Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.3 комментария
ВСУ убили волонтера, развозившую обеды в Курской области
Очевидец: ВСУ убили волонтера, развозившую обеды в Курской области
В Курской области украинские боевики убили 21-летнюю девушку-волонтера и водителя, развозивших обеды местным жителям, рассказал житель местного села Руслан Коробов.
Девушка работала с ним в одной фирме и вместе с водителем занималась доставкой обедов, рассказал Коробов ТАСС.
Инцидент произошел в одном из приграничных сел региона.
По словам собеседника, обстрелы со стороны ВСУ начались еще до полномасштабного вторжения. В начале лета село, в котором он проживал, несколько раз подвергалось минометным обстрелам. Удары наносились по частным домам, погибли несколько мирных жителей.
Ранее председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев сообщал газете ВЗГЛЯД, что в Селидово ВСУ при отступлении расстреляли более 100 мирных граждан.