Какие преступления совершили ВСУ в Курской области

Tекст: Ольга Никитина

Вооруженные силы Украины во время нападения на Курскую область занимались преднамеренными убийствами российских мирных граждан, в том числе детей, женщин и стариков. Украинские боевики расстреливали россиян во время эвакуации и в их собственных домах, точно зная о невоенном статусе своих жертв.

Кроме того, ВСУ уничтожали на территории России мирные объекты: больницы, частные дома, православные церкви. Все эти факты, зафиксированные в докладе Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников под названием «Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области», лягут в основу будущих уголовных дел.

В докладе, опубликованном на сайте Общественной палаты России, приводятся рассказы жителей Курской области, пострадавших в результате действий боевиков ВСУ.

«Когда ВСУ заходили в села, то издевались над бабулями»

Житель поселка Коренево Дмитрий Лавро рассказал, что он вместе с семьей выехал из населенного пункта в ночь с 6 на 7 августа, а 11-12 числа вернулся с товарищами за вещами. «Когда выезжали на развилку, с дороги было много обстрелянных гражданских машин. Были погибшие. В одной машине мужчина и женщина его. ВСУ их обстреляли, и они лежали мертвые. То есть жена, видимо, еще сначала жива была. Она из машины, видимо, пыталась выползти. Было им лет по 60 лет. А муж лежал там, где руль. Стреляли, скорее всего, с автоматов. Были видны отверстия», – рассказал Дмитрий.

Его собственная машина также попала под обстрел, друга дважды ранило в ногу. Дмитрий рассказал, что когда боевики открыли огонь по их автомобилю, они стали ездить зигзагами по дороге. «Думали, что сейчас по колесам прострелят и все», – вспоминает он.

«ВСУ – не люди, кто они еще? Брать в бабушек, дедушек стрелять и простых людей, без оружия?

Не люди они. Многие рассказывали, что когда ВСУ заходили в села, то издевались над бабулями. В Любимовке у нас сельский совет, в селе бабуля живет одна. ВСУ пришли со своим, наш флаг сняли, свой туда повесили. Бабуля подошла и говорит им. Один из ВСУ под ноги ей начал стрелять с «калаша», – рассказал Лавро.

«В деревне сына тети Нины ВСУ на гранату посадили»

«Я лично видел, как с украинского броневика стреляли из миномета в сторону села, – рассказывает житель села Погребки Дмитрий Дьяченко. – А еще ехали наши – Виктор и Сашка ехали в первой машине вдвоем, на второй машине их сын за рулем ехал с женой Сашки, и там Илюшка. И шла украинская колонна. Первые бронированные машины отъехали в сторону, и по ним ударил танк. Именно танк, который сзади шел, именно танк стрелял. Он сказал, что дядю Витю нашел, а отца не нашел. А как оказалось, что его где-то через два дня в наше время нашли, подобрали. Наталья ранена, а муж погиб».

«А еще колонну прямо на ходу по машине прострочили из пулемета. Слышал еще, что в деревне сына тети Нины ВСУ на гранату посадили. Они жили сколько лет уже, тете Нине за 60 лет», – рассказал Дмитрий.

«Выпала доля, как людям советским в 1941-м, 22 июня»

«С мая месяца украинские дроны очень часто стали сбрасывать взрывчатые заряды по селам вокруг Суджи. Был обстрел по Гончаровке – там пострадало, по-моему, 14 домов. Обстрел мирного населения. Там военных частей нет. Это просто жилая часть. Пригороды Суджи», – рассказал житель Суджи Валерий Моисеев.

«Юрий Неткач (житель Суджи – прим. ВЗГЛЯД) забрал из санатория свою 11-летнюю дочку Полину и попросил друга подвезти до дома. Они буквально не доехали метров двадцать. Сзади попал украинский снаряд. Машина пробита была, как решето, осколками. Неткач погиб на месте – полноги оторвало.

Шоферу вырвало из ноги часть – осколочные ранения, и девочка Полина – у нее множественные осколочные внутренние попадания и в шею. Обстрел был по пристанционной части города Суджи. Начался пожар, дом был полностью разрушен, восстановлению не подлежит. Женщину вытащили с ожогами. А ее муж – от пережитого ужаса у него случился инсульт. За что мирным жителям такие страдания?» – задался вопросом Валерий Павлович.

