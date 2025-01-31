История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.2 комментария
Пленный ВСУ рассказал о сопротивлении жителей села Русское Поречное
Пленный ВСУ рассказал о сопротивлении украинским боевикам жителями села Русское Поречное
Украинский солдат Евгений Фабрисенко на допросе СК России сообщил, что мужчины в селе Русское Поречное в Курской области оказывали физическое сопротивление украинским боевикам, убившим более 20 человек.
По его словам, в одном из сараев под сеном прятались шесть пожилых людей, которых вывели, связали и спустили в подвал. Один из пожилых мужчин оказал сопротивление, пытаясь вырваться, передает РИА «Новости».
Фабрисенко также упомянул, что в другом помещении того же сарая они обнаружили еще двух девушек и мужчину. Мужчина также оказал сопротивление, напав на Фабрисенко с кирпичом.
Позже, в октябре, боевики заметили на огороде двух женщин и двоих мужчин. Один из мужчин набросился на солдата ВСУ и ударил его в грудь. В результате тот мужчина был застрелен боевиками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России объявил о задержании бойца 92-й бригады ВСУ, который признался в убийствах 22 человек в Курской области.