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    Политолог объяснил попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов
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    Политолог назвал главные задачи перестановок в правительстве
    Российские войска освободили запорожский Омельник
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

    3 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему сейчас надо говорить о Кубе

    После неудавшегося американского топливного блицкрига Куба исчезла из мировых СМИ – словно по мановению волшебной палочки, которая находится в руках у шефа Госдепартамента, способного дирижировать честными международными медиа.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Британские коммандос нырнули в Арктику

    Британия питает надежду, что демонстративно угрожая нашей Арктике, сумеет вынудить Россию отвлекать силы с других важных направлений.

    0 комментариев
    19 октября 2026, 14:27 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе закрепились выше тысячи долларов

    Стоимость газа на европейских биржах сохранилась выше 1000 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В начале новой рабочей недели стоимость ноябрьских фьючерсов на газ в странах Европы осталась на уровне выше 1 тыс. долларов за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах открыли торги у отметки 1032,8 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Отмечается, что к значительному удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке. По итогам сентября средние биржевые цены выросли на 20% и составили 897 долларов за тысячу кубометров.

    При этом, по данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE), средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе в сентябре превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов.

    Глава Газпрома Алексей Миллер констатировал антирекордный уровень запасов газа в хранилищах Европы.

    МВФ отметил нехватку газа в европейских хранилищах перед зимой.

    17 октября 2026, 16:01 • Новости дня
    Глава JPMorgan заявил о способности российской армии дойти до Парижа

    Глава JPMorgan Даймон заявил о способности российской армии дойти до Парижа

    Глава JPMorgan заявил о способности российской армии дойти до Парижа
    @ Rod Lamkey/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы европейских стран находятся в плачевном состоянии, поэтому российская армия при желании могла бы дойти до Парижа, заявил глава американского банка JPMorgan Джейми Даймон.

    «Российская армия могла бы сегодня дойти прямо до Парижа, если бы захотела. Европа оказалась в весьма непростом положении. Речь не о том, что произойдет в следующем году, – все дело в глубинных, тектонических сдвигах», – заявил Даймон, выступая на The Economic Club of Chicago.

    По мнению банкира, США должны помочь европейцам вырваться из этих условий, расширяя торговое сотрудничество и ни в коем случае не допуская раскола западного мира, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал Европу проигравшей в конфликте на Украине.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал желание стран ЕС урезать оборонный бюджет.

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    19 октября 2026, 00:15 • Новости дня
    Песков прокомментировал обвинения Евросоюзом России в причастности к протестам

    Песков назвал абсурдом обвинения ЕС России в причастности к протестам

    Песков прокомментировал обвинения Евросоюзом России в причастности к протестам
    @ Alexander Kazakov/Russian Govern/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными попытки Евросоюза обвинить Москву в причастности к внутренним проблемам и массовым протестам в европейских странах.

    «К таким абсурдным обвинениям никто нигде уже серьезно не относится. Даже в самой Европе», – сказал он телеканалу «Звезда».

    По словам Пескова, попытки связать внутренние европейские кризисы с российским влиянием лишены оснований.

    Заявления о дестабилизирующей роли России стали звучать на фоне массовых протестов в европейских государствах. Эти волнения вызваны внутренними социально-экономическими проблемами в странах ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон потребовал от правительства предотвратить новые беспорядки во Франции.

    Во время протестов во Франции задержали почти 2,4 тыс. человек. Среди задержанных полицией Милана протестующих большинство оказались несовершеннолетними.

    Глава РФПИ Дмитриев ранее указал на неспособность ЕС и Британии признавать свои стратегические просчеты.

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    19 октября 2026, 10:49 • Видео / Жизнь после боя
    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей

    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей. Рассказ ветерана СВО

    Отставной военный Александр Андронов дважды пытался уйти на фронт, несмотря на предчувствие, что вернется без ноги. Теперь герой носит на шее пулю, чуть не убившую его. И уверен, что жив благодаря молитвам жены.

