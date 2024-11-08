Против грузинского наемника завели дело за вторжение в Курскую область

СК возбудил уголовное дело против грузинского наемника за вторжение в Курскую область

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что ему предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство, террористическом акте, а также в незаконном хранении и ношении оружия. Также он обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и применении насилия против представителя власти, передает ТАСС.

Как указало следствие, Бибичадзе длительное время участвует в обучении наемников и сам является активным участником вооруженного конфликта на территории России. Бибичадзе и его подельники из украинских вооруженных формирований незаконно пересекли границу и вторглись в Курскую область, где совершали преступления против гражданского населения, говорится в сообщении.

В настоящее время следствием предпринимаются меры по установлению местонахождения Бибичадзе и его соучастников. Следователи намерены выяснить все обстоятельства преступлений и дать правовую оценку действиям участников данных событий.

В конце октября СК завершил расследование 59 дел против иностранных наемников, воевавших в составе ВСУ, и вынес 27 приговоров, включая заочные.

Ранее российские военные следователи возбудили уголовное дело в отношении 130 украинских боевиков за преступления на территории Курской области.