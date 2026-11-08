Названы сроки открытия горнолыжного сезона в Москве

Горнолыжный сезон может начаться в Москве не раньше 20 ноября

Tекст: Денис Тельманов

«Мы планируем открыть зимний сезон с 20 ноября, все зависит от погоды. Как только будет минусовая температура, мы начнем напылять склоны», – рассказали РИА «Новости» в горнолыжном комплексе «Кант».

Комплекс «Лата Трэк» пока не располагает информацией о сроках возобновления работы, а колл-центр «Воробьевых гор» приостановил работу до открытия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Московском регионе начался первый снег. В прошлом месяце мэр Сочи Андрей Прошунин рассказал о начале горнолыжного сезона на курортах города в декабре.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о вероятном выпадении первого снега в Москве в конце октября.