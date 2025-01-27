Россия направила письмо в ООН о героизации нацистов

Россия направила в ООН письмо с фактами героизации нацистов последних лет

Tекст: Максим Попов

Россия направила письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с перечнем фактов героизации нацистов за последние годы, сообщает ТАСС. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на церемонии в штаб-квартире организации.

«Для нас память обо всех жертвах нацизма, включая евреев, не менее половины из которых были гражданами Советского Союза, священна. Именно поэтому мы убеждены в нашем общем долге сохранять правду о Холокосте и других преступлениях нацистов и их пособников», – подчеркнул он.

Небензя также выразил глубокую озабоченность возрождением нацизма и неонацизма в современном мире. Он отметил, что узники Освенцима не могли представить, что нацизм и неонацизм начнут поднимать головы в разных частях мира.

Постоянный представитель напомнил, что Россия ежегодно вносит на рассмотрение ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. По его словам, «без Великой Победы 1945 года не было бы ни ООН, ни мира, каким мы его знаем».

27 января 1945 года Советская армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим), где в тот момент оставались чуть больше семи тыс. заключенных, в том числе несколько сотен детей.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил резолюцию, предложенную Россией, направленную на борьбу с героизацией нацизма и современными формами расовой дискриминации. Позднее руководители стран ОДКБ осудили героизацию нацистов и выразили обеспокоенность сносом памятников советским воинам в связи с 80-летием Победы.