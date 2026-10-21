Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.8 комментариев
Неопознанный летающий объект упал на востоке Польши
В Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши на незаселенную территорию рухнул неопознанный летающий объект.
В городе Любачев на незаселенный участок упал неопознанный объект, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию. Отмечается, что на месте падения уже работают сотрудники правоохранительных органов.
Специалисты выясняют, представляет ли найденный объект взрывную опасность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду беспилотник упал на территории частного дома в Польше.
Во вторник упавший в Литве дрон оказался украинским аппаратом со взрывчаткой.
В воскресенье в Литве нашли обломки залетевшего со стороны Польши беспилотника.