техники запрещенной в России террористической организации «Легион «Свобода России», признал вину и раскаялся.

    Москвич сознался на допросе, видео которого опубликовало управление ФСБ по Москве и Московской области, передает ТАСС.

    «В 2026 году, в июле, я попытался через телеграм-бот связаться с «Легионом «Свобода России». Я получил ответ, заполнил анкету, со мной связался человек. Он предложил мне произвести фото- и видеосъемки объектов, о которых я ему рассказывал раньше. Я произвел съемку. Я вину признаю, свою вину, и раскаиваюсь за все мной содеянное», – заявил задержанный.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу гражданина России арестовали в Москве по подозрению в передаче разведданных представителям украинской террористической организации.

    В августе россиянина приговорили к 21 году тюрьмы за передачу данных о размещении Вооруженных сил России представителям запрещенной террористической организации «Легион «Свобода России».

    В феврале житель Тюменской области получил 15 лет лишения свободы за передачу ЛСР фотографий и видеозаписей трех военных объектов Москвы.

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    6 ноября 2026, 17:30 • Новости дня
    В центре Москвы столкнулись три автомобиля

    Дептранс: В центре Москвы столкнулись три автомобиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей случилось в центре Москвы, сообщил столичный департамент транспорта.

    Авария произошла на улице Сергея Макеева в районе дома 5, строение 9. В результате движение в сторону области оказалось затруднено на один километр, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы.

    По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются, на месте работают оперативные службы города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на западе Москвы в результате наезда легкового автомобиля на препятствие погиб ребенок.

    В августе водитель грузовика, проехавший на запрещающий сигнал светофора, спровоцировал смертельную аварию с автобусом.

    Тогда же в ДТП с грузовым автомобилем на Третьем транспортном кольце погибла девушка.

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    7 ноября 2026, 14:52 • Новости дня
    Суд в Москве арестовал похитителей пакета с 7 млн рублей

    Прокуратура: В Москве арестовали отобравших у прохожего 7 млн рублей грабителей

    Tекст: Мария Иванова

    Столичный суд отправил под стражу двух молодых людей, которые вырвали из рук прохожего на проспекте Вернадского пакет с крупной суммой денег и скрылись.

    Злоумышленники заранее узнали о наличии у потерпевшего крупной суммы наличных и подкараулили его возле одного из жилых домов на проспекте Вернадского. Они вырвали у мужчины из рук пакет, в котором находилось более 7 млн рублей, после чего скрылись с места преступления, сообщает прокуратура Москвы.

    В надзорном ведомстве уточнили, что фигурантами уголовного дела стали двое юношей 2005 и 2008 годов рождения. Им предъявлено обвинение по статье о грабеже, дальнейшее расследование взято на контроль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу столичная полиция зафиксировала хищение дистанционными аферистами 450 млн рублей у жительницы Москвы.

    Ранее двое молодых людей в столичном парке под угрозой оружия похитили у сверстников карнавальные маски и аксессуары на 37 тыс. рублей.

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    6 ноября 2026, 16:49 • Новости дня
    Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве и Подмосковье

    Гидрометцентр: Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гидрометцентр предупредил об угрозе образования гололедицы в Москве и Подмосковье, в связи с чем в регионе третью ночь подряд будет действовать желтый уровень погодной опасности.

    Специальный режим, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий, ввели с 21:00 пятницы до 09:00 субботы, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

    Синоптики ожидают температуру воздуха в столице от минус 1 до минус 3 градусов, по области – от минус 1 до минус 6 градусов. На фоне облачности прогнозируется небольшой снег и северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с.

    Предстоящая ночь может стать самой холодной в Москве с начала осени. Пока этот статус принадлежит ночи на 1 ноября, когда температура на метеостанции ВДНХ опустилась до 0,8 градуса ниже нуля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал снег и гололедицу в Москве в предстоящие выходные.

    В четверг Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе.

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    7 ноября 2026, 12:29 • Новости дня
    Ученые зафиксировали на Солнце более 30 взрывов за двое суток

    ИКИ РАН: На Солнце произошло более 30 взрывов за неполные двое суток

    Tекст: Мария Иванова

    В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце.

    На Солнце наблюдается стремительный рост вспышечной активности, за неполные двое суток было зарегистрировано более 30 взрывов, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Накануне космические средства слежения зафиксировали 18 вспышек класса C и выше, а за первые 12 часов субботы к ним добавилось еще 17 событий.

    В ИКИ РАН отметили, что общее число вспышек может достигнуть 40 или 50 к концу дня. Рост числа взрывов начался в середине недели: в понедельник и вторник вспышек не было, а в среду и четверг произошло по три события, включая крупную вспышку уровня M3.6.

