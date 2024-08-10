С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.15 комментариев
Что нужно знать о режиме КТО и как себя вести
Режим контртеррористической операции (КТО) – это особый правовой режим, вводимый в России для предотвращения терактов и минимизации их последствий. Он подразумевает расширение полномочий правоохранительных органов и временные ограничения прав граждан в целях обеспечения безопасности.
Почему вводится режим КТО?
Происходит это в ответ на реальную или потенциальную угрозу террористического акта. Цель – предотвратить преступление, защитить жизни людей и обеспечить общественный порядок.
Минувшей ночью режим контртеррористической операции стал действовать в трех российских регионах – в Белгородской, Курской и Брянской областях. НАК ввел режим КТО с целью предотвращения угрозы терактов со стороны ВСУ на этих территориях.
Какие полномочия получают правоохранители в режиме КТО?
1. Они могут проверять документы у граждан и проводить личный досмотр.
2. Может быть ограничено движение транспорта и пешеходов. В определенных районах парковка может быть запрещена. Автомобили могут отбуксировать.
3. Усиливается охрана важных объектов, таких как госучреждения, транспортные узлы и объекты инфраструктуры.
4. Вводится контроль за телефонными переговорами и расходованием интернет-трафика, а также другими видами связи.
5. Правоохранительные органы могут использовать гражданский транспорт для выполнения служебных задач, например, преследования подозреваемых или эвакуации людей.
6. Могут быть приостановлены опасные производства, ограничена продажа оружия и алкоголя, а также временно остановлена деятельность частных охранных предприятий.
7. Правоохранители могут беспрепятственно проникать в жилые и нежилые помещения для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
8. В опасных районах могут объявить эвакуацию, ввести карантин.
9. Для проведения мероприятий по борьбе с терроризмом спецслужбы будут вправе проникать в частные дома.
Перечисленные меры могут вводиться одновременно или выборочно.
С целью предотвращения терактов на территории, где действует режим КТО, формируется оперштаб. Его состав определяется решением президента России.
Как вести себя в режиме КТО?
– Спокойно выполнять все законные требования сотрудников полиции и других силовых структур.
– Обращать внимание на сообщения и указания властей, следовать рекомендациям по безопасности.
– Если у вас есть информация о возможной угрозе, сообщите об этом в правоохранительные органы.
Важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике и провокациям.
Нужно понимать, что режим КТО вводится на ограниченный срок и на конкретной территории. После окончания операции, когда не будет угрозы жизни и здоровью мирного населения на данной территории, режим будет снят.