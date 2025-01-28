Посол Мирошник: Минимум 5399 мирных жителей стали жертвами преступлений Украины в 2024 году

Tекст: Вера Басилая

Минимум 5399 мирных жителей пострадали от действий украинских вооруженных формирований в 2024 году, передает ТАСС.

По словам Мирошника, не менее 809 из них были убиты. Цифры, по его словам, будут расти по мере освобождения территорий и проведения следственных действий.

Мирошник подчеркнул, что найдены тела многих погибших от рук ВСУ, собраны свидетельства их родственников и ведутся расследования, чтобы установить полные обстоятельства. Он также заявил о циничных политических мотивах обстрелов гражданского сектора ВСУ.

Также дипломат отметил, что боеприпасами западного производства были убиты или ранены более 2200 мирных жителей России. По его информации, за 2024 год украинские вооруженные формирования выпустили не менее 87 885 боеприпасов по российским гражданским объектам.

Особое внимание было уделено жертвам среди детей. В результате действий украинских боевиков пострадало почти 350 несовершеннолетних, 51 ребенок погиб.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил о письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором содержится список фактов героизации нацистов и их пособников.

Постпред Британии при ООН Барбара Вудворд вышла из себя во время неформальной встречи Совбеза после выступления российской делегации о преступлениях ВСУ в Селидово.