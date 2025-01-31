В Курской области задержали боевика ВСУ за убийство 22 мирных жителей

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, задержан боевик 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, причастного к убийству 22 мирных жителей в селе Русское Поречное Курской области, передает ТАСС.

Петренко заявила, что задержанный дал признательные показания, указав на соучастие своих сослуживцев.

Старший солдат ВСУ Евгений Фабрисенко, а также трое его сослуживцев с позывными Мотыль, Проводник и Художник, подозреваются в совершении ряда тяжких преступлений, включая террористический акт и насильственные действия сексуального характера.

Среди жертв были 11 мужчин и три женщины, которые были убиты Фабрисенко и его соучастниками. Восемь женщин подверглись изнасилованиям и насильственным действиям сексуального характера, после чего были лишены жизни. Тела всех 22 убитых были перенесены в подвальные помещения частных домов в селе.

Ранее в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей в подвалах двух домов, один из погибших имел гематомы на ногах.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ранее сообщил, что минимум 5399 мирных жителей стали жертвами преступлений Украины в 2024 году, из них 809 человек были убиты.