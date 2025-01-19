Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.0 комментариев
Захарова: Ответственные за зверства в Курской области будут наказаны
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные в зверствах против жителей Курской области будут наказаны, но на международные структуры в этом вопросе надеяться не стоит.
Международные организации, по ее словам, продолжают игнорировать массовые убийства мирных граждан, совершаемые украинскими неонацистами, и отказываются от расследования преступлений киевского режима, передает РИА «Новости».
Захарова отметила, что Запад, поощряя киевский режим, делает вид, что не замечает грубого нарушения международного гуманитарного права и Женевских конвенций. «Это именно то, что государства коллективного Запада ждут от бандеровцев. Цинично отводят взгляд от их преступных деяний», – заявила она.
Российские следственные органы проведут все необходимые действия для выявления виновных, и они понесут заслуженное наказание. Захарова добавила, что это будет происходить аналогично многим другим выявленным преступлениям киевского режима. «Мы сделаем это сами», – уверенно заявила она.
Ранее российские военные освободили в Курской области населенные пункты Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.
Пленный ВСУ рассказал о расстрелах не говорящих по-украински в Курской области. В полицию на розыск жителей Курской области подано почти 1,2 тыс. заявлений.
Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад «Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области».