  • Новость часаМИД Германии принял к сведению предупреждение Лаврова о жестком ответе
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    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Новые медиа убили звезд

    Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.

    13 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

    17 комментариев
    17 августа 2026, 21:59 • Новости дня

    В Европе за 10 лет резко вырос уровень ультрафиолетового излучения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За последнее десятилетие интенсивность солнечной радиации над европейскими государствами увеличилась на фоне глобального изменения климата и сокращения облачности, сообщило федеральное ведомство по радиационной защите Германии (BfS).

    Федеральное ведомство по радиационной защите Германии зафиксировало существенное повышение уровня ультрафиолета в европейском регионе, передает РИА «Новости».

    Специалисты проанализировали показатели с 40 измерительных станций в 19 государствах в период с 2013 по 2022 год.

    «На 26 станциях было зафиксировано... ежегодное повышение уровня УФ-излучения на 10-20%», – отметили в ведомстве.

    Особенно сильно этот показатель вырос в центральной и западной частях континента.

    Главной причиной такой динамики исследователи называют уменьшение количества облаков над регионом. Это явление стало прямым следствием глобального изменения климата.

    При этом колебания озонового слоя оказали на ситуацию гораздо меньшее влияние.

    Ранее европейская климатическая служба Copernicus зафиксировала рекордную жару в Западной Европе.

    Беспрецедентный зной на фоне глобального потепления унес жизни сотен людей.

    17 августа 2026, 21:10 • Новости дня
    МИД Германии принял к сведению предупреждение Лаврова о жестком ответе
    МИД Германии принял к сведению предупреждение Лаврова о жестком ответе
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкое внешнеполитическое ведомство обратило внимание на заявления главы МИД России Сергея Лаврова о готовности жестче реагировать на военную поддержку киевских властей.

    Представители Берлина прокомментировали недавнее интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает РИА «Новости». Немецкие дипломаты заявили об ознакомлении с позицией Москвы касательно западной помощи киевским властям. «Мы принимаем их к сведению», – приводит издание Welt слова представителя ведомства.

    Ранее глава российского МИД подчеркнул, что Москва не станет опускаться до методов противника. При этом российская сторона намерена действовать более жестко ради уничтожения инфраструктуры, подпитывающей военную машину на Украине со стороны западных государств.

    Российские власти неоднократно указывали, что поставки вооружений напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Кремле отмечали, что подобное накачивание оружием лишь мешает мирному урегулированию и неизбежно приведет к негативным последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского МИД Сергей Лавров анонсировал ужесточение методов борьбы с каналами западной поддержки украинской армии.

    Месяцем ранее в Москве послу ФРГ Александеру Ламбсдорфу указали на недопустимость наращивания военной помощи Киеву.

    При этом российский министр исключил возможность простой заморозки конфликта по текущей линии фронта.

    Комментарии (2)
    17 августа 2026, 21:28 • Новости дня
    Премьер Латвии выставил ЕС счет за убытки от разрыва отношений с Россией

    Кулбергс: Евросоюз должен Латвии 7 млрд евро из-за разрыва отношений с Россией

    Премьер Латвии выставил ЕС счет за убытки от разрыва отношений с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Рига несет огромные финансовые потери из-за антироссийских рестрикций и помощи Киеву, превращаясь в пострадавшую сторону конфликта, ЕС должен выделить Латвии семь млрд евро, чтобы она поддержала антироссийские санкции, заявил премьер страны Андрис Кулбергс.

    Кулбергс заявил о необходимости выделения Латвии дополнительных 7 млрд евро из бюджета ЕС на ближайшие семь лет для компенсации издержек, передает ТАСС. Бывший вице-премьер страны и лидер консервативной партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс в беседе с Politico заявил, что государство теряет большие деньги из-за поддержки Украины и санкций против России.

    «Мы рассуждаем о том, как поддержать Украину, но при этом сами являемся жертвой», – сказал он.

    По его мнению, руководство страны больше не может игнорировать экономический ущерб от разрыва связей с Москвой.

    Шлесерс подчеркнул, что при следующем голосовании за продление антироссийских санкций Рига должна потребовать финансовой поддержки, не исключив применение права вето.

    Заявления политиков звучат в преддверии парламентских выборов, намеченных на 3 октября. Согласно опросам центра SKDS, лидирует партия Кулбергса «Объединенный список» с 12,2%, тогда как политическая сила Шлесерса занимает третье место с 10%.

    В начале лета Кулбергс объявил о планах разрыва торговых связей с Россией.

    Позже глава латвийского правительства запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для развития инфраструктуры на востоке страны.

