  • Новость часаПрезидент Бразилии сообщил о планах посетить Москву на 80-летие Победы
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп навязал либеральному Голливуду консервативный контроль

    Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.

    3 комментария
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев Пять вопросов к архитектуре евразийской безопасности

    У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Для либерализма исчезновение человека – это не трагедия

    Россия – это Нео. Еще в самом начале пути, когда личное сражение с Матрицей уже идет. Но весь масштаб этой борьбы и ведущая личная роль в сражении пока не осознаны. Действует еще притягательный соблазн закодированной прошлой жизни.

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    27 января 2025, 22:01 • Новости дня

    Россия направила письмо в ООН о героизации нацистов

    Россия направила в ООН письмо с фактами героизации нацистов последних лет

    Россия направила письмо в ООН о героизации нацистов
    @ Craig Ruttle/AP/TASS

    Tекст: Максим Попов

    Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил о письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором содержится список фактов героизации нацистов и их пособников.

    Россия направила письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с перечнем фактов героизации нацистов за последние годы, сообщает ТАСС. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на церемонии в штаб-квартире организации.

    «Для нас память обо всех жертвах нацизма, включая евреев, не менее половины из которых были гражданами Советского Союза, священна. Именно поэтому мы убеждены в нашем общем долге сохранять правду о Холокосте и других преступлениях нацистов и их пособников», – подчеркнул он.

    Небензя также выразил глубокую озабоченность возрождением нацизма и неонацизма в современном мире. Он отметил, что узники Освенцима не могли представить, что нацизм и неонацизм начнут поднимать головы в разных частях мира.

    Постоянный представитель напомнил, что Россия ежегодно вносит на рассмотрение ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. По его словам, «без Великой Победы 1945 года не было бы ни ООН, ни мира, каким мы его знаем».

    27 января 1945 года Советская армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим), где в тот момент оставались чуть больше семи тыс. заключенных, в том числе несколько сотен детей.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил резолюцию, предложенную Россией, направленную на борьбу с героизацией нацизма и современными формами расовой дискриминации. Позднее руководители стран ОДКБ осудили героизацию нацистов и выразили обеспокоенность сносом памятников советским воинам в связи с 80-летием Победы.

    27 января 2025, 14:45 • Новости дня
    Эксперт объяснил назначение Драпатого командующим ВСУ на ключевом участке фронта

    Эксперт Рожин рассказал, чего Зеленский ждет от нового командующего группировкой «Хортица» Драпатого

    Эксперт объяснил назначение Драпатого командующим ВСУ на ключевом участке фронта
    @ кадр из видео

    Tекст: Роман Крецул

    Офис Владимира Зеленского поставил перед генералом Михаилом Драпатым задачу остановить активное отступление украинских войск, начавшееся после утраты Великой Новоселки, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее Зеленский назначил генерала командующим группировкой войск «Хортица».

    «Михаил Драпатый имеет на Украине репутацию человека, который тушит «пожары» на фронте. Ранее он пытался стабилизировать фронт в Харьковской области, потом предпринимал попытки атаковать в районе Глубокого. Сейчас его назначили командовать оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица», которая отступает в районе Великой Новоселки», – сказал военный аналитик Борис Рожин.

    После потери украинскими войсками Великой Новоселки Южно-Донецкое направление у ВСУ посыпалось. Прежнее командование, очевидно, не справлялось со своей задачей стабилизации обстановки, отметил эксперт. Главная цель Драпатого – остановить отступление украинских войск.

    «Фронт постоянно прогибается, ВСУ потеряли важный логистический узел. Можно ожидать дальнейшего продвижения российских войск в направлении границ Запорожской и Днепропетровской областей. ВС РФ способны ударить на запад, северо-запад, север», – перечислил Рожин.

    Украинское руководство надеется, что Драпатый справится с задачей, полагает собеседник. Однако сможет ли он замедлить продвижение российских войск, будет зависеть от того, какие ресурсы ему предоставят. «Группировка в ее нынешнем состоянии недостаточна. Если противник введет в бой пять-шесть свежих бригад, тогда он сможет где-то на время замедлить наше наступление. Но резервы надо откуда-то брать, а их на все не хватает», – заключил аналитик.

    Ранее Киев поручил генерал-майору Михаилу Драпатому возглавить оперативно-стратегическую группировку «Хортица» в Донбассе. При этом Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками.

