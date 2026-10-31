30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.0 комментариев
Кнайсль допустила введение режима ЧС в Польше
Кнайсль: Власти Польши могут ввести чрезвычайное положение
Власти Польши находятся в смятении из-за беспрецедентной ситуации в стране, власти могут объявить чрезвычайное положение, заявила бывшая глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.
«Полиция, вооруженные силы, возможно, находятся в смятении. Это беспрецедентная ситуация», – заявила Кнайсль в эфире RT.
Она предположила, что следующим этапом может стать объявление чрезвычайной ситуации. По ее мнению, такое развитие событий не сулит стране ничего хорошего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о сходстве кризиса вокруг судебной системы в Польше с незаконными методами украинских властей.
Евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала немедленно приостановить полномочия премьер-министра страны Дональда Туска на фоне кризиса вокруг Конституционного суда.
Президент Польши Кароль Навроцкий созвал срочное совещание политических сил для разрешения кризиса.