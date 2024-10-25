СК завершил 59 дел против иностранных наемников, вынесено 27 приговоров

Tекст: Вера Басилая

Следственный комитет России завершил расследование 59 уголовных дел в отношении иностранных наемников, всего вынесено 27 приговоров, в том числе заочно. Среди осужденных гражданин США Стефан Хаббард, который привлекался к боевым дежурствам на блокпостах в Изюме и был задержан российскими военнослужащими, следует из сообщения в Telegram-канале СК.

Глава Следственного комитета заслушал доклады о работе по установлению обстоятельств преступлений киевского режима и следственных подразделений в Донецкой и Луганской республиках, Херсонской и Запорожской областях.

По данным следствия, на основании доказательств осуждены 438 военнослужащих ВСУ, из них 58 получили пожизненные сроки.

Продолжается расследование, в частности, по преступлениям против жителей Мариуполя. Военнослужащие 55-й бригады ВСУ предстанут перед судом за обстрел школы, где находились более 200 человек, что привело к гибели двух жителей и ранению несовершеннолетнего. Соучастники обстрелов нанесли ущерб в 470 млн рублей, сообщили в СК России.

Допрашивая задержанных, следователи выявляют новые преступления. Например, в 2022 году участник запрещенного полка «Азов» Олег Маричану застрелил мужчину, чтобы завладеть его автомобилем. Устанавливаются обстоятельства преступлений иностранных наемников, в суд переданы дела против граждан Грузии, Латвии, США и других стран.

СК реализует принцип неотвратимости наказания в отношении руководства Украины, начиная с 2014 года. Заочно предъявлены обвинения Бурбе и Разинкову за участие в руководстве антитеррористической операцией в Донбассе, что привело к гибели людей и разрушению инфраструктуры ДНР и ЛНР. Принимаются меры к их розыску и аресту. Кроме того, завершено расследование уголовного дела в отношении украинского националиста Тицкого, причастного к нападению на здание Россотрудничества в Киеве в 2018 году. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения заочно.

Ранее российские военные следователи возбудили уголовное дело в отношении 130 украинских боевиков за преступления на территории Курской области.

До этого в Курской области арестовали семь участников 103-й бригады теробороны Украины по подозрению в террористических актах и незаконном хранении оружия.