    26 января Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Великая Новоселка в ДНР. В операции участвовали подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России получили возможность прямого наступления широким фронтом на запад. Под угрозу попадают в первую очередь позиции противника от Гуляйполя до Запорожья. С другой стороны, российские войска смогут быстро двигаться на запад не только вдоль «старых» позиций южного направления, но и заметно севернее – в направлении Днепропетровской области.

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    27 января 2025, 14:15 • Новости дня
    Военкор рассказал о подвиге российских танкистов в боях у Великой Новоселки
    Военкор рассказал о подвиге российских танкистов в боях у Великой Новоселки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе сражений за Великую Новоселку танковый экипаж Т-72 продолжил выполнять задачу после прямого попадания и эвакуировал раненого солдата под обстрелом.

    О подвиге танкистов рассказал военный корреспондент RT Хассан Насср, передает радио Sputnik. По его словам, экипаж танка, несмотря на прямое попадание в машину, продолжал выполнять свою задачу, что позволило штурмовым подразделениям прорвать оборону противника.

    Кроме того, танкистам удалось эвакуировать раненого солдата, находясь под постоянными атаками. Несмотря на потерю танка в боях, члены экипажа готовы продолжать участие в выполнении боевых задач, отметил военкор.

    Водитель-механик с позывным «Метель» выразил сожаление о потерянной машине, в которой он проездил полтора года, но настроен решительно: «Танк жалко, я в нем полтора года проездил. Очень обидно, но ничего, мы отомстим».

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал о подвиге российского танкиста, который не бросил свой подбитый танк, а смог отбуксировать его в тыл и доставить на ремонтную базу.

    Кроме того, сообщалось, что российский танк, выполнявший боевую задачу на краснолиманском фронте, успешно избежал уничтожения после атаки дронов-камикадзе ВСУ, используя резиновые покрытия и маневры.

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    27 января 2025, 20:33 • Видео
    Новый глава Пентагона – это сенсация

    С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

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    27 января 2025, 17:48 • Новости дня
    Иран закупил у России истребители Су-35

    Генерал КСИР сообщил о покупке Ираном истребителей Су-35

    Иран закупил у России истребители Су-35
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран закупил российские истребители Су-35 для укрепления своих вооруженных сил, заявил генерал КСИР Али Шадмани.

    Заместитель начальника центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия», генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани рассказал о покупке российскими истребителями Су-35, сообщил телеканал SNN, передает ТАСС.

    По его словам, эта покупка станет значительным шагом для укрепления военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил страны. «Истребители Су-35 закуплены. <…> Всякий раз, когда у нас будет необходимость, мы будем осуществлять закупки военной техники для укрепления наших военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил», – отметил Шадмани.

    В 2023 году власти Ирана подтвердили согласование сделки по приобретению российских ударных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-боевых самолетов Як-130.

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    27 января 2025, 05:52 • Новости дня
    СК объявил в розыск Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах

    Моргенштерн объявлен в розыск по нарушению порядка деятельности иностранного агента

    СК объявил в розыск Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет объявил в федеральный розыск рэпера Алишера Моргенштерна в связи с подозрением в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Адвокат артиста заявил, что его подзащитный находится на лечении и не скрывается.

    Следственный комитет объявил рэпера Алишера Моргенштерна в федеральный и межгосударственный розыск в рамках расследования уголовного дела о нарушении им порядка деятельности иностранного агента, сообщает ТАСС. Уголовное дело возбуждено по статье 330.1 УК РФ, предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы.

    Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что у следствия не было оснований для объявления розыска, так как его доверитель не скрывается и его местонахождение известно: «Алишер в настоящее время находится на лечении, о чем он сам ранее публично заявлял». Жорин отказался давать дальнейшие комментарии, сославшись на адвокатскую тайну.

    Рэпер более трех лет назад покинул Россию, а ранее ему предъявлено обвинение в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Минюст внес Моргенштерна в реестр иноагентов 6 мая 2022 года, указав на «осуществление политической деятельности» и получение более 29 млн рублей от компании Yoola Labs Ltd. из Израиля за политические посты.

    По материалам проверки прокуратуры Москвы в сентябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ, так как Моргенштерн неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил иноагента.


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    27 января 2025, 18:31 • Новости дня
    Лавров заявил об отказе России выходить из ЮНЕСКО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия намерена бороться с предвзятым отношением секретариата ЮНЕСКО изнутри, а не покидать организацию, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров в интервью телеканалу «Культура» для фильма «ЮНЕСКО. 70 лет в России» заявил, что Россия не планирует выходить из ЮНЕСКО, несмотря на предвзятое отношение со стороны секретариата организации, передает ТАСС.

    «Считаю, что выходить из ЮНЕСКО не надо. Надо бороться с этим абсолютно предвзятым, неприемлемым отношением со стороны секретариата изнутри», – подчеркнул Лавров. Он добавил, что Россия активно запрашивает информацию у секретариата, поскольку тот не имеет права игнорировать запросы стран-членов.

    Лавров отметил, что в случае получения формальных отписок в ответ на запросы Россия делает эту ситуацию достоянием общественности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригласил представителей ЮНЕСКО посетить и восхититься «Херсонесом Таврическим».

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    27 января 2025, 15:54 • Новости дня
    Жители Великой Новоселки раскрыли позиции ВСУ российским военным
    Жители Великой Новоселки раскрыли позиции ВСУ российским военным
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Население Великой Новоселки активно помогало российским военным выявлять позиции ВСУ, указывая маршруты и заминированные дороги, а также показывая основные опорные пункты противника.

    Командир штурмовой роты батальона морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Рязань отметил, что жители Великой Новоселки ждали российских бойцов, передает ТАСС. Они делились водой и продуктами, а также показывали основные опорные пункты противника, их количество и местонахождение. Местные жители также указывали маршруты и заминированные дороги, что помогало бойцам продвигаться вперед.

    На отбитых у противника позициях были найдены топографические карты, которые помогли в выявлении мест расположения и пунктов управления БПЛА ВСУ.

    Кроме того, в ходе боев за Великую Новоселку было захвачено множество единиц вооружения, в том числе иностранного производства. Об этом рассказал стрелок 5-й танковой бригады с позывным Талыш. Он отметил, что количество найденного вооружения идет на сотни, включая мины и «Джавелины». Также были обнаружены мины натовского производства, ранее неизвестные бойцам.

    Ранее Минобороны России представило видео, где военнослужащие подняли флаги России и ВМФ на здание в освобожденном населенном пункте Великая Новоселка в ДНР.

    Также сообщалось, что группа военнослужащих из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сдалась в плен в Великой Новоселке, а военкор рассказал о подвиге российских танкистов в боях у Великой Новоселки.

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    27 января 2025, 19:23 • Новости дня
    Путин заявил о снижении числа бедных в России
    Путин заявил о снижении числа бедных в России
    @ Shalan Stewart/Zuma/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о снижении числа бедных в стране.

    Путин на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым заявил о снижении числа бедных в стране, передает ТАСС.  В ходе встречи Беглов доложил, что в Петербурге число бедных снизилось на треть. Президент положительно отозвался о достигнутых результатах. «[Число бедных] снизилось в целом по стране. Такой показатель, в принципе, удовлетворительный вполне. Но и то, что в Питере произошло – это хорошо», – сказал Путин.

    Кроме того, глава государства отметил высокий уровень инвестиций в Петербурге в 2024 году, подчеркнув, что их объем составил 1,2 трлн рублей. Путин оценил эти инвестиции как «приличные».

    Ранее Путин призвал свести к нулю уровень бедности в России.

    Опрос сервиса для поиска работы Superjob показал, что в России бедным назвали человека с доходом менее 43 тыс. рублей, а богатым – более 860 тыс. в месяц.

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    27 января 2025, 02:59 • Новости дня
    Синоптики предсказали повышение температуры в России на 75-85% территории

    Синоптики спрогнозировали повышение температуры в России превысит норму на 75-85% территории

    Tекст: Денис Тельманов

    Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что до конца января на большей части России ожидается температура воздуха выше климатической нормы, с аномалией от 3 до 12 градусов.

    Как пишет ТАСС, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в последние дни января на 75-85% территории России температура будет превышать климатическую норму. Особенно теплая погода ожидается на европейской территории страны, где температура на востоке Центрального федерального округа и в Поволжье превысит норму на 12 градусов.

    На юге и севере европейской России температура также будет значительно выше нормы – на 8 и 6-8 градусов соответственно, а в Москве и соседних регионах – на 10-11 градусов. Вильфанд отметил: «Процентов 75-80 территории будет с температурой, превышающей норму, где-то 3/4 страны, причем вот если говорить о первых днях этой недели, в понедельник–вторник значение составит даже 85%».