    Что такое медицинская магия? Что ветеранов СВО ждет в современной школе? Зачем герой мечтает воссоздать «Тимура и его команду»?
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    18 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Новак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем

    Новак: Доля России в импорте СПГ в Европу составила 20%

    Новак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем
    @ Han Yan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Александр Новак заявил, что страны Европы не смогут компенсировать нехватку газа в случае отказа от поставок из России.

    По словам Новака, Европа столкнется с невыполнимой задачей покрытия дефицита голубого топлива, если полностью откажется от российских энергоносителей, сообщают «Вести».

    «Мы уверены, что дефицит пока покрыть нечем в связи с тем, что и Ормузский пролив закрыт, в Катаре завод был, останавливался в результате атак в марте. Поэтому, на мой взгляд, европейские политики стреляют себе в ногу, если запрещают поставки, в том числе из России», – подчеркнул Новак.

    Вице-премьер добавил, что за решения властей придется расплачиваться европейским потребителям. По его словам, доля России в импорте сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз составляет от 17 до 20%.

    За девять месяцев европейские страны закупили 12 млн тонн российского СПГ, превысив показатели прошлого года. Новак отметил, что государства ЕС наращивают закупки, чтобы успеть заполнить газовые хранилища до начала действия запрета на импорт, который вступит в силу в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Новак указал на зависимость Европы от поставок газа из США.

    В начале месяца европейские страны столкнулись с трудностями при закупке СПГ.

    Кроме того, Новак подтвердил техническую возможность восстановления поставок газа по «Северным потокам».

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    18 октября 2026, 17:10 • Новости дня
    Эксперты объяснили начало новой кампании за референдум о независимости Шотландии

    Британовед Егоров: Шотландия пытается получить дополнительные полномочия

    Эксперты объяснили начало новой кампании за референдум о независимости Шотландии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Текущий премьер Британии Энди Бернем приветствует принципы децентрализации власти, поэтому под его управлением обсуждение темы независимости Шотландии становится менее трудным. Тем не менее для организации голосования по вопросу о выходе из Соединенного Королевства Эдинбургу все еще необходимо разрешение Лондона, сказали газете ВЗГЛЯД британоведы Олег Охошин и Василий Егоров. Ранее в Шотландии вновь высказались за организацию референдума о независимости.

    «Независимость региона – это центральная тема идеологии правящей Шотландской национальной партии (ШНП). Чтобы воплотить эту идею в реальность, она использовала самые разные легальные формы давления на центральное правительство: направляла в Лондон официальные запросы, устраивала митинги и демонстрации, обращалась в Верховный суд Британии. Но все это значительного результата не принесло», – сказал Олег Охошин, старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН.

    Он напомнил, что еще в 1998 году был принят закон о Шотландии, который строго разграничил полномочия между Лондоном и Эдинбургом. В соответствии с документом, именно центральная власть принимает окончательное решение: стоит ли проводить референдум о независимости страны. Причем число сторонников подобного сценария на протяжении последних десяти лет остается практически неизменным.

    Собеседник подчеркивает: текущий премьер государства Энди Бернем в своей политике опирается на принципы «манчестеризма». «Это течение политической философии Британии выстраивается вокруг делегирования полномочий на места и предполагает расширение деволюции внутри Соединенного Королевства. Соответственно, кельтские регионы восприняли этот проект децентрализации власти как прямой сигнал к действию», – рассуждает эксперт.

    На этом фоне 14 сентября в Кардиффе главы националистических партий Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали совместный меморандум о праве их регионов на самоопределение. «В нем они указали, что Лондон не вправе блокировать демократию или подрывать принцип, по которому народ сам решает свое будущее, и призвали его обеспечить конституционные изменения в каждой юрисдикции», – уточнил он.

    «Таким образом, кампания за референдум о независимости Шотландии, которую сейчас проводит ШНП, имеет целью привлечение к данному вопросу внимания со стороны СМИ. Однако изменить решение центральных властей она не способна, ведь Лондон неоднократно отвечал на схожие инициативы отказом», – продолжает собеседник.

