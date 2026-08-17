В Европе за 10 лет резко вырос уровень ультрафиолетового излучения

Tекст: Алексей Дегтярёв

Федеральное ведомство по радиационной защите Германии зафиксировало существенное повышