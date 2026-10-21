Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.8 комментариев
Президент Литвы счел опасным сбивать беспилотники без визуального подтверждения
Президент Литвы Науседа счел опасным уничтожать дроны без визуального контакта
Президент Литвы Гитанас Науседа предостерег от уничтожения оказавшихся в воздушном пространстве страны беспилотников без стопроцентного визуального подтверждения, сообщила телерадиокомпания LRT.
Литовский лидер с большой осторожностью относится к возможности сбивать нарушившие границу беспилотники, ориентируясь исключительно на показания радаров. Существует вероятность того, что на экранах отображается иной объект, и его ошибочное поражение может привести к трагическим последствиям, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию LRT.
«В случае, когда пилот истребителя не на 100% уверен в визуальном контакте с летающим объектом или предполагает, что это беспилотник, но из-за климатических и погодных условий не может идентифицировать его со 100-процентной точностью, но при этом у него остается возможность взять на себя ответственность и принять решение о его уничтожении – это очень опасно», – заявил Науседа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Литвы прибыл в Польшу расследовать падение украинского дрона.
Вильнюс и Варшава создали группу для выяснения обстоятельств инцидента.
В начале месяца в Литве из-за угрозы беспилотника подняли в воздух истребители НАТО.