Пленный ВСУ рассказал о сопротивлении украинским боевикам жителями села Русское Поречное

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в одном из сараев под сеном прятались шесть пожилых людей, которых вывели, связали и спустили в подвал. Один из пожилых мужчин оказал сопротивление, пытаясь вырваться, передает РИА «Новости».

Фабрисенко также упомянул, что в другом помещении того же сарая они обнаружили еще двух девушек и мужчину. Мужчина также оказал сопротивление, напав на Фабрисенко с кирпичом.

Позже, в октябре, боевики заметили на огороде двух женщин и двоих мужчин. Один из мужчин набросился на солдата ВСУ и ударил его в грудь. В результате тот мужчина был застрелен боевиками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России объявил о задержании бойца 92-й бригады ВСУ, который признался в убийствах 22 человек в Курской области.