    Сами же шотландцы, по его мнению, больше заинтересованы в том, чтобы автономное правительство решало актуальные социально-экономические проблемы региона, а не пыталось отвлечь внимание электората очередным обещанием повторного референдума о независимости. «А дел на повестке дня действительно немало: начался кризис стоимости жизни и жилья, ухудшение системы образования и здравоохранения», – перечисляет Охошин.

    С тем, что представители ШНП регулярно затрагивают тему необходимости организации второго референдума, согласен и эксперт по британской политике Василий Егоров. «Тем не менее политики, на мой взгляд, прекрасно помнят, что вышло из попытки протолкнуть вопрос голосования по вопросу суверенитета в 2019-2020 годах. Реакция Лондона тогда оказалась крайне негативной, да и Верховный суд подобное рвение Эдинбурга не поддержал», – уточняет он.

    При этом Шотландия остается главным по числу сторонников независимости регионом во всем Соединенном Королевстве. «Здесь таковых около 48%. Для сравнения: в Уэльсе этот показатель колеблется в районе 30-35%. И число это в последние годы остается стабильным», – считает эксперт, добавляя, что карту референдума Эдинбург разыгрывает и из-за сместившихся ориентиров внутри центрального правительства.

    «Администрация Бернема сейчас сконцентрирована на решении экономических проблем Британии. При этом лейбористы пытаются реализовать реформу, переосмысляющую пропорцию власти между Лондоном и регионами. На этом фоне Шотландия и пытается получить дополнительные полномочия. Хотя их у Эдинбурга и так немало», – заключил Егоров.

    Ранее в Шотландии объявили о начале кампании в поддержку проведения второго референдума о независимости региона от Британии. С соответствующим заявлением выступил первый министр региона Джон Суинни, который также занимает пост лидера ШНП. По его словам, инициатива получит название «Выбери Шотландию», и она окажется наиболее сложной из всех, что организация когда-либо проводила.

    Политик подчеркнул, что, по его мнению, Шотландии уже недостаточно автономии и местного самоуправления в составе Британии, поскольку регион является не просто административной единицей, а отдельной нацией. При этом еще в сентябре, как сообщала The Herald, лидеры правящих партий Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии подписали в Кардиффе меморандум о взаимопонимании.

    В частности, стороны заявили в документе о «праве каждой нации на самоопределение». Суинни назвал саммит «поворотным моментом на конституционном пути» Соединенного Королевства, настаивая на том, что никаких препятствий для выбора пути развития у регионов быть не должно. При этом Бернема он назвал «последним премьером» единого государства.

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    18 октября 2026, 06:56 • Новости дня
    NYT: США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу
    NYT: США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу
    @ Danil Shamkin/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом рассматривает идею включить возобновление европейского импорта российского природного газа в план урегулирования конфликта на Украине, пишет New York Times.

    Администрация США обсуждает возможность возобновления закупок российского природного газа европейскими странами как один из элементов будущего мирного соглашения по Украине, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

    Спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер представили инициативу украинским и европейским чиновникам во время визита в Киев в сентябре. Представители США предложили Киеву рассмотреть возобновление работы трубопроводов, по которым ранее российский газ поступал в Европу, полагая, что это может стать стимулом для Москвы согласиться на прекращение конфликта.

    По сведениям издания, европейские участники переговоров негативно отнеслись к предложению восстановить экспорт российского газа. Тем не менее в администрации США рассчитывают включить этот шаг в возможное мирное соглашение, указывая на потенциальные доходы Украины от транзита топлива и интерес европейских потребителей к более дешевым энергоносителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что заморозка санкций США показала настрой Вашингтона на украинское урегулирование.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Белый дом пытается вывести кризис на Украине на мирные рельсы.

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    19 октября 2026, 11:44 • Новости дня
    Политолог объяснил попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов

    Политолог Трухачев: Лидеры ЕС винят Россию в любых проблемах

    Политолог объяснил попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов
    @ Boris Grdanoski/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    В Европе нарастают уличные протесты, а европейские лидеры все чаще объясняют беспорядки «вмешательством» России. Такая трактовка – удобный способ переложить ответственность за внутренние проблемы на внешнего «виновника», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев.