Происходящие события он сравнил с 1941-м годом. «В детстве смотрел много фильмов про войну, когда немцы заходят в город. Мне в голову пришла эта картинка, и я понял, вот те раз, и на мою судьбу выпала такая доля, значит, испытать этот день, как люди испытали советские в 1941-м, 22 июня», – отметил он.

«Пассажиры все мертвые. Больше десяти машин»

Житель села Заолешенка (Курская область) Юрий Маклаков рассказал, что попал под обстрел со стороны ВСУ 7 августа на кольце в Судже.

«Остановился, а там гражданские машины стояли заведенные, со светом. Ни одной военной не было. Я пошел посмотреть, пассажиры все мертвые. Больше десяти машин. Повреждения от стрелкового огня. Видно, что пробиты и крылья, и колеса. Хохляк пострелял. Только один раненый был. Пулевые ранения. Ниже пояса все было перебито. Я к нему ночью ходил, напротив заправки. Мы пошли потихоньку и потом где-то метров 300 отошли, и выстрел был. Скорее всего, его добили», – рассказал мужчина.

Он сообщил также, что видел в другом автомобиле трех раненых пожилых женщин. «Она (одна из раненых – прим. ВЗГЛЯД) что-то приподнялась, тут же выстрел и крик. Украинский военный. Еще говорит: «Голову поднимешь, стреляем на поражение». Смотрю, выходят двое – форма натовская, новая. Я тихонько пошел. (…) Хохлы геноцидом занимаются. Убивают. Наверное, такой приказ у них был, или просто нелюди», – уверен Юрий Иванович.

«Только успела повторить: «В меня попали, в меня попали»

«Мы поехали по нашей улице до перекрестка. Там магазин «Василек» расположен, у магазина стол, две скамеечки, и стоит мужчина ВСУ в камуфляжной форме с автоматом. Одна нога у него была на скамеечке, другая на асфальте. И вдруг он по первой машине дает очередь», – рассказывает 75-летняя жительница села Казачья Локня в Курской области Галина Самборская.

«Украинский солдат в одном направлении автоматом провел, а потом в противоположном. Друзьям выше в машине попало, нам ниже. У него жену убили насмерть. Ей в грудь попали. И она только успела дважды повторить: «В меня попали, в меня попали». И все, и умерла. А у нас попали в колесо. Я была вся в крови», – вспоминает она. Галина Дмитриевна рассказала, что из-за повреждений автомобиля до медпункта в селе Большое Солдатское пришлось короткими бросками не более 400 метров.

«У меня полностью бедро прострелено. А пуля была разрывная. (…) У супруга прострелено было под коленом и до паха», – рассказала женщина, добавив, что ее муж – украинец, и Курскую область они выбрали для проживания, чтобы быть поближе к его родине.

«Не знаю, почему ВСУ это делают… Они нас просто хотят поубивать»

Жительница села Черкасское Поречное Наталья Шелехова рассказала, что выехали из населенного пункта 6 августа ради спасения двухлетней внучки.

«Впереди сидел муж, а сзади сидели две дочки моих, зять и внучка маленькая на руках посередине у дочки. (…) Когда мы ехали, не доезжая села за мостом, нас атаковал украинский дрон. Он скидывал бомбы по моей машине. Два раза какие-то как огненные шары были. Ну, нам удалось все-таки уйти от дрона», – сказала Наталья Викторовна. Только после, когда они уже прибыли в село и их встретили родные, Наталья Викторовна поняла, что ранена. «Я почувствовала, что у меня в боку было горячо», – вспоминает она.

«Машина была без стекол. Вот по капоту все прилетало. Крыша, на крыше дырки. Не знаю, почему ВСУ это делают, может, они нас ненавидят. Они нас просто хотят поубивать. Это твари», – добавила Наталья Шелехова.

