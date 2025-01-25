  • Новость часаЭкс-советник главы США Болтон заявил, что Путин знает способы влияния на Трампа
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп исказил историю о краже гиперзвукового оружия
    ВС России уничтожили окруженных солдат ВСУ в Часовом Яре
    Читатели Le Figaro выразили обеспокоенность после заявления Путина о переговорах
    Власти обратились за помощью в задержании актера Смольянинова
    Рогов сообщил об уничтожении гарнизона ВСУ в южной части Великой Новоселке
    Суд арестовал военного ВСУ за убийства и изнасилования женщин в Русском Поречном
    Российских бойцов Гаджиясулова и Дудакову исключили из UFC
    Мексика отказала США в приеме самолета с мигрантами на борту
    ВС России нанесли удары по аэродрому в Староконстантинове
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русское государство многонациональным не стало, а всегда было

    Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено ещё во времена Рюрика.

    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Как история Кавказа связала русских и черкесов

    Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.

    5 комментариев
    25 января 2025, 14:38 • Новости дня

    Суд арестовал военного ВСУ за убийства и изнасилования женщин в Русском Поречном

    Суд в Курске арестовал военного ВСУ за изнасилование и убийство шести жительниц села Русское Поречное

    Суд арестовал военного ВСУ за убийства и изнасилования женщин в Русском Поречном
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ленинский районный суд Курска арестовал военного ВСУ Евгения Фабрисенко, подозреваемого в убийствах и изнасилованиях шести женщин в селе Русское Поречное Курской области, сообщили в суде.

    По данным следствия, Фабрисенко вместе с неустановленными военнослужащими ВСУ незаконно пересекли границу России. В период с 29 сентября по 1 октября они совершили ряд преступлений, включая убийства и насилие над шестью жительницами села. Преступления классифицируются по статьям о террористическом акте и действиях против половой неприкосновенности, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба судебной системы региона уточнила, что Фабрисенко служил в штурмовой бригаде ВФУ. Обвинения предъявлены по статьям 205 и 131 УК РФ. Преступления были совершены с особой жестокостью, уточняют следственные органы.

    Ранее в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей в подвалах двух домов, один из погибших имел гематомы на ногах.

    Позже число найденных тел в подвалах в Русском Поречном увеличилось до девяти. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные в зверствах против жителей Курской области будут наказаны, но на международные структуры в этом вопросе надеяться не стоит.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о терроризме против украинских боевиков, убивших в январе 2025 года семь мирных жителей в Суджанском районе Курской области.

    24 января 2025, 23:13 • Новости дня
    Российский летчик уничтожил транспортный самолет с техникой ВСУ

    Российский летчик с позывным Комиссар уничтожил Ан-124 с техникой ВСУ

    Российский летчик уничтожил транспортный самолет с техникой ВСУ
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российский летчик с позывным Комиссар уничтожил украинский транспортный самолет Ан-124 с техникой, когда его разгружали на военном аэродроме.

    Российский летчик, известный под позывным Комиссар, рассказал о задании, в ходе которого он уничтожил украинский транспортный самолет Ан-124, передает RT.

    Самолет находился на военном аэродроме и в момент удара разгружался техникой ВСУ, включающей бронетехнику и вооружение.

    По словам летчика, задача была выполнена в составе двух экипажей и заняла всего один час.

    «Там было очень много броневиков, танков, вооружения, военных. Потом мы получили подтверждение, что цель была поражена: фейерверк был огромный. Аэродром пылал сильно», – рассказал он.

    Комиссар и его экипаж были отмечены в Генштабе за успешное выполнение задания, и всем четырем участникам операции были вручены награды.

    Комиссар также рассказал о своем первом ордене Мужества, полученном в Сирии. В момент отказа двух двигателей при заходе на посадку он смог благополучно приземлить самолет в сложных метеоусловиях, несмотря на отсутствие видимости взлетно-посадочной полосы.

    «Я сам не понял, как смог это сделать в плохих метеоусловиях, когда даже ВПП не было видно», – отметил он.

