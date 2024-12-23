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Боевиков ВСУ из Курской области решили судить в Москве
В Москве запланировали суд над четырьмя боевиками ВСУ за теракты в Курской области
Четверо военнослужащих ВСУ обвиняются в совершении терактов и удержании гражданских в Курской области, суд над ними состоится в Москве, сообщили в Следственном комитете России.
Украинские военнослужащие Павел Олексюк, Сергей Горбаченко, Юрий Андрейченко и Григорий Ляшенко обвиняются в терактах на территории Курской области, передает РИА «Новости». Уголовное дело в отношении них завершено и передано во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения.
По данным следствия, в августе эти военные, будучи членами вооруженных формирований Украины, проникли на территорию России. В курском селе Снагость они запугивали местных жителей, угрожая применением оружия, занимали дома и запрещали гражданским передвигаться. Кроме того, они неоднократно открывали огонь, нанося вред как российским военнослужащим, так и мирным жителям.
В результате оперативных мероприятий Олексюк, Горбаченко, Андрейченко и Ляшенко были задержаны. Суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее военная прокуратура Московского военного округа передала в суд дело о теракте с участием семи военнослужащих ВСУ, задержанных в сентябре. Кроме того, в Москве решили заочно провести суд над командиром центра спецопераций «Запад» ВСУ полковником Андреем Матвиишиным за удары по Курской и Брянской областям.