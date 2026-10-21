Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
МИД отверг политическую подоплеку ограничения поставок грузинских напитков
МИД: Ограничение поставок грузинских напитков не имеет политической подоплеки
Ограничение поставок напитков из Грузии в Россию не имеет политической подоплеки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ограничение поставок напитков из Грузии в Россию не имеет политической подоплеки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Никакой политической подоплеки нет. Я думаю, что это все какие-то просто домыслы», – сказала Захарова.
Она отметила, что поставки в Россию осуществляют десятки грузинских компаний, а нарушения выявили лишь у некоторых предприятий. Остальные поставщики продолжают работу на российском рынке, отмечает РИА «Новости».
В конце прошлой недели российские магазины по предписанию Роспотребнадзора начали изымать из оборота напитки ряда производителей из Грузии, включая воду и алкоголь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду грузинский эксперт объяснил назначение спецпредставителя по России.
В субботу премьер-министр Грузии сообщил о работе над отменой санкций Роспотребнадзора.
В начале месяца ведомство запретило ввоз ряда грузинских вин и воды.