    Ранее Минобороны сообщало, что нанесено поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины.

    Коментарии (23)
    25 января 2025, 07:47 • Новости дня
    ВС России уничтожили окруженных солдат ВСУ в Часовом Яре

    Военные ликвидировали часть окруженных украинских солдат в Часовом Яре ДНР

    ВС России уничтожили окруженных солдат ВСУ в Часовом Яре
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска уничтожили часть украинских боевиков, оказавшихся в окружении в Часовом Яре, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, российские войска уничтожили часть солдат ВСУ, оказавшихся в окружении в Часовом Яре, передает ТАСС.

    «Часть из них уже ликвидирована, но есть еще очаги сопротивления», – заявил он. При этом Марочко отметил, что российские войска продолжают подавлять огневые точки противника и пресекать попытки украинских солдат вырваться из окружения.

    До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска вытеснили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре, что позволило сосредоточиться на зачистке многоэтажных зданий и приблизиться к полному освобождению города.

    Коментарии (22)
    25 января 2025, 11:43 • Видео
    Новый глава Госдепа – опасный тип

    Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой, и Рубио предаст Трампа первым.

    Коментарии (0)
    25 января 2025, 11:45 • Новости дня
    Читатели Le Figaro выразили обеспокоенность после заявления Путина о переговорах
    Читатели Le Figaro выразили обеспокоенность после заявления Путина о переговорах
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с президентом США Дональдом Трампом, подчеркивая роль Владимира Зеленского как преграды к мирному урегулированию на Украине.

    Читатели французского издания Le Figaro активно реагируют на заявление президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с американским лидером Дональдом Трампом, передает РИА «Новости»

    Один из комментаторов, Patin-couffin, отметил, что Зеленский является главным препятствием на пути к мирному урегулированию ситуации на Украине.

    «Если он будет продолжать втягивать в конфликт тысячи украинцев, как это происходит сейчас, есть риск, что американцы и россияне в конце концов отстранят его от управления страной», – указал он.

    Другой читатель, Lisk, призвал к остановке конфликта, подчеркнув, что западные страны оказались в затруднительном положении.

    «Пора остановиться, учитывая, что мы разорены. США выйдут из этой ситуации в наилучшем положении: в экономическом и дипломатическом плане. А мы выставим себя на посмешище», – отметил комментатор.

    В комментариях также выражается недовольство отсутствием действий со стороны европейских лидеров. «Вы, несомненно, обратили внимание, что никто не ждет никаких знаков ни от Макрона, ни от знаменитой Европы-защитницы...», – отметил Steak-frites.

    Читатель Jack Finance выразил надежду на скорейшую встречу Путина и Трампа.

    «Пусть они как можно скорее встретятся и положат конец этому конфликту и бессмысленной гибели людей», – подытожил он.

    Накануне Москва отметила отсутствие действий со стороны Киева и Запада, свидетельствующих о готовности к мирным переговорам, несмотря на заявления о необходимости такого диалога.

    Коментарии (11)
    25 января 2025, 01:03 • Новости дня
    Келлог заявил о больших потерях Украины в конфликте

    Келлог: Украина потеряла больше солдат, чем США в Корее и Вьетнаме вместе, заявил Келлог

    Келлог заявил о больших потерях Украины в конфликте
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Безвозвратные потери Киева в конфликте превысили американские в Корее и Вьетнаме, заявил советник американского президента по Украине Кит Келлог.

    Советник президента США по Украине Кит Келлог заявил телеканалу Fox News, что украинские вооруженные силы понесли больше безвозвратных потерь в текущем конфликте, чем Соединенные Штаты в Корейской и Вьетнамской войнах вместе взятых, передает РИА «Новости». Корейская война, продолжавшаяся с 1950 по 1953 годы, унесла жизни более 36 тыс. американских солдат, а Вьетнамская война, длившаяся с 1955 по 1975 годы, привела к гибели более 58 тыс. американских военных.