    Метеоролог уточнил, что на юге Дальневосточного федерального округа, включая Якутию, Амурскую область, Сахалин и Хабаровский край, температура превысит норму на 8-12 градусов. Исключение составят Колыма и Чукотка, где ожидаются ночные температуры в минус 40-45 градусов.

    В Сибири, включая Новосибирскую, Омскую, Томскую и Кемеровскую области, температура будет выше нормы на 3-4 градуса. Ночные температуры достигнут минус 15-18 градусов, дневные будут около минус 10. Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа сохранятся в норме с показателями от минус 25 до минус 27 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Алексей Кокорин заявил, что через 40-50 лет в Москве могут исчезнуть зимы со снегом, а сильные морозы станут редкостью. В Москве в воскресенье прогнозируется облачная погода с осадками в виде дождя и снега, при этом температура воздуха поднимется до плюс четырех градусов, создавая условия для гололедицы. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что метеорологическая весна в Москве будет приходить несколько раз и окончательно установится в середине марта.

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    27 января 2025, 20:12 • Новости дня
    Президент Бразилии сообщил о планах посетить Москву на 80-летие Победы
    Президент Бразилии сообщил о планах посетить Москву на 80-летие Победы
    @ Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует посетить Москву 9 мая на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

    В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Лула да Силва выразил свою признательность за приглашение принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

    Как следует из заявления пресс-службы бразильского президента, Лула да Силва подтвердил свое намерение прибыть в Москву для участия в торжественных мероприятиях, запланированных на 9 мая.

    Ранее президент России Владимир Путин лично пригласил лидеров стран СНГ в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о приглашении президента Киргизии Садыра Жапарова на эти мероприятия.

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    27 января 2025, 06:36 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили 7,2 тыс. солдат ВСУ за неделю

    Эксперт сообщил об уничтожении свыше 7,2 тыс. солдат ВСУ на границе ЛНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные за неделю уничтожили свыше 7,2 тыс. украинских солдат и наемников, пытавшихся проникнуть в ЛНР, с наибольшими потерями в Харьковской области.

    Российские военнослужащие за неделю уничтожили более 7,2 тыс. солдат ВСУ и иностранных наемников на границах Луганской Народной Республики, пишет ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, большинство потерь были понесены украинской стороной в Харьковской области.

    Эксперт отметил, что с 18 по 24 января 2025 года вооруженные формирования Украины потеряли более 7 240 боевиков в зонах ответственности группировок 'Север', 'Юг' и 'Запад'. По его словам, это на 60 больше по сравнению с предыдущей неделей. Наибольший ущерб был нанесен в зоне ответственности войск 'Запад'. Марочко также подчеркнул увеличение потерь в зоне ответственности 'Север'.

    За тот же период российские силы уничтожили 20 танков, что на 14 больше, чем за предыдущую неделю, а также 100 орудий полевой артиллерии, 6 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 21 полевой склад с боеприпасами и свыше 300 боевых машин противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил об ударе по скоплению Вооруженных сил Украины в Одесской области. Утром 26 января огневые средства Черноморского флота России уничтожили два безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря, которые следовали в направлении Крымского полуострова. Ленинский районный суд Курска арестовал военного ВСУ Евгения Фабрисенко, подозреваемого в убийствах и изнасилованиях шести женщин в селе Русское Поречное Курской области.

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    27 января 2025, 04:06 • Новости дня
    Число машин в очереди к Крымскому мосту сократилось до 240

    Количество автомобилей в очереди к Крымскому мосту уменьшилось до 240 единиц

    Tекст: Денис Тельманов

    Очередь автомобилей на Крымском мосту сократилась до 240 транспортных средств, время ожидания составляет около часа, а со стороны Керчи очереди не наблюдается.

    Количество автомобилей, ожидающих проезда через Крымский мост со стороны Тамани, уменьшилось до 240 транспортных средств, передает ТАСС. Время ожидания составляет около часа, в то время как со стороны Керчи очереди нет.

    В сообщении телеграм-канала об оперативной ситуации на подходах к мосту отмечается: «В очереди со стороны Тамани находятся 240 транспортных средств. Время ожидания около часа». Это указывает на улучшение ситуации по сравнению с предыдущими днями.