    При этом страна спланировала дефицит государственного бюджета на текущий год из-за резкого увеличения военных расходов.

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    17 августа 2026, 20:11 • Видео
    Японцы удивили даже Лаврова

    Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

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    17 августа 2026, 11:39 • Новости дня
    Немцы массово ринулись на польские автозаправки за дешевым топливом

    Снижение НДС на топливо в Польше спровоцировало наплыв немецких автомобилистов

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Польши значительно снизили розничные цены на автомобильное топливо, что спровоцировало ажиотажный спрос среди жителей соседней Германии.

    Правительство Польши вернулось к ручному регулированию цен на бензин и дизель, снизив ставку НДС с 24% до 8%, передает РИА «Новости».

    Теперь глава Министерства энергетики ежедневно устанавливает максимальную розничную стоимость. В понедельник литр бензина АИ-95 обойдется в 6,41 злотого (1,73 доллара), АИ-98 – в 7,2 злотого (1,95 доллара), а дизельное топливо стоит 7,37 злотого (1,99 доллара).

    На фоне удешевления горючего автовладельцы из Германии устремились в соседнюю страну. «Немецкие водители моментально увидели резкое снижение цен топлива в Польше. Они массово поехали на нашу территорию, чтобы заправить свои автомобили», – рассказал сотрудник одной из заправок в приграничном Свиноуйстье.

    По словам работника АЗС, сейчас на одну машину с польскими номерами приходятся две немецкие. При этом гости из Германии предпочитают заправлять баки полностью и часто увозят с собой полные канистры бензина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле цены на топливо в Германии достигли рекордных максимумов.

    Из-за подорожания горючего немецкие водители устроили масштабный протестный автопробег до Берлина.

    Накануне отмены государственных скидок автомобилисты из ФРГ массово устремились за дешевым дизелем в Чехию.

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    17 августа 2026, 11:17 • Новости дня
    ЕК: Четыре страны ЕС перестанут признавать старые загранпаспорта россиян

    ЕК: Бенилюкс и Швеция перестанут признавать пятилетние российские загранпаспорта

    Tекст: Мария Иванова

    Осенью Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция прекратят принимать небиометрические проездные документы граждан России, выданные на пять лет.

    Европейская комиссия обновила таблицу признания проездных документов, передает РИА «Новости».

    В пояснении к новым правилам говорится: «С 1 октября 2026 года небиометрические обычные и служебные паспорта не признаются» на территории Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.

    Аналогичные ограничения вводит Стокгольм. Однако до конца года предусмотрен переходный период для граждан с действующими шенгенскими визами или видами на жительство, оформленными до октября.

    С начала 2027 года шведские власти полностью прекратят работу с российскими небиометрическими дипломатическими паспортами. Речь идет о документах старого образца без электронного носителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Польша перестала признавать выданные в России небиометрические пятилетние загранпаспорта.

    Прошлым летом аналогичное решение приняли власти Литвы и Латвии.

    Ассоциация туроператоров России посоветовала туристам получать биометрические документы для поездок в страны Шенгенской зоны.

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    17 августа 2026, 14:57 • Новости дня
    Стоимость газа на европейских биржах снизилась после утреннего роста

    Цена европейского газа упала до 734 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    После утреннего скачка выше 750 долларов, ставшего максимумом с конца июля, европейские биржевые котировки на природный газ скорректировались вниз.

    В понедельник днем показатели на лондонской бирже ICE продемонстрировали спад, передает РИА «Новости». Сентябрьские контракты по индексу нидерландского хаба TTF открылись на отметке 743,7 доллара за тысячу кубометров. К середине дня стоимость опустилась до 734,3 доллара.

    Ранее цена топлива превышала 750 долларов впервые с 24 июля. Обострение конфликта на Ближнем Востоке спровоцировало значительное удорожание энергоресурсов в европейском регионе. Средние биржевые показатели за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем, перешагнув рубеж в 600 долларов.

    Рынок продолжает демонстрировать высокую волатильность на протяжении всех этих месяцев. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20%, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров.

    Подобных устойчиво высоких значений не наблюдалось за всю историю работы газовых хабов с 1996 года, исключая период кризиса. Исторический максимум был зафиксирован в начале весны 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в понедельник стоимость природного газа на европейских биржах преодолела отметку в 750 долларов за тысячу кубометров.

    В минувшую пятницу котировки сентябрьских фьючерсов по индексу TTF достигли уровня 726 долларов.

    Днем ранее цена голубого топлива на фоне высокой волатильности рынка опустилась до 720 долларов.

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    17 августа 2026, 10:45 • Новости дня
    Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4 у берегов Севастополя

    У берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,4

    Tекст: Мария Иванова

    Глубокой ночью в акватории Черного моря, в 51 километре от побережья, произошли подземные толчки магнитудой 3,4.

    Минувшей ночью у берегов Севастополя произошло землетрясение, передает РИА «Новости».

    Информацию об этом подтвердила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.

    «Землетрясение зарегистрировано минувшей ночью в 1.22 мск в Черном море в Севастопольском районе №1 магнитудой 3,4, энергетическим классом 10.6», – сообщила она.

    Специалист уточнила, что эпицентр подземных толчков находился в Черном море на расстоянии 51 километра от севастопольского побережья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня сейсмологи зафиксировали у побережья Севастополя серию из 25 подземных толчков. Магнитуда самого сильного сейсмического события достигла отметки 4,4. Местные жители ощутили на суше четыре подземных удара.

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    17 августа 2026, 12:31 • Новости дня
    Немецкий политик Кинг предупредил о разрыве диалога после закрытия Русского дома

    Tекст: Денис Тельманов

    Закрытие Русского дома в Берлине политик назвал шагом, который разорвет гражданский диалог между немцами и россиянами и лишит берлинцев важной культурной площадки.

    Сопредседатель берлинского отделения партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Александер Кинг заявил, что закрытие Русского дома в Берлине повлекло бы ответные меры Москвы, передает РИА «Новости».

    «Закрытие Русского дома повлекло бы за собой закрытие Института Гете в Москве. Тем самым была бы разорвана последняя тонкая нить гражданского диалога между немцами и россиянами», – подчеркнул он.

    Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду, что до закрытия Российского дома науки и культуры в Берлине не дойдет.

    Он отметил, что в случае такого решения Москва может ответить закрытием Института Гете в российской столице.

    Кинг добавил, что возможная ликвидация Русского дома стала бы утратой и для самих жителей Берлина. По его словам, многие горожане приходят туда, чтобы изучать русский язык, слушать концерты, смотреть фильмы или просто потому, что это место является для них частичкой родины.

    Посольство России в Германии ранее сообщило об очередных нападках на Российский дом науки и культуры в Берлине.

    В дипмиссии напомнили, что деятельность культурно-информационных центров двух стран регулируется межправительственными соглашениями, и предостерегли от использования работы Русского дома в конъюнктурных политических играх на фоне запланированных на сентябрь выборов в ряде земель ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о возможности зеркального закрытия Института Гете в Москве в ответ на прекращение работы Русского дома в Берлине.

    МИД Германии напомнил о двусторонних соглашениях, напрямую связывающих Русский дом в Берлине и Институт Гете в Москве.

    Основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт сообщила о запуске петиции против призывов к закрытию Русского дома в Берлине на фоне юридических препятствий для его ликвидации.

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    17 августа 2026, 10:50 • Новости дня
    Финский политик назвал президента Стубба вассалом США

    В Финляндии назвали президента Стубба вассалом США в отношениях с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава финского государства не может принимать самостоятельные внешнеполитические решения без предварительного одобрения Вашингтона, фактически передав управление страной американскому руководству, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Президент Финляндии Александр Стубб полностью зависит от Вашингтона в вопросах выстраивания связей с Москвой, заявил член партии «Альянс свободы» Армандо Мема, передает РИА «Новости».

    «Дело в том, что Стубб – всего лишь «вассал США», по сути, посол США в Финляндии является фактическим президентом Финляндии, влияя на внешнюю политику страны», – сказал Мема.

    По словам финского политика, глава государства лишен возможности предпринимать шаги на российском направлении без американского одобрения. Мема выразил уверенность, что подобный подход Хельсинки вряд ли претерпит изменения в ближайшее время.

    Ранее финский лидер неоднократно говорил о необходимости возобновления полноценного диалога между Европой и Россией. Стубб отмечал, что гражданам страны следует морально подготовиться к восстановлению двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Армандо Мема объяснил слова Александра Стубба о диалоге с Москвой желанием успокоить недовольных граждан.

    В июне финский президент признал неизбежность поддержания политических отношений с Россией.

    В июле представитель партии «Альянс свободы» призвал европейские страны к скорейшему возобновлению переговорного процесса.

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    17 августа 2026, 11:15 • Новости дня
    Румынская церковь потребовала вернуть недвижимость в Молдавии

    Tекст: Денис Тельманов

    Бессарабская митрополия рассчитывает вернуть в собственность десятки зданий на молдавской территории или получить за них соответствующую денежную компенсацию.

    Румынская православная церковь намерена вернуть имущество, утраченное в Молдавии, передает РИА «Новости».