«Девочка семи лет всю дорогу говорила, что украинцы папу убили»

Житель села Замостье Михаил Воронцов рассказал, как вечером 7 августа выезжал из Суджи на объездную, и по его автомобилю открыли огонь украинские националисты. «Стекла посыпались, я получил у головы. Выехал уже на объездную, теряю на какое-то время сознание. Скорость сбросил, но потом слышу горох по колесу, очень сильный. Я по газам, по газам, с третьей переключился на четвертую, через этот железнодорожный переезд, мост, переехал на объездную и уехал», – вспоминает он.

В Курске, рассказал Михаил Федорович, ему была оказана медицинская помощь. «Меня привезли в больницу, и там девочка всю дорогу говорила, ей семь лет, что украинцы папу убили, а мама тяжелораненая лежала. Эта девочка сильно была посеченная. А потом привезли с Куриловки женщину, 74 года, сына застрелили. Она была в синяках, ВСУ просто били ее.

Лежал Николай, чья машина была расстреляна, и квадрокоптер залетел. Максим с пулевым ранением. Он на своей машине, у него «Фольксваген», ехал, и его тоже ВСУ расстреливали, сидели они на шиномонтаже. А это для того, чтобы нас запугать. Но это бесполезно», – выразил уверенность Михаил Воронцов.

«Пускай вся Россия знает, что обычных русских людей там пытались ВСУ убить»

Житель Суджи Артем Кузнецов рассказал, как выезжал из города 6 августа вместе с беременной женой и тещей на двух автомобилях.

«При выезде я увидел украинских солдат. Солдаты ВСУ по моей машине открыли огонь из автомата.

Метров за семьдесят начали обстреливать. Я почувствовал, как будто машину камнями осыпают. Не понял сначала вообще ничего, что происходит. Мне в салон залетела пуля, я поворачиваю голову – и солдат на меня смотрит. Он на меня смотрит, я на него. Мы даже взглядом перекинулись с ним. Он в очках был, в балаклаве, каска синяя, изолента. Я увидел автомат. Мы как с ним перекинулись взглядом, и он прострелил мне кепку. Он целился просто в меня, целенаправленно. Еще несколько пуль машину прошили, и я проскочил – мне повезло», – признался он.

Артем рассказал, что беременная жена ехала позади, метрах в семидесяти от него, и слышал, что украинские военные открыли по ее машине огонь. «Из-за поворота, смотрю, машина выскакивает ее. И уже теща с заднего сиденья, у нее ребенок, Матвей, на руках был. Она кричит: «Нина, Нина, Матвея ранили». А Нина уже была без сознания, врезалась в мою машину. Матвею год и девять месяцев. У него осколочная от металла в спинке, одно глубокое в плечо. И на попе, до почки чуть-чуть не хватило. Ранения серьезные», – сообщил Артем Кузнецов.

Рассказал он и о других зверствах ВСУ. «Через три дома, где мы жили в Куриловке, парень жил. Они просто завели его в дом, там расстреляли, мама похоронила во дворе у себя.

Я встретил дядьку, который выезжал около пяти вечера, и прямо при выезде, там, на объездную дорогу из города, за отбойником, просто солдаты ВСУ достают оружие и начали просто расстреливать. Они расстреливали машины, по людям стреляли. Этот человек успел, он выехал. Очень много там было машин брошенных. Это же людей убили. Не дали людям выехать, мирным, обычным не дали выехать», – подчеркнул Кузнецов.

«Я не знаю, какие там у них войска на Украине, то есть они зашли просто чистить, все почистить, всех убить. Женщина на вокзале пыталась в машину попасть к себе, чтобы уехать. Ее украинский дрон подорвал. Ноги оторвал, она там с криками лежала, и к ней никто не смог подойти, она там и осталась.

Пускай вся Россия знает, что обычных русских людей, нас всех там пытались ВСУ убить. Я думаю, что это просто нацизм, геноцид. В голове ничего не укладывается. Я вам честно скажу, я увидел того, кто пришел убивать. Они зашли просто истреблять русский народ, просто людей убивать», – заключил Артем.

Напомним, массированная атака украинских военных на Курскую область началась 6 августа. В регионе действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют.

Нападением на Курскую область киевский режим, как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, проявил свою сущность. В настоящий момент российская военная группировка продолжает освобождение Курской области от войск противника.