Tекст: Ольга Иванова

Международные организации, по ее словам, продолжают игнорировать массовые убийства мирных граждан, совершаемые украинскими неонацистами, и отказываются от расследования преступлений киевского режима, передает РИА «Новости».

Захарова отметила, что Запад, поощряя киевский режим, делает вид, что не замечает грубого нарушения международного гуманитарного права и Женевских конвенций. «Это именно то, что государства коллективного Запада ждут от бандеровцев. Цинично отводят взгляд от их преступных деяний», – заявила она.

Российские следственные органы проведут все необходимые действия для выявления виновных, и они понесут заслуженное наказание. Захарова добавила, что это будет происходить аналогично многим другим выявленным преступлениям киевского режима. «Мы сделаем это сами», – уверенно заявила она.

Ранее российские военные освободили в Курской области населенные пункты Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

Пленный ВСУ рассказал о расстрелах не говорящих по-украински в Курской области. В полицию на розыск жителей Курской области подано почти 1,2 тыс. заявлений.

Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад «Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области».