    Глава подчиняющейся Бухаресту Бессарабской митрополии Антоний заявил, что структура претендует на три десятка объектов недвижимости.

    «Румынская церковь ранее направляла письма, чтобы вернуть три десятка объекта недвижимости, мы направляли его прежним правительствам, но не получили ответа. Понятно, что все нам не вернут, но пусть вернут хоть одно, а с остальными уже посмотрим, как получить. Как минимум, думаю, мы заслуживаем компенсации», – сказал священнослужитель.

    По его мнению, церковь была «депортирована» из страны. Антоний отметил, что Дворец митрополии ранее находился на месте нынешнего здания правительства Молдавии. Он подчеркнул, что Бухарест не претендует на здание кабинета министров.

    Православная церковь Молдавии объединяет 70% жителей страны и Приднестровья. В последние годы переходы священников между юрисдикциями сопровождаются спорами за храмы. С 2022 года в Бессарабскую митрополию перешли около 60 священнослужителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале правительство Молдавии решило вернуть в государственную собственность более 800 исторических православных храмов.

    Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл обвинил румынские власти в прямом финансировании церковного раскола. До этого патриарх Румынии уже требовал от Кишинева возврата недвижимости Румынской православной церкви.

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    17 августа 2026, 09:39 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 750 долларов

    Цена газа на лондонской бирже превысила 750 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость природного газа на европейских биржах продемонстрировала уверенный рост, преодолев психологическую отметку в 750 долларов на фоне геополитической напряженности.

    Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром выросли на 2,3%, поднявшись выше 750 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 743,7 доллара, а к 9:18 мск показатель достиг 750,6 доллара.

    Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию энергоресурсов в регионе. Средние биржевые цены за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара.

    Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких показателей не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара котировки достигали в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в минувшую пятницу биржевые котировки газа в Европе достигли 726 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее стоимость сентябрьских фьючерсов опустилась до отметки 720 долларов.

    В начале прошлой недели цены на лондонской бирже ICE поднялись выше уровня 740 долларов.

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    17 августа 2026, 13:12 • Новости дня
    Словацкий оператор повысил тарифы из-за остановки транзита газа через Украину

    Словацкая Eustream подняла цены на газ из-за остановки транзита через Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Оператор газотранспортной системы Словакии Eustream повысил тарифы для потребителей, чтобы компенсировать многомиллионные потери после прекращения поставок российского топлива.

    Словацкая газотранспортная компания Eustream пытается возместить убытки от остановки транзита газа через Украину за счет роста потребительских тарифов, передает ТАСС.

    Издание Pravda отмечает, что именно Eustream понесла наибольшие потери от прекращения поставок по восточному маршруту в начале 2025 года. Ранее компания получала основную прибыль от транзита российского газа в Чехию, Австрию и страны Западной Европы. «Эта модель практически развалилась», – подчеркивает газета.

    Мощность газотранспортной системы Словакии составляет около 90 млрд кубометров в год. Однако в 2025 году альтернативным путем поступило лишь 5,4 млрд кубометров. Несмотря на падение доходов, Eustream обязана финансировать профилактику и безопасность трубопроводов.

    В связи с этим компания начала повышать тарифы, что увеличивает издержки промышленных предприятий. С мая 2026 года цены выросли на 10%, при этом оператор настаивает на их многократном увеличении.

    В европейских подземных хранилищах запасы газа упали до исторического минимума.

    ЕК заявила о планах запретить энергоносители из России вопреки дефициту в ЕС.

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    17 августа 2026, 13:05 • Новости дня
    МИД назвал решение Швеции по паспортам искусственным барьером для россиян

    МИД: Решение Швеции по паспортам создало искусственный барьер для россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Решение Швеции не признавать российские небиометрические паспорта является очередным искусственным барьером для граждан России, дипмиссия окажет содействие россиянам в решении возникающих в этой связи вопросов, заявили в посольстве в Стокгольме.

    Как заявили в посольстве России, решение Стокгольма отказаться от признания российских небиометрических загранпаспортов не стало неожиданностью, передает РИА «Новости».

    «Считаем это решение очередным искусственным барьером для российских граждан», – заявили в посольстве России в Швеции. Дипломаты подчеркнули готовность оказывать помощь соотечественникам в решении возникающих проблем.

    Новые правила вступят в силу с 1 октября. В дипмиссии заверили, что будут содействовать гражданам в преодолении дополнительных сложностей, вызванных новыми требованиями шведских властей.

    Европейская комиссия обновила таблицу признания проездных документов для стран Бенилюкса и Швеции.

    Консульский департамент МИД России рекомендовал гражданам заранее оформлять десятилетние биометрические загранпаспорта.

