В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».0 комментариев
Кремль призвал привлечь мировое внимание к зверствам Киева
Кремль призвал привлечь мировое внимание к зверствам Киева в связи с массовым убийством жителей Русского Поречного
Необходимо привлекать международное внимание к преступлениям киевского режима против мирных граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя причастность пяти военнослужащих ВСУ к убийству 22 жителей в Курской области.
По его словам, несмотря на глухоту международной общественности, важно продолжать взывать к их совести и вниманию, передает ТАСС.
На вопрос о реакции международного сообщества Песков заявил: «Об этом нужно говорить, это нужно озвучивать, показывать, и несмотря на всю глухоту международной общественности и нежелание обращать внимание на такие зверства, все равно нужно неустанно продолжать взывать к их совести и к их вниманию».
В Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей в подвалах двух домов, один из погибших имел гематомы на ногах.
Следственный комитет задержал бойца 92-й бригады ВСУ за преступления против мирных жителей Курской области, он признался в убийствах 22 человек.
Украинский солдат Евгений Фабрисенко на допросе СК России сообщил, что мужчины в селе Русское Поречное в Курской области оказывали физическое сопротивление украинским боевикам, убившим более 20 человек.