    «У протестов, охвативших европейские страны, разные причины и контекст. Так, например, в Албании – одной из беднейших стран Европы – уличные выступления обусловлены тяжелым социально-экономическим положением», – отметил Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Во Франции и Бельгии протестная волна во многом связана с недовольством мигрантов из-за сокращения социальных выплат. К этим акциям уже позже присоединилась местная молодежь», – продолжил он. Собеседник назвал показательным то, что мэр парижского пригорода Сен-Дени Балли Багайоко – политик африканского происхождения – поддержал протестующих.

    «В Италии динамика иная, – добавил эксперт. – Оппозиционные левые силы, наблюдая за событиями во Франции, попытались использовать схожую тактику для давления на правительство. При этом премьер-министр Джорджа Мелони, в отличие от Эммануэля Макрона, сохраняет относительно высокий уровень поддержки в обществе».

    Впрочем, это не помешало европейским лидерам объяснять нарастающее недовольство местного населения якобы «вмешательством» России. «Они считают нашу страну врагом. А любые проблемы удобно возлагать на противника», – пояснил политолог. Говоря об уровне доверия обвинениям в адрес Москвы, Трухачев напомнил, что к РФ большинство европейцев относится негативно.

    «Так, Албания – страна с устойчиво русофобскими настроениями. Немало граждан этого государства воюют на стороне ВСУ, – отметил он. – А вот Францию и Италию я бы не стал называть критически русофобскими, однако и там отношение к России в целом неблагоприятное. При этом в то, что Москва якобы «вмешивается» в выборы, несет ответственность за провал миграционной политики или сокращение социальных выплат, большинство не верит».

    По прогнозам политолога, число уличных выступлений будет нарастать, и главной движущей силой протестов станут дети мигрантов. На этом фоне сохранится тенденция выдвигать в адрес России различные обвинения. «СМИ стараются не акцентировать внимание на очевидной роли мигрантов. Репутация таких изданий будет падать – в том числе из-за того, что Москве продолжают приписывать действия, к которым она очевидно непричастна», – заключил Трухачев.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг попытки Евросоюза обвинить Москву в причастности к внутренним проблемам и массовым протестам в европейских странах. «К таким абсурдным обвинениям никто нигде уже серьезно не относится. Даже в самой Европе», – сказал представитель Кремля в комментарии телеканалу «Звезда». Так он прокомментировал заявление премьер-министра Албании Эди Рамы, что за протестами в его стране «стоят внешние силы», в частности – Россия и Иран.

    В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале ролик с зарисовками настоящей европейской действительности и ответом на вопрос, кто ей реально угрожает. Видео начинается с подборки реплик европейских политиков о том, как Россия им угрожает. Об этом говорят президент Франции Эммануэль Макрон, глава евродипломатии Кая Каллас, канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Затем следуют кадры беспорядков и погромов в европейских странах – Франции, Италии, Албании. «Это русские?» – возникает надпись на экране. «Нет, на «цветущий сад» напали европейцы», – дается ответ в конце ролика.

    Напомним, в Европе уже несколько недель усиливаются уличные беспорядки. Во Франции более полумиллиона человек присоединились к общенациональным демонстрациям, начавшимся со студенческих выступлений против условий обучения и роста стоимости жизни. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как грабежи и погромы начинают влиять на выборы президента Пятой республики.

    В результате столкновений было проведено более 2,4 тыс. арестов, разграблены сотни магазинов и предприятий малого бизнеса. Также нанесен ущерб историческим зданиям, включая ратушу XIX века в Лиможе. Всеобщая конфедерация труда (CGT), один из крупнейших профсоюзов Франции, поддержала протесты и призвала к снижению цен, повышению пенсий и увеличению заработной платы, сообщает The Guardian.

    В Милане в субботу прошла акция против повышения стоимости жизни и роста цен на товары и услуги. Марш начался мирно, а закончился тем, что участники беспорядков в масках бросали брусчатку в полицейских, а также поджигали баррикады, сделанные из барных столов.