    Главным источником активности стала крупная группа солнечных пятен, расположенная почти в центре видимого диска звезды. Энергия из глубины Солнца активно сжигается в непрерывных взрывах средней силы. Ученые пояснили, что для Земли такой режим более благоприятен, чем накопление энергии для редких и сильных вспышек, однако из-за расположения пятен напротив планеты риск сохраняется.

    Ученые напомнили, что рост активности происходит на фоне возмущенной магнитосферы Земли, которая попала в зону действия крупной корональной дыры. Дополнительные удары от мощных вспышек могут вызвать бурные реакции вплоть до магнитных бурь самого высокого уровня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу индекс вспышечной активности на Солнце увеличился с двух до пяти по десятибалльной шкале.

    В четверг вечером ученые зафиксировали на звезде самую сильную за четыре недели вспышку класса М.

    В понедельник слабая вспышка класса С прервала четырехдневный период отсутствия вспышечной активности.

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    6 ноября 2026, 15:34 • Новости дня
    Умер бывший управляющий Феодосийской епархией схимитрополит Платон

    Бывший управляющий Феодосийской епархией схимитрополит Платон умер в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве после продолжительной болезни скончался бывший управляющий Феодосийской епархией схимитрополит Платон (Удовенко).

    О смерти схимитрополита Платона сообщает Крымская митрополия в Max. Отмечается, что информация о дате, времени и месте отпевания новопреставленного владыки будет сообщена дополнительно.

    В декабре 2012 года решением Синода Украинской православной церкви митрополит Платон был назначен управляющим новообразованной Феодосийской епархией с титулом «Феодосийский и Керченский». В июне 2022 года Священный синод постановил принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси и Священному синоду Русской православной церкви.

    Решением Священного синода владыка Платон был освобожден от управления Феодосийской епархией с выражением благодарности за понесенные многолетние архипастырские труды и почислен на покой 25 июля 2024 года.

    В клиническом центре имени И.М. Сеченова в Москве 23 июля 2026 года митрополит Платон был пострижен в великую схиму с наречением имени в честь мученика Платона Анкирского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Русской православной церкви сообщили о гибели клирика Ставропольской епархии иерея Александра Соловьева при ударе украинского беспилотника.

    В августе патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования из-за ранения митрополита Горловского и Славянского Митрофана при ударе ВСУ по собору в Горловке.

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    6 ноября 2026, 17:24 • Новости дня
    МИД пригласил директора УНП ООН в Москву

    МИД пригласил директора УНП ООН Монику Джуму посетить Москву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский пригласил исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП) Монику Джуму посетить Москву.

    Встреча дипломатов прошла в Вене на полях специальной сессии конференции сторон конвенции ООН против коррупции, сообщает МИД России. Любинский и Джума обсудили борьбу с незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью и коррупцией. Отдельное внимание участники уделили финансовой и кадровой ситуации в ООН и проектному сотрудничеству с Москвой.

    Замминистра подтвердил поддержку работы УНП ООН, в том числе за счет ежегодного добровольного взноса в фонд управления. С 2025 года вклад России увеличен до 3 млн долларов.

    Мероприятия в рамках сессии проходили в Вене с 2 по 6 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявил о намерении России добиваться восстановления авторитета ООН.

    Ранее Дмитрий Любинский обвинил западные страны в попытках узурпировать повестку дня ОБСЕ. До этого он рассказал о негласных контактах с европейцами в ОБСЕ.

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    Ночной разгром объектов ВСУ в Киеве доказал превосходство российского оружия

    Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным и инфраструктурным объектам в Киеве и за его пределами. Это была одна из самых скоординированных атак. Как говорят эксперты, главное отличие этих ударов заключается в смене тактики и применяемого вооружения. Кроме того, возможности достигать столь защищенных целей в самом Киеве указывают на явное технологическое превосходство российского оружия над западными противоракетными комплексами. Подробности

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    Европа скрестила русофобию с аэрофобией

    Европейская авиация не может взлететь: регион скован сообщениями о лжеминировании самолетов. Предупреждения о взрывах поступают во многих странах: от Чехии до Франции. При этом местная пресса уже нашла в происшествии «русский след» – якобы лжеракты устроила то ли экстремистская организация из России, то ли некий «Андропов». Во что обойдется Евросоюзу воздушная неразбериха и для чего Брюссель пытается отыскать след Москвы там, где его нет? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

    • Открытки с Днем матери 2026: красивые картинки, поздравления и готовые подписи для мамы

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября. К празднику мамам и бабушкам можно отправить красивую открытку, теплое поздравление в сообщении или подписать бумажную карточку от руки. ВЗГЛЯД собрал открытки с Днем матери 2026 года, готовые поздравления от дочери и сына, короткие подписи, четверостишия и идеи для тех, кто хочет сделать открытку своими руками.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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