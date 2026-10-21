Президент Литвы счел опасным сбивать беспилотники без визуального подтверждения

Президент Литвы Науседа счел опасным уничтожать дроны без визуального контакта

Tекст: Ольга Иванова

Литовский лидер с большой осторожностью относится к возможности сбивать нарушившие границу беспилотники, ориентируясь исключительно на показания радаров. Существует вероятность того, что на экранах отображается иной объект, и его ошибочное поражение может привести к трагическим последствиям, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию LRT.

«В случае, когда пилот истребителя не на 100% уверен в визуальном контакте с летающим объектом или предполагает, что это беспилотник, но из-за климатических и погодных условий не может идентифицировать его со 100-процентной точностью, но при этом у него остается возможность взять на себя ответственность и принять решение о его уничтожении – это очень опасно», – заявил Науседа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Литвы прибыл в Польшу расследовать падение украинского дрона.

Вильнюс и Варшава создали группу для выяснения обстоятельств инцидента.

В начале месяца в Литве из-за угрозы беспилотника подняли в воздух истребители НАТО.