    В Албании антиправительственные протесты против премьера Эди Рамы продолжаются шестой день. Они вызваны недовольством коррупцией, высокими ценами на обучение, безработицей и экономическими трудностями, связанными с планируемыми проектами строительства элитных жилых комплексов.

    В Португалии и Испании десятки тысяч человек выходили на марши в Лиссабоне и других городах, протестуя против острого жилищного кризиса и нехватки жилья. Протестующие требовали ограничения арендной платы, прекращения массовых выселений и контроля над инвестиционными фондами в сфере недвижимости.

    При этом обсуждение на саммите ЕС реальных причин беспорядков переросло в ожесточенные споры лидеров европейских стран, пишет Politico. После двух дней переговоров политикам не удалось добиться прогресса в вопросе бюджета в 2 трлн евро. Вместо этого они оказались втянуты в неожиданно ожесточенный спор по энергетической политике.

    Пикировки европейских политиков вызвало также обсуждение миграционной политики. Дискуссия оказалась «накаленной», «крайне прямолинейной» и «недостойной формата заседания». Поводом для конфликта стала попытка Дании, Италии и Польши существенно ужесточить положения о миграции в итоговых выводах саммита.

    Инициативу поддержали более десятка государств, однако Макрон, премьер Люксембурга Люк Фриден и глава правительства Испании Педро Санчес отказались присоединиться к предложению, фактически заблокировав его принятие. В результате из окончательного документа исчезли спорные положения.

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    19 октября 2026, 02:38 • Новости дня
    Захарова ответила на вопрос «Кто напал на цветущий сад» роликом с европротестами

    Захарова ответила на вопрос «Кто напал на цветущий сад»

    Захарова ответила на вопрос «Кто напал на цветущий сад» роликом с европротестами
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне реплик руководителей европейских государств о том, как Москва якобы грозит «цветущему саду» Евросоюза, официальный представитель МИД Мария Захарова выложила в Telegram-канале ролик с зарисовками настоящей европейской действительности и ответом на вопрос, кто ей реально угрожает.

    Минутный ролик открывает нарезка реплик европейских политиков о том, как Россия им угрожает. Об этом говорят президент Франции Эммануэль Макрон, глава евродипломатии Кая Каллас, канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    После их высказываний следуют кадры беспорядков и погромов в европейских странах – Франции, Италии, Албании.

    «Это русские?» – возникает надпись на экране.

    «Нет, на «цветущий сад» напали европейцы», – дается ответ в конце ролика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков прокомментировал обвинения Евросоюзом России в причастности к протестам.

    Во время протестов во Франции задержали почти 2,4 тыс. человек. Среди задержанных полицией Милана протестующих большинство оказались несовершеннолетними.


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    18 октября 2026, 01:09 • Новости дня
    Новак сообщил о росте числа стран, пожалевших об отказе от российского топлива

    Новак: Все больше стран сожалеют об отказе от газа и нефти из России

    Tекст: Антон Антонов

    Все больше политиков и государств признают ошибочным отказ от российского газа, нефти и нефтепродуктов, заявил вице-премьер России Александр Новак.

    «Мы видим в последнее время, действительно, все больше и больше политиков, стран заявляют о том, что зря отказались от российского газа или от российской нефти, нефтепродуктов», – сказал Новак в интервью «Соловьев LIVE» на полях форума «Российская энергетическая неделя».

    По словам Новака, в Москве фиксируют сохраняющийся и даже растущий интерес к российским энергоресурсам, передает РИА «Новости».

    Международный форум «Российская энергетическая неделя», на полях которого выступил Новак, проходил в Москве с 14 по 16 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт захотел продлить для Венгрии исключение из санкций Евросоюза против российской нефти.

    Новак сообщил о проработке контрактов на поставку дизеля в США.

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    17 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    В Европарламенте призвали запретить выдачу любых виз гражданам России

    Депутат Европарламента Готинк предложил прекратить выдачу всех виз россиянам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Европарламента Дирк Готинк призвал прекратить выдачу всех видов виз россиянам до завершения спецоперации на Украине.

