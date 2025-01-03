Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
СК завершил расследование дела четырех боевиков ВСУ о терактах в Курской области
Следственный комитет России завершил расследование дела против четырех украинских боевиков, обвиняемых в совершении террористических актов в Курской области в августе 2024 года.
СК завершил расследование уголовного дела в отношении военнослужащих 11-го отдельного батальона 22-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины. В число обвиняемых входят Валерий Мальченко, Сергей Боченко, Сергей Литвиненко и Сергей Биличенко. Все четверо обвиняются в совершении террористических актов на территории Курской области по пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса РФ, сообщается в Telegram-канале СК.
Следствием установлено, что в начале августа 2024 года указанные лица незаконно пересекли госграницу Россиии. Находясь на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, они запрещали передвижение гражданским лицам, занимали частные домовладения и открывали огонь по российским военнослужащим и мирному населению.
13 августа 2024 года в ходе боевых действий Боченко, Мальченко, Литвиненко и Биличенко были взяты в плен российскими военнослужащими. На данный момент они находятся в месте содержания военнопленных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, четверо военнослужащих ВСУ обвиняются в совершении терактов и удержании гражданских в Курской области, суд над ними состоится в Москве.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против гражданина Грузии Бибичадзе Алекси, который участвовал в вооруженных действиях на территории Курской области.