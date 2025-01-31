Кремль призвал привлечь мировое внимание к зверствам Киева в связи с массовым убийством жителей Русского Поречного

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, несмотря на глухоту международной общественности, важно продолжать взывать к их совести и вниманию, передает ТАСС.

На вопрос о реакции международного сообщества Песков заявил: «Об этом нужно говорить, это нужно озвучивать, показывать, и несмотря на всю глухоту международной общественности и нежелание обращать внимание на такие зверства, все равно нужно неустанно продолжать взывать к их совести и к их вниманию».

В Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей в подвалах двух домов, один из погибших имел гематомы на ногах.

Следственный комитет задержал бойца 92-й бригады ВСУ за преступления против мирных жителей Курской области, он признался в убийствах 22 человек.

Украинский солдат Евгений Фабрисенко на допросе СК России сообщил, что мужчины в селе Русское Поречное в Курской области оказывали физическое сопротивление украинским боевикам, убившим более 20 человек.