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    17 августа 2026, 11:07 • Новости дня
    Погорельцы во Франции встретили премьер-министра криками и оскорблениями

    Французы из сгоревшей коммуны Ле-Порж освистали премьер-министра Лекорню

    Tекст: Мария Иванова

    Лишившиеся почти 200 домов из-за природных пожаров французы жестко раскритиковали главу правительства, обвинив власти в приоритетном спасении элитных районов.

    Глава французского правительства Себастьян Лекорню столкнулся с жесткой критикой во время визита в Ле-Порж, передает РИА «Новости».

    Политик приехал для встречи с местным мэром, однако толпа встретила его свистом и возмущениями.

    «Лжец! Браво, жалкий!» – кричали собравшиеся люди в лицо премьер-министру. Соответствующие кадры с места событий транслировал канал BFMTV.

    Коммуна Ле-Порж серьезно пострадала от июльских природных пожаров. В населенном пункте, где проживают менее четырех тысяч человек, огонь уничтожил 183 дома.

    Возмущенные граждане уверены, что власти намеренно оставили их городок без защиты. По мнению местных жителей, правительство бросило все силы на спасение более элитных районов Кап-Ферре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабный лесной пожар в коммуне Ле-Порж спровоцировал детонацию старых артиллерийских снарядов.

    Французские правоохранители задержали сотни подозреваемых в намеренных поджогах лесов.

    Большинство граждан страны высказали негативное отношение к премьер-министру Себастьяну Лекорню.

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    17 августа 2026, 10:29 • Новости дня
    Сальвини обвинил власти Испании в провале из-за мигрантов

    Сальвини назвал действия властей Испании причиной миграционного кризиса в Сеуте

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр инфраструктуры и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что массового наплыва десятков тысяч нелегалов в испанскую Сеуту можно было избежать.

    Итальянский политик уверен, что ответственность за миграционный кризис лежит на испанском правительстве, передает ТАСС.

    По его мнению, Мадрид допустил серьезные ошибки, а власти Марокко закрыли глаза на происходящее.

    «Могут пройти 1, 2 или 5 тыс. нелегальных мигрантов, но наплыв 60 или 70 тысяч подразумевает дни, даже недели подготовки. Этого можно было бы избежать», – подчеркнул Сальвини.

    Он охарактеризовал ситуацию как «мини-вторжение» и добавил, что уровень исламского фанатизма в Италии должен быть сведен к нулю.

    В конце июля десятки тысяч мигрантов проникли в испанский автономный город Сеута из Марокко, обходя пограничные заграждения. Для стабилизации обстановки Мадрид привлек военных.

    В ответ на кризис Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией, а испанские власти ввели контроль для прибывающих из Италии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании потребовали от Италии отмены пограничного контроля. Мадрид и Рабат экстренно усилили охрану границы Сеуты из-за угрозы нового наплыва нелегалов.

    Подавляющее большинство незаконно проникших в испанский анклав мигрантов уже вернулись обратно в Марокко.

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    17 августа 2026, 10:10 • Новости дня
    Врачи предупредили о риске масштабной эпидемии в испанской Сеуте

    В испанской Сеуте возник риск эпидемии из-за наплыва мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    В испанском анклаве Сеута сложилась критическая ситуация из-за наплыва мигрантов из Марокко, что грозит масштабной эпидемией и коллапсом медицинской системы, заявил председатель местной коллегии врачей Энрике Ровиральта.

    Председатель местной коллегии врачей Энрике Ровиральта сравнил ситуацию с бомбой замедленного действия, передает РИА «Новости».

    По его словам, в городе остаются около 10 тыс. человек, находящихся в условиях антисанитарии, чье состояние здоровья и статус вакцинации неизвестны.

    «Мы столкнулись с гуманитарным и медицинским кризисом ... Существует реальный риск вспышки инфекции, эпидемии. Это бомба замедленного действия», – заявил Ровиральта в интервью газете ABC. Он добавил, что медицинские службы перегружены, а персонал истощен из-за необходимости работать в две смены.

    В городе уже зафиксирована вспышка гастроэнтерита, из-за чего пришлось открыть отделение для чрезвычайных ситуаций, работавшее в пандемию коронавируса. Местные жители также жалуются на мусор и антисанитарию после того, как в конце июля границу пересекли около 72 тыс. мигрантов из Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании зафиксировали вспышки чесотки среди прибывших из Марокко беженцев.

    Глава Мадрида Исабель Диас Аюсо обвинила премьер-министра страны в предательстве на фоне наплыва нелегалов.

    Мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас назвал обстановку в городе невыносимой.

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