Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.4 комментария
СК завершил расследование 59 дел против иностранных наемников
СК завершил 59 дел против иностранных наемников, вынесено 27 приговоров
Следственный комитет завершил расследование 59 дел против иностранных наемников, воевавших в составе ВСУ, и вынес 27 приговоров, включая заочные, сообщили в ведомстве.
Следственный комитет России завершил расследование 59 уголовных дел в отношении иностранных наемников, всего вынесено 27 приговоров, в том числе заочно. Среди осужденных гражданин США Стефан Хаббард, который привлекался к боевым дежурствам на блокпостах в Изюме и был задержан российскими военнослужащими, следует из сообщения в Telegram-канале СК.
Глава Следственного комитета заслушал доклады о работе по установлению обстоятельств преступлений киевского режима и следственных подразделений в Донецкой и Луганской республиках, Херсонской и Запорожской областях.
По данным следствия, на основании доказательств осуждены 438 военнослужащих ВСУ, из них 58 получили пожизненные сроки.
Продолжается расследование, в частности, по преступлениям против жителей Мариуполя. Военнослужащие 55-й бригады ВСУ предстанут перед судом за обстрел школы, где находились более 200 человек, что привело к гибели двух жителей и ранению несовершеннолетнего. Соучастники обстрелов нанесли ущерб в 470 млн рублей, сообщили в СК России.
Допрашивая задержанных, следователи выявляют новые преступления. Например, в 2022 году участник запрещенного полка «Азов» Олег Маричану застрелил мужчину, чтобы завладеть его автомобилем. Устанавливаются обстоятельства преступлений иностранных наемников, в суд переданы дела против граждан Грузии, Латвии, США и других стран.
СК реализует принцип неотвратимости наказания в отношении руководства Украины, начиная с 2014 года. Заочно предъявлены обвинения Бурбе и Разинкову за участие в руководстве антитеррористической операцией в Донбассе, что привело к гибели людей и разрушению инфраструктуры ДНР и ЛНР. Принимаются меры к их розыску и аресту. Кроме того, завершено расследование уголовного дела в отношении украинского националиста Тицкого, причастного к нападению на здание Россотрудничества в Киеве в 2018 году. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения заочно.
Ранее российские военные следователи возбудили уголовное дело в отношении 130 украинских боевиков за преступления на территории Курской области.
До этого в Курской области арестовали семь участников 103-й бригады теробороны Украины по подозрению в террористических актах и незаконном хранении оружия.