    Ранее в том же телеграм-канале сообщалось, что количество автомобилей в очереди к мосту со стороны Тамани превышало 300 единиц, достигая в моменте 455 машин. Такое уменьшение числа автомобилей свидетельствует о стабилизации ситуации на подходах к Крымскому мосту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко сообщил о введении сплошного паспортного контроля на Крымском мосту в рамках антитеррористических мероприятий. Российский суд приговорил генерала ВСУ Дмитрия Марченко к 14 годам колонии за угрозы атаковать Крымский мост и другие преступления, связанные с экстремизмом. Количество автомобилей в очередях на подъездах к Крымскому мосту достигло 1190, что привело к ожиданию около двух часов.

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    27 января 2025, 06:53 • Новости дня
    Киберпреступления в России достигли пика с 2020 года

    Киберпреступления составили 40% от всех преступлений в России в 2024 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество киберпреступлений в России в 2024 году составило 765,4 тыс., что на 13,1% больше показателей предыдущего года, достигнув наивысшего уровня за последние пять лет.

    В 2024 году в России киберпреступления заняли значительную долю в общем числе зарегистрированных преступлений, передает ТАСС. По данным МВД, их количество составило 765,4 тыс., что на 13,1% превышает показатели предыдущего года. Доля киберпреступлений в структуре криминала возросла до 40%, что является максимальным значением с 2020 года.

    Большая часть этих преступлений, а именно 84,8%, была совершена с использованием интернета. Общее количество подобных нарушений достигло 649,1 тыс., что на 23% превышает показатели 2023 года. Выросло также количество преступлений с использованием мобильной связи: в 2024 году их число увеличилось на 14,3%, составив 346 тыс.

    Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев отмечал, что жертвами киберпреступлений становятся как физические, так и юридические лица, включая государственные структуры. Он подчеркнул, что мошенники наносят значительный ущерб экономике и имущественным правам граждан и рекомендовал гражданам быть осторожными в телефонных разговорах, особенно если им предлагают перевести деньги на «безопасный счет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мордовия, Марий Эл и Татарстан в 2024 году возглавили список регионов России по доле IT-преступлений. В течение первых восьми месяцев 2024 года в России совершено более 500 тыс. преступлений в сфере IT, по информации генерального прокурора Игоря Краснова. В Сбербанке отметили, что мошенники в России успешно используют гибридный способ воздействия, сочетая традиционные методы манипуляции с современными цифровыми технологиями.

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    27 января 2025, 15:04 • Новости дня
    Эксперт: Открытие в России дополнительных участков увеличит явку на выборах президента Абхазии

    Экс-помощница главы Абхазии призвала Сухум расширить число избирательных участков в России

    Эксперт: Открытие в России дополнительных участков увеличит явку на выборах президента Абхазии
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Опыт показывает, что проживающие в России граждане Абхазии заинтересованы в голосовании за президента своей страны. Именно поэтому участков для голосования в России должно стать как можно больше, сказала газете ВЗГЛЯД Дина Зарандия, экс-помощница главы республики. Ранее в абхазской диаспоре призвали открыть в России больше избирательных участков.

    «В Москве и других городах живет, работает и учится много граждан Абхазии. На этом фоне открытие на территории России всего двух избирательных участков для проведения выборов президента республики – критически мало», – считает Дина Зарандия. В период с 2012 по 2014 год она занимала пост помощника президента Республики Абхазия Александра Анкваба.

    Собеседница отметила важность назначенного на 15 февраля голосования и подчеркнула: «Необходимо организовать условия для комфортного волеизъявления граждан с учетом того, что оно продлится один день. Время на то, чтобы сделать это, еще имеется».

    «Как показывает практика предыдущих лет, желающих проголосовать всегда было много, но не у всех была такая возможность в силу определенных причин. Очень надеюсь, что в этом году проблема будет устранена. Кроме того, увеличение числа избирательных участков положительно скажется на явке», – сказала она. В заключение Зарандия назвала укрепление стратегического партнерства между Сухумом и Москвой важным направлением внешней политики Абхазии.

    Напомним, 15 февраля в Абхазии состоятся досрочные выборы президента. За высший пост в государстве будут бороться пять кандидатов: Адгур Ардзинба – бывший министр экономики, Роберт Аршба – экс-председатель контрольной палаты Абхазии, Олег Барциц – экс-торговый представитель Абхазии в России, Бадра Гунба – вице-президент республики, Адгур Хурхумал – председатель правления коммерческого банка «Черноморский банк развития».

