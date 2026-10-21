Неопознанный летающий объект упал на востоке Польши

Tекст: Валерия Городецкая

В городе Любачев на незаселенный участок упал неопознанный объект, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию. Отмечается, что на месте падения уже работают сотрудники правоохранительных органов.

Специалисты выясняют, представляет ли найденный объект взрывную опасность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду беспилотник упал на территории частного дома в Польше.

Во вторник упавший в Литве дрон оказался украинским аппаратом со взрывчаткой.

В воскресенье в Литве нашли обломки залетевшего со стороны Польши беспилотника.