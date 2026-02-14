Тюменец получил 15 лет за передачу данных террористам ЛСР

Тюменец осужден за передачу террористам ЛСР данных о военных объектах в Москве

Tекст: Мария Иванова

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор уроженцу Тюменской области Евгению Убираеву, который был признан виновным в передаче сведений о военных объектах в Москве представителям запрещённой в России террористической организации «Легион «Свобода России», передает ТАСС. Заседание проходило в Свердловском областном суде в выездном формате.

По информации пресс-службы суда, 30-летний Убираев осужден по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ за участие в деятельности террористической организации. Ему назначено 15 лет лишения свободы: первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима. Также суд наложил на него штраф в размере 300 тыс. рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции. Как установил суд, Убираев вступил в контакт с представителем террористической организации, выразив готовность вступить в ее ряды и уехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооружённых сил России. Кроме того, он согласился собирать и передавать интересующую террористов информацию о военных объектах в Москве.

Получив задание от куратора, Убираев отправил фото и видео трех объектов Минобороны, что, по мнению суда, создало угрозу совершения террористических актов. За это он получил вознаграждение в размере 15 тыс. рублей от киевского режима.

В суде Убираев полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе пенсионерку из Запорожской области приговорили к 15 годам лишения свободы за перевод денег Вооруженным силам Украины.

Ранее в Хабаровском крае местного жителя задержали по подозрению в передаче сведений о российских воинских частях украинской разведке

А 20-летнюю жительницу Мариуполя задержали за передачу через Telegram данных о размещении Росгвардии украинским силовым структурам.