    Евросоюзу следует прекратить выдачу всех видов виз гражданам России на время конфликта на Украине, передает РИА «Новости» заявление депутата Европейского парламента Дирка Готинка в интервью Euronews.

    «Каждый месяц десятки тысяч россиян путешествуют по Европе. Я думаю, что мы должны прекратить это. Это не так трудно сделать», – заявил Готинк.

    Между тем, в среду Ирландия выступила против инициативы Германии ограничить визы для россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России отметил, что идеи о невыдаче виз показывают «гуманитарный подход» ЕС. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас назвала своей целью сокращение выдачи туристических виз гражданам России.

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    16 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Миллер констатировал антирекордный уровень запасов газа в хранилищах Европы

    Миллер: Заполненность подземных хранилищ газа в Европе упала до 74,1%

    Миллер констатировал антирекордный уровень запасов газа в хранилищах Европы
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа опустился до антирекордной отметки для середины октября.

    Как уточнил Миллер, Европа вступила в переходный период от летнего режима работы подземных хранилищ газа к зимнему, однако времени на подготовку к холодам у государств ЕС остается все меньше, передает РИА «Новости».

    «Заполненность европейских газовых хранилищ находится на антирекордном для середины октября уровне – 74,1%. Это следует из данных Gas Infrastructure Europe», – заявил Миллер журналистам на полях форума «Российская энергетическая неделя».

    По его словам, в период с 1 по 14 октября суммарный отбор из хранилищ превысил закачку топлива в ряде европейских государств. Такая ситуация, в частности, наблюдалась в Австрии, Бельгии, Дании, Польше, Словакии, Хорватии и Чехии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МВФ отметил нехватку газа в европейских хранилищах перед зимой.

    Запасы голубого топлива в Европе обновили исторический минимум.

    В четверг уровень заполненности европейских ПХГ достиг минимальных значений с 2011 года.

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    17 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    Новак подтвердил возможность восстановления поставок газа по «Северным потокам»

    Новак: Возможность восстановить поставки газа по «Северным потокам» есть

    Tекст: Вера Басилая

    Техническая возможность восстановления поставок газа в Европу по газопроводам «Северный поток» по-прежнему сохраняется, заявил вице-премьер Александр Новак.

    «Если будут какие-то решения относительно поврежденных газопроводов, я думаю, их можно восстановить», – цитирует Новака ТАСС.

    По его словам, сейчас из четырех ниток газопровода три находятся в нерабочем состоянии после терактов, однако по одной нитке, которая уцелела, возможны поставки.

    Новак подчеркнул, что возможность возобновления прокачки газа зависит от европейских потребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-премьер Александр Новак заявил о готовности России увеличить поставки энергоресурсов в Европу.

    В прошлом месяце гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допустил сотрудничество с АдГ по восстановлению «Северного потока».

    До этого Дмитриев отметил наличие технической возможности ремонта поврежденных газовых магистралей.

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    17 октября 2026, 22:19 • Новости дня
    Новак заявил о зависимости Европы от поставок газа из США

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны, пытаясь диверсифицировать импорт газа, лишились российских объемов, зависят от поставок из США и платят за топливо в четыре раза больше, заявил вице-премьер России Александр Новак.

    «Они хотели диверсифицировать свою экономику с точки зрения поставщиков, а попали в зависимость от одной страны», – сказал Новак в интервью «Соловьев LIVE» в рамках форума «Российская энергетическая неделя».

    Новак рассказал, что после отказа от российских поставок европейские страны потеряли значительные объемы газа, при этом топливо для них стало дороже примерно в четыре раза, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер отметил, что биржевые котировки газа в Европе фактически поднялись до уровня около 1 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м, тогда как десять лет назад и даже до пандемии коронавируса они находились в диапазоне 200–250 долларов, нагрузку от этого роста сейчас несут европейские потребители.

    Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходил в Москве с 14 по 16 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Новак подтвердил техническую возможность восстановления поставок газа по «Северным потокам».