    Келлог добавил, что доложил Дональду Трампу о ситуации на Украине и выразил уверенность в необходимости завершения конфликта не через военные действия. Он отметил, что в отличие от подхода Джо Байдена, который советник Трампа назвал «кинетическим» из-за акцента на поставки вооружений, сам Трамп считает, что эффективным способом завершения конфликта может стать экономическое давление.

    По словам Келлога, Трамп предлагает снизить стоимость нефти, чтобы ускорить завершение конфликта. Он считает, что справедливая цена нефти должна составлять 45 долларов за баррель и это может подтолкнуть стороны к мирному решению.

    До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, они никак не связаны между собой.

    Коментарии (24)
    25 января 2025, 06:43 • Новости дня
    Пленный прокомментировал видео подготовки ВСУ в Британии для нападения на Суджу

    Украинских военных обучали для нападения на Суджу на базе в Северном Йоркшире

    Пленный прокомментировал видео подготовки ВСУ в Британии для нападения на Суджу
    @ REUTERS/Maksym Kishka

    Tекст: Максим Попов

    Украинский военнослужащий, сбежавший в Россию, рассказал о подготовке британскими инструкторами украинских военных к нападению на Суджу в Курской области.

    Украинский военнослужащий по имени Валерий сообщил об обучении его и других солдат ВСУ британскими инструкторами на военной базе в Северном Йоркшире, передает РИА «Новости». По его словам, их готовили для нападения на Суджу в Курской области в составе 95-й десантно-штурмовой бригады.

    Видео, снятое на военной базе, показывает украинских солдат, отрабатывающих упражнения по штурму зданий и стрельбе. Валерий отметил: «После двух, максимум трех недель такой расслабленной подготовки нас должны были в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ забрасывать на территорию России в Суджу».

    По словам посла по особым поручениям российского МИД Родиона Мирошника, подготовка солдат ВСУ британскими инструкторами свидетельствует о причастности Лондона к нападению на Курскую область.

    Ранее сообщалось, что британские инструкторы на базе в Даунхолме обучали украинских военных стрельбе из гранатомета. При этом обучение велось на специальном полигоне в присутствии переводчиков.

    Коментарии (13)
    24 января 2025, 18:48 • Новости дня
    Армия России разрезала силы ВСУ в Великой Новоселке пополам
    Армия России разрезала силы ВСУ в Великой Новоселке пополам
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бойцы группировки «Восток» сумели вскрыть украинскую оборону у Великой Новоселки, блокировав подразделения ВСУ, сообщило Министерство обороны России в пятницу.

    Штурмовики разбили населенный пункт на две части и блокировали формирования ВСУ, указали в ведомстве, передает ТАСС. Бойцы установили флаг России на одном из зданий в центре населенного пункта.

    Продолжается подавление обороны противника, зачистка зданий, подвальных помещений и опорных пунктов ВСУ. Операции активно поддерживаются расчетами реактивной и ствольной артиллерии, а также операторами FPV-дронов.

    Отмечается, что Великая Новоселка является последним крупным рубежом обороны ВСУ на Южно-Донецком направлении.

    Ранее источник сообщал, что российские войска заблокировали группировку ВСУ в Великой Новоселке. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что ВС России предъявили ультиматум о сдаче в плен 110-й бригаде ВСУ в Великой Новоселке.

    Коментарии (9)
    24 января 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин: Если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, кризиса на Украине могло и не быть
    Путин: Если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, кризиса на Украине могло и не быть
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил мнение, что победа американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году могла бы предотвратить нынешний кризис на Украине.

    В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он отметил, что согласен с Трампом в том, что если бы у него не «украли победу», ситуация могла бы быть иной, передает ТАСС.

    «Не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году», – сказал глава государства.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, однако Кремль пока ожидает сигнала от США для начала диалога.

    Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявлял, что президент США Дональд Трамп рискует потерять доверие Москвы перед переговорами из-за угроз в адрес России, что может подорвать его позиции в мирном урегулировании.

