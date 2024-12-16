Пленный ВСУ Пломбирус рассказал о приказе расстреливать русскоязычных гражданских в Курской области

Tекст: Вера Басилая

Военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, сдавшийся в плен в Курской области, заявил, что по приказу украинского командования расстреливал гражданских, которые не говорили на украинском языке, передает РИА «Новости».

По его словам, командование давало указания расправляться на месте с теми, кто не владел украинским.

«Стрелял, он упал, убил или нет – не знаю», – сообщил Пломбирусю

Пломбирус также признался, что по приказу командования переодевался в российскую военную форму и обманывал российских солдат, чтобы расправляться с ними. Он рассказывал, что подходил к позициям россиян под предлогом получить сигарету или помощь с автомобилем, после чего нападал, передает ТАСС.

Пломбирус был призван в ВСУ из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж. Он отметил, что ему обещали выплату денег и аннулирование судимости. Также Пломбирус рассказал, что сдался в плен после того, как его подразделение было разбито, а все вокруг него были ранены.

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