    Новак предрек дальнейший рост цен на нефть из-за перекрытия Ормузского пролива.

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    16 октября 2026, 16:02 • Новости дня
    Россия и Казахстан обсудили сотрудничество в газовой сфере

    Газпром: Миллер и Скляр утвердили газовое сотрудничество на 2027 год

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Газпрома Алексей Миллер и руководитель администрации президента Казахстана Роман Скляр провели рабочую встречу, на которой обсудили сотрудничество в газовой сфере и утвердили параметры работы на 2027 год, сообщили в Газпроме.

    Стороны закрепили параметры взаимодействия на 2027 год, передает РИА «Новости».

    В сообщении компании указывается: «Стороны отметили стабильное и последовательное развитие двустороннего сотрудничества в газовой сфере. На встрече были закреплены параметры взаимодействия на 2027 год».

    Рабочая встреча Миллера и Скляра состоялась в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя», который проходит в Москве с 14 по 16 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Россия усилила энергетический союз с Казахстаном.

    Тогда президент Владимир Путин заявил о выгоде прямых поставок газа Казахстану.

    В январе сообщалось об изменениях в российском экспорте газа.

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    16 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Новак заявил о готовности России увеличить поставки энергоресурсов в Европу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия готова увеличить объемы поставок энергоресурсов в Европу, в том числе в рамках действующих долгосрочных контрактов, заявил вице-премьер Александр Новак.

    Россия готова нарастить поставки энергоресурсов в Европу. Об этом вице-премьер Александр Новак сказал на пленарной сессии Российской энергетической недели, передает ТАСС.

    «Мы готовы обеспечивать поставки в большем объеме. Не мы отказались от дешевых и стабильных поставок энергоресурсов из России. Это Европа такое решение приняла по политическим соображениям. Мы готовы и дальше исполнять свои контракты», – заявил он.

    Вице-премьер отметил, что контракты с Европой носят долгосрочный характер, некоторые из них, например, по газу, действуют до 2035–2040 годов. Он подчеркнул, что односторонний отказ от этих поставок не основан на правовой базе и принимается политически, в ущерб потребителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стало известно, что Россия с 2022 года поставила Евросоюзу энергоресурсов на 320,7 млрд долларов.

    А весной Россия резко увеличила поставки сжиженного природного газа Европе. При этом позже Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ.

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    16 октября 2026, 16:29 • Новости дня
    Нидерланды предусмотрели выделение 1 млрд евро на случай газового кризиса

    Нидерланды выделили до 1 млрд евро на случай газового кризиса в 2027 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Нидерландов зарезервировало до 1 млрд евро на заполнение газохранилищ в 2027 году, чтобы избежать дефицита топлива в случае неспособности рынка самостоятельно обеспечить запасы.

    Власти Нидерландов предусмотрели выделение до 1 млрд евро на заполнение газохранилищ в 2027 году в качестве меры предосторожности перед возможным энергетическим кризисом, сообщает РИА «Новости».

    В случае неспособности коммерческих участников рынка создать достаточные резервы обязанность по хранению до 80 ТВт.ч газа будет возложена на государственную компанию EBN. Газотранспортный оператор GTS прогнозирует, что наличие таких объемов обеспечит надежность энергоснабжения зимой 2027–2028 годов даже при суровых погодных условиях.

    Кабинет министров Нидерландов также обновил национальный план действий на случай газового кризиса. Новая стратегия учитывает последствия недавних потрясений на рынках, включая события на Украине и в Ормузском проливе, а также падение внутренней добычи газа. В среднем за последние пять лет страна расходовала зимой около 70 ТВт.ч из хранилищ, при этом целевой норматив Евросоюза для Нидерландов на 2027 год составляет 103 ТВт.ч.

    Ранее в пятницу председатель правления Газпрома Алексей Миллер констатировал антирекордный уровень запасов газа в хранилищах Европы. В четверг заполненность резервуаров достигла минимума с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокие цены на топливо стали серьезной проблемой для европейской экономики.

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