    Коментарии (35)
    25 января 2025, 09:45 • Новости дня
    Reuters: USAID приостановило финансирование проектов на Украине

    Reuters: USAID прекратило финансирование украинских проектов по приказу правительства США

    Reuters: USAID приостановило финансирование проектов на Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Агентство США по международному развитию (USAID) приостановило выполнение всех проектов на Украине, следуя указанию правительства, пишет Reuters.

    Агентство США по международному развитию получило указ от правительства остановить финансирование проектов, реализуемых на Украине, передает РИА «Новости».

    До настоящего времени USAID поддерживало множество инициатив на Украине, включая программы экономического развития и гуманитарной помощи.

    Ранее США приостановили финансирование почти всех программ иностранной помощи на три месяца, что может затронуть и военную поддержку Украины.

    До этого Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки их соответствия политическим целям новой администрации.

    Коментарии (14)
    25 января 2025, 09:10 • Новости дня
    Страны НАТО потратили на Украину 191 млрд долларов за три года
    Страны НАТО потратили на Украину 191 млрд долларов за три года
    @ Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Страны НАТО за последние три года выделили Украине 191,2 млрд долларов, с основным вкладом от США, составившим более половины всех расходов, свидетельствуют расчеты по данным украинского минфина, Кильского университета и открытых данных.

    Согласно данным, основная часть этой помощи была направлена на военные нужды и составила 133,4 млрд долларов. Финансовая помощь, поддерживающая социальные расходы бюджета Украины, составила 43,3 млрд, а гуманитарная помощь – 13,4 млрд, передает РИА «Новости».

    Вклад США составил 54% от общего объема помощи, что соответствует 103,8 млрд долларов. Из этой суммы 68,9 млрд долларов пошли на поставки вооружений, 31,2 млрд – на финансовую поддержку бюджета и 3,7 млрд – на гуманитарную помощь.

    Германия предоставила Украине 17 млрд долларов, что составляет 8,9% от общего объема помощи НАТО. Великобритания внесла 14,8 млрд долларов или 7,7% от всей помощи.

    Другие значительные доноры – Канада с 8,3 млрд долларов, Дания с 7,95 млрд, Нидерланды с 7,5 млрд, Швеция с 5,3 млрд, Франция с 4,8 млрд, Польша с 3,9 млрд и Норвегия с 3 млрд долларов.

    Остальные 22 страны НАТО предоставили совокупно 14,8 млрд долларов, что составляет 7,7% от общего финансирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что поражение Киева заставит Запад увеличить траты на сдерживание России до триллионов долларов, а также сообщалось, что оборонные расходы могут возрасти до трех процентов от ВВП.

    Между тем президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия на Украину, подчеркнув необходимость увеличения помощи от европейских стран.

    Коментарии (15)
    25 января 2025, 04:07 • Новости дня
    В Киеве решили допросить главкома ВСУ по делу о защите Харьковской области

    ГБР готово допросить Сырского по делу о защите Харьковской области

    Tекст: Максим Попов

    Государственное бюро расследований Украины рассматривает возможность допроса Главкома ВСУ Александра Сырского в рамках расследования ненадлежащей обороны Харьковской области.

    Как заявила представитель ГБР Татьяна Сапьян, главком Сырский может быть допрошен по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области, передает РИА «Новости».

    «Я не исключаю, что это возможно. Будут вовлечены в процесс в виде свидетелей или опроса абсолютно все, кого следствие будет считать нужным допросить, чтобы это могло прояснить полностью картину тех событий», — приводит агентство слова Сапьян.

    До этого сообщалось, что бывший командир оперативно-тактической группировки «Харьков» Юрий Галушкин вновь арестован украинским судом без права внесения залога. По версии следствия, в мае 2024 года Галушкин неправильно оценил ситуацию на Харьковском направлении, что привело к самовольному уходу бойцов 125-й бригады теробороны ВСУ с поля боя. Командиру также вменяют игнорирование разведданных и отдачу приказов, не соответствующих реальной обстановке.

    Ранее стало известно, что помимо Галушкина, среди задержанных значатся экс-командующий оперативно-тактического управления «Харьков», полковник Дмитрий Рюмшин, бывший командир 155-й механизированной бригады, и генерал-лейтенант Артур Горбенко, экс-командир 125-й бригады львовской территориальной обороны.

    Коментарии (4)
    24 января 2025, 21:56 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в порту Одессы

    Подполье: В порту Южный в Одессе нанесен удар по объекту ВСУ, произошла детонация

    ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в порту Одессы
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Вера Басилая

    В одесском порту Южный произошел удар по объекту украинских войск, за которым последовала детонация, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В одесском порту Южный произошел удар по объекту, принадлежащему вооруженным силам Украины. По словам координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, ссылающегося на своего коллегу, взрыв сопровождался громкой детонацией, передает РИА «Новости».

    По его словам, на место выехало не менее восьми скорых. На месте происшествия работали экстренные службы.

    Военный эксперт из Донбасса полковник Виталий Киселев заявил о нанесении ударов по пунктам управления и складам с боеприпасами вооруженных сил Украины в Запорожье.

    Минобороны сообщило, что ВС России за неделю нанесли восемь ударов по газоэнергетической инфраструктуре ВПК Украины.

    Коментарии (3)
    24 января 2025, 20:02 • Новости дня
    Украинские каратисты не вернулись в страну после турнира в Италии

    Супруги-каратисты с Украины исчезли после турнира в Италии и удалили соцсети

    Украинские каратисты не вернулись в страну после турнира в Италии
    @ REUTERS/Sergio Perez

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После участия в турнире в Венеции украинские каратисты Евгений и Дарья Пилипюк не вернулись на Украину, удалили личные аккаунты в социальных сетях и не отвечают на звонки, что привело к их исключению из федерации карате.

    Президент Черновицкой федерации карате Александр Пикулин рассказал, что пара перестала выходить на связь и удалила все личные аккаунты в социальных сетях. Попытки коллег по спорту наладить контакт не увенчались успехом, сообщает РИА «Новости».

    Украинская федерация карате (УФК) отреагировала на инцидент, лишив спортсменов членства в организации. Их обвиняют в «невозвращении на Украину и нарушении правил мобилизации».

    В федерации намерены обратиться к Всемирной федерации карате (WFK) с просьбой о пожизненной дисквалификации супругов и лишении всех спортивных наград, которые они завоевали.

    В декабре на Украине наблюдался необычно высокий уровень пересечений границы, достигший 150 тыс. человек за сутки, с наибольшей активностью на польской границе.

    Пятеро украинских граждан были задержаны на границе, когда пытались пересечь реку Тиса на надувной лодке, чтобы избежать мобилизации.

    Коментарии (4)
    24 января 2025, 17:28 • Новости дня
    Лавров: Москва не видит готовности Киева и Запада к переговорам

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва отметила отсутствие действий со стороны Киева и Запада, свидетельствующих о готовности к мирным переговорам, несмотря на заявления о необходимости такого диалога.

    Разговоры о необходимости мирных переговоров звучат все громче, но никаких практических действий, указывающих на реальную готовность к ним западных стран и киевского режима, не наблюдается, заявил Лавров, передает РИА «Новости».

    «Напротив, продолжаются западные военные поставки ВСУ, идет разработка ультиматумов России, действует юридический запрет на переговоры, не решается вопрос легитимности украинской власти», – отметил он.

    По мнению российской стороны, это говорит об отсутствии реальной поддержки мирного процесса. При этом подход России к урегулированию не изменился, она готова к диалогу на основе договоренностей 2022 года с учетом складывающихся реалий на земле и позиций.

    Эту позицию озвучивал президент России Владимир Путин в июне 2024 года.

    Ранее новый президент США Дональд Трамп заявил о возможности ужесточения санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (16)
    25 января 2025, 11:58 • Новости дня
    Рогов: Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке блокирован с юга и севера и рассечен
    Рогов: Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке блокирован с юга и севера и рассечен
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке на западе ДНР рассечен на две части и блокирован с юга и севера, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По его словам, гарнизон ВСУ в поселке Великая Новоселка на западе Донецкой Народной Республики рассечен на две части и блокирован с юга и севера поселка, передает РИА «Новости».

    Рогов подчеркнул, что штурмовые подразделения группировки «Восток» приступили к активным действиям по уничтожению противника.

    Он отметил, что в поселке продолжается зачистка зданий, подвальных помещений и опорных пунктов ВСУ.

    По словам Рогова, огневую поддержку штурмовиков обеспечивают расчеты реактивной и ствольной артиллерии, а также операторы fpv-дронов.

    Великая Новоселка является последним крупным рубежом обороны и логистическим узлом ВСУ на южнодонецком направлении.

    Как ранее сообщало Минобороны, бойцы группировки «Восток» сумели вскрыть украинскую оборону у Великой Новоселки, блокировав подразделения ВСУ.

    Ранее источник сообщал, что российские войска заблокировали группировку ВСУ в Великой Новоселке. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что ВС России предъявили ультиматум о сдаче в плен 110-й бригаде ВСУ в Великой Новоселке.

    Коментарии (2)
    24 января 2025, 19:42 • Новости дня
    Трамп озвучил свой способ завершения конфликта на Украине

    Трамп: Снижение цен на нефть ОПЕК автоматически завершит украинский конфликт

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Снижение цен на нефть ОПЕК сможет завершить конфликт на Украине, заявил 47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Мы бы хотели, чтобы ОПЕК снизила цены на нефть, и это автоматически остановило бы трагедию, происходящую на Украине», – цитирует Трампа ТАСС.

    Он заявил, что ОПЕК должна перестать зарабатывать такие большие деньги и снизить цены на нефть, это сможет быстро положить конец конфликту. «Если они [цены на нефть] будут высокими, этот конфликт остановить будет не так просто», – сказал политик.

    Ранее Трамп заявил о планах добиться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть. В Кремле отметили, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине.

    Коментарии (4)
    Главное
    Путин поручил обеспечить скидку 50% на авиабилеты детям
    В Кремле назвали позицию Японии очевидно недружественной
    ВСУ активизировали контратаки в Харьковской области
    Спецпредставитель Трампа по Украине заявил о больших потерях Украины
    Российские силовики сообщили о зачистке села Котлино в ДНР
    Названа сумма общих затрат НАТО на Украину
    Пленный прокомментировал видео подготовки ВСУ в Британии для нападения на Суджу

    Трамп разрушает «зеленую повестку» в пользу России

    Решение нового президента США Дональда Трампа выйти из Парижских соглашений по климату нанесло колоссальный удар по всей «зеленой повестке», которую коллективный Запад насаждал последние годы. Как борьба против глобального потепления стала гигантским бизнес-проектом Запада, почему она в итоге проваливается – и каковы в данной ситуации интересы России? Подробности

    Перейти в раздел

    «Доктрина Донро» очертила планы Трампа в новом переделе мира

    Начавшаяся с приходом Дональда Трампа к власти эпоха получила название «доктрина Донро». Она созвучна с «доктриной Монро», которая оговаривала лидерство США в Западном полушарии почти 200 лет. В американской прессе «доктриной Донро» называют притязания Трампа на Канаду, Гренландию и Панамский канал. По мнению экспертов, Россия должна взять на заметку новую «доктрину», потому что геополитика теперь будет строиться на принципиально иных условиях. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп бессилен раскрыть «секреты убийства Кеннеди»

    «Это большое событие, многие ждали его годами, десятилетиями. И все будет раскрыто». Такими словами Дональд Трамп объяснил свой указ, который действительно кажется сенсационным – он намерен полностью рассекретить все документы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Почему на самом деле никакой сенсации из этого не получится? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новый глава Госдепа – опасный тип

      Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой, и Рубио предаст Трампа первым.

    • Санкции против России доживают последние дни?

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался продлевать санкции Евросоюза против России. Эта процедура проходит раз в полгода, для нее необходимы голоса всех членов ЕС, а теперь Венгрия и примкнувшая к ней Словакия выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум.

    • Трамп начал шантаж России

      Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............