В Русском Поречном обнаружили тела девяти погибших мирных жителей

Tекст: Дмитрий Зубарев

По информации ТАСС, число погибших мирных жителей в Русском Поречном увеличилось до девяти. Российские военные нашли тела при осмотре местности после освобождения поселка. Командир отделения 352-го мотострелкового полка, известный под позывным «Ксей», сообщил, что погибшие имели осколочные и пулевые ранения.

«Ксей» рассказал, что тела были найдены в трех подвалах. «Пока нашли три подвала, в первом подвале было пятеро погибших. Во втором – двое, в третьем – двое. Все мирные. Третий подвал нашли несколько дней назад, буквально на днях», – рассказал «Ксей».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в подвалах села Русское Поречное в Курской области были найдены останки семерых человек, предположительно, жертв украинских боевиков. Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме в отношении украинских боевиков, которые подозреваются в причастности к этому преступлению.