    Представитель абхазской диаспоры Беслан Шакая в разговоре с газетой ВЗГЛЯД обратил внимание, что для проведения выборов будет открыт избирательный участок на территории Турции, «и в это же время в России, где граждан Абхазии значительно больше, планируют открыть всего лишь два участка». Такую ситуацию он назвал «очевидной несправедливостью». По его мнению, необходимо увеличить число избирательных участков в России, «особенно в тех городах, где проживает большое число абхазов», – помимо Москвы это Черкесск, Санкт-Петербург, Краснодар, Ставрополь, Майкоп и Сочи.

    Напомним, прежний президент Аслан Бжания 19 ноября 2024 года подал в отставку на фоне внутриполитического противостояния. Вместе с ним свой пост оставил и премьер-министр Александр Анкваб. Обязанности главы государства до регистрации в качестве кандидата на выборах исполнял вице-президент Бадра Гунба.

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    27 января 2025, 14:27 • Новости дня
    В Сербии увидели новое зло в обесценивании роли русских в освобождении Освенцима

    Вулин: Отказ пригласить Россию на годовщину освобождения Освенцима порождает новое зло

    Tекст: Вера Басилая

    Отказ пригласить представителей России на церемонию, посвященную 80-летию освобождения Освенцима, является попыткой воссоздать «новое зло», заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин.

    Вице-премьер Сербии Александар Вулин высказал критику по поводу отсутствия приглашения для представителей России на церемонию, посвященную 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Он заявил, что эта ситуация направлена на воссоздание «нового зла». Вулин подчеркнул, что войска Красной армии освободили Освенцим в 1945 году, и добавил, что немыслимые преступления немецкого народа и государства были «вознаграждены» объединением Германии, передает ТАСС.

    По мнению Вулина, участие в мероприятии стран, которые были либо организаторами Холокоста, либо предоставляли охранников для лагерей, без присутствия России, которая победила Третий рейх и освободила Освенцим, является актом забвения. Он отметил, что «каждое новое зло начинается с забвения старого зла». Также Вулин выразил уверенность, что потомки хранителей Аушвица стыдятся поражений своих предков, а не их преступлений.

    В своем комментарии Вулин задал риторический вопрос о том, кому обязаны своей жизнью оставшиеся в живых узники Освенцима – внукам красноармейцев или внукам солдат СС и Вермахта. Он также призвал ЕС обратить внимание на эту несправедливость.

    Напомним, что 27 января 1945 года Красная армия освободила лагерь Аушвиц-Биркенау(Освенцим), где на тот момент оставались более 7 тыс. заключенных, из которых несколько сотен были дети. По данным мемориального комплекса, в лагере погибли от 1,1 до 1,5 млн человек, большинство из которых были евреи.

    Ранее экс-кандидат в президенты Германии Макс Отте выразил недовольство решением Польши не приглашать представителей России на мероприятия в честь 80-летия освобождения Освенцима, напомнив о значительной роли Красной армии в этом событии.

    Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода заявил, что неприглашение России оскорбляет память освободителей и указывает на реабилитацию нацизма в мире.

    Между тем, российские дипломаты решили не участвовать в памятных мероприятиях в Польше на 80-ю годовщину освобождения Освенцима, поскольку организаторы не планируют упоминать вклад СССР в это событие.

    Президент России Владимир Путин почтил память жертв Холокоста, напомнив о ключевой роли Красной армии в освобождении Освенцима в 1945 году, и призвал бороться с попытками переписать исторический приговор нацистским палачам.

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    27 января 2025, 20:51 • Новости дня
    Врио замгубернатора Курской области подал в отставку

    Хинштейн: Врио замгубернатора Курской области Дедов подал в отставку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временно исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Курской области Алексей Дедов подал заявление об отставке.

    Об отставке Дедова сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его информации, чиновник покинул пост « в связи с переходом на новое место работы».

    Алексей Дедов в период с 2007 по 2009 год возглавлял комитет жилищно-коммунального хозяйства Курска. В период с 2018 по 2021 год он руководил комитетом ЖКХ и ТЭК. С 1 июня 2021 года он занимал пост вице-губернатора, курируя вопросы ЖКХ и ТЭК, тарифов и цен.

    С мая 2024 года Алексей Дедов исполнял обязанности первого заместителя губернатора – председателя правительства Курской области.

    Ранее Хинштейн на встрече с жителями приграничных районов заявил, что направил в правоохранительные органы материалы на некоторых чиновников Курской области.

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