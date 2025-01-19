Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.0 комментариев
СК возбудил дело о терроризме против украинских боевиков в Курской области
СК возбудил дело о терроризме против боевиков Украины за убийство семи граждан в Курской области
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о терроризме против украинских боевиков, убивших в январе 2025 года семь мирных жителей в Суджанском районе Курской области.
Отмечается, что дело возбуждено по статье о терроризме в связи с событиями в Суджанском районе области, передает РИА «Новости».
По данным следствия, в январе 2025 года боевики украинских формирований убили не менее семи мирных граждан в населенном пункте Русское Поречное. Жертвы укрывались в подвале жилого дома, где были атакованы боевиками.
Следствие намерено установить и привлечь к ответственности всех представителей украинских вооруженных формирований, причастных к этому преступлению. Ведомство подчеркивает, что виновные будут отвечать по закону за свои действия.
13 января в Курской области возбудили уголовное дело против украинских боевиков за подрыв гражданского автомобиля в Беловском районе.
Ранее СК России завершил расследование дела против четырех украинских боевиков, обвиняемых в совершении террористических актов в Курской области в августе 2024 года.