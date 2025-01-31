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    31 января 2025, 20:05 • Общество

    О преступлениях ВСУ в Русском Поречном должен узнать весь мир

    О преступлениях ВСУ в Русском Поречном должен узнать весь мир
    @ Евгений Мартынов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    В Кремле хотят привлечь внимание мировой общественности к зверствам Киева в селе Русское Поречное. Преступления совершали боевики 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Среди жертв есть женщины и старики. Эксперты говорят, что донести Западу правду о действиях украинских военных будет непросто, но рано или поздно об истинном лице ВСУ узнают даже западные обыватели.

    В Кремле призвали привлечь внимание международной общественности к зверствам ВСУ в Курской области. «Об этом нужно говорить, это нужно озвучивать и показывать», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя причастность пяти украинских военных к убийству 22 жителей российского приграничья.

    По данным Следственного комитета (СК), злодеяния в отношении жителей села Русское Поречное совершили военные 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Свою вину уже признал задержанный старший солдат Евгений Фабрисенко, командир 11-й роты с позывным Кум. Его сослуживцы с позывными Мотыль, Проводник и Художник в настоящий момент находятся в розыске.

    В ходе допроса Фабрисенко рассказал, что осенью прошлого года он в компании с другими украинскими военными убил 14 человек, а также изнасиловали восемь женщин. «Я поставил девушку на колени и застрелил ее. Стрелял в затылок. Насиловали мы ее по очереди», – признался виновный. После этого боевики зашли в другой дом, «где были двое мужчин и одна женщина».

    «Мужчин мы убили сразу, это сделали сослуживцы Мотыль и Проводник, они убивали тоже (выстрелом) в затылок, до этого мы их связали. Одному из мужчин порезали руки, так решили поиздеваться над ним, помучить. Когда мы ему резали руки, он потерял сознание. Дальше женщину я изнасиловал, заставил встать на колени и выстрелил ей в затылок», – сказал Кум.

    По словам Фабрисенко, местные жители оказывали сопротивление украинским боевикам. Следователи вместе с Минобороны РФ забрали тела убитых, уже назначены необходимые экспертизы. По данным военнослужащих группировки «Север», сообщает РИА «Новости», среди жертв имелись старики, в том числе связанные.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал зверства ВСУ геноцидом и преступлением против человечества. «От этих кадров, которые предоставили наши Вооруженные силы, кровь стынет в жилах», – пишет Хинштейн в своем Telegram-канале.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что «мир должен понимать, кого спонсируют западники и что на западные деньги киевский режим совершает». Она призвала свидетелей и очевидцев «этих зверств киевского режима сообщать известную им информацию в Следственный комитет России».

    «Это надо сделать во имя будущих поколений, которые должны знать правду. Во имя родственников убитых, которые должны знать, что мы едины в нашем неприятии подобных преступлений и подобной идеологии, и что мы защищаем людей и делаем все, как страна, народ, чтобы не допустить подобного на нашей земле, в отношении наших граждан и соотечественников», – подчеркнула Захарова.

    В экспертной среде отмечают, что задача донести мировой общественности информацию о зверствах ВСУ будет непростой, однако эти усилия будут иметь успех в случае целенаправленной работы по самым разным направлениям.

    «К сожалению, я думаю, это не уникальный случай. По мере освобождения оккупированных территорий, увы, мы будем получать новые факты о зверствах ВСУ», – считает Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Собеседник подчеркнул, что

    в данном случае речь идет не только о преступлениях военных, но и офиса Зеленского,

    который «санкционировал, заказал и сделал возможным издевательства» над мирными жителями в селе Русское Поречное. По его словам, сейчас этот населенный пункт находится в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, что затрудняет проведение детального расследования и сбора доказательной базы.

    «Есть собранные материалы, свидетельства, протоколы. Но с этим надо работать дальше, потому что на начальном этапе сообщалось о нескольких телах, а сейчас жертв в два раза больше, – пояснил Мирошник. – Установлены факты убийств, сексуального насилия, которому подверглись жители Русского Поречного».

    Дипломат заверил, что МИД воспользуется самыми разными мировыми площадками, начиная с Совбеза ООН и заканчивая представительствами во всех странах. «Наши дипломаты будут обладать достаточным объемом информации обо всем, что происходило в поселке», – отметил спикер.

    В донесении информации о преступлениях ВСУ могут сыграть огромную роль представители культуры и творческая интеллигенция.

    Мирошник напомнил о фильме советского режиссера Михала Ромма «Обыкновенный фашизм», который многим открыл глаза на трагические страницы в истории. «Поэтому сейчас информация о преступлениях ВСУ должна доноситься до сознания, до глубины души людей, которые находятся на расстоянии тысяч километров», – отметил собеседник.

    «Что касается западных стран: конечно, многие политики США и ЕС являются соучастниками преступлений ВСУ. Однако налогоплательщики в Штатах и Евросоюзе должны задаться вопросом: почему наши деньги уходят людям, которые убивают и насилуют?» – полагает дипломат.

    Он не исключает, что на Украине также появятся люди, которые захотят доносить до других информацию о преступлениях ВСУ в Курской области. «Рассказывать об этом на территории, подконтрольной офису Зеленского, смертельно опасно. Но вода камень точит, люди, которые попадают к нам в плен и выходят из-под давления Киева, начинают говорить правду и рассказывать о преступных приказах, исполнителями которых они были», – поделился Мирошник.

    Как отмечает Максим Григорьев, участник СВО и председатель Международного общественного трибунала, член ОП РФ, информация о зверствах ВСУ в Курской области должна появиться в книгах, докладах и доноситься любыми другими способами «до широкой общественности, в том числе на международном уровне».

    «Убийство беззащитных – это стандартная практика ВСУ еще начиная с 2014 года в Донбассе. Раньше это делалось менее масштабно, чем сейчас»,

     – сказал Григорьев. Собеседник не ждет скорого возмущения и осуждения Киева от США или Европы. Он напомнил о состоявшейся на прошлой неделе по инициативе России неформальной встрече членов Совбеза ООН по «формуле Аррии» об убийствах представителями ВСУ жителей Селидово. «И какова была реакция Вашингтона? Невнятное чтение по бумажке каких-то обвинений в адрес России и полное игнорирование самой сути обсуждения», – посетовал Григорьев.

    По его словам, массив собранных доказательств о преступлениях киевского режима станет общеизвестен, как это произошло после массового расстрела американскими военными мирных жителей деревни Сонгми во Вьетнаме в 1968 году и преступлений чилийского диктатора Аугусто Пиночета. «История показывает, что преступления невозможно скрывать», – подчеркнул собеседник.

    Однако информация о преступлениях ВСУ так или иначе будет просачиваться на Запад.

    «Нельзя опускать руки, даже если кажется, что работа в информационной войне не приносит результатов. Надо постоянно бить в одну точку», – считает Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований.

    Политолог подчеркивает: о произошедшем в Русском Поречном необходимо рассказывать на всех уровнях. «Есть подготовленная документальная база о зверствах украинских военных. Эксперты должны активнее сообщать о произошедшем в интервью иностранным СМИ», – рассуждает эксперт.

    По мнению Данилина, особое внимание следует уделять распространению контента через социальные сети, размещать видеоролики, переведенные на самые разные языки, а не только на английский. По его словам, странам Глобального Юга проще воспринимать такой материал, а на Западе будут всячески препятствовать хождению правдивой информации.

    «Необходимо снимать фильмы, в том числе широкоформатное кино, чтобы люди могли увидеть это хотя бы в дружественных России странах. И не нужно опускать руки, если информация не проходит в американской прессе и прочих западных рупорах. Наши враги, собственно, не должны подыгрывать нам. Но рано или поздно информация о преступлениях ВСУ станет достоянием западной общественности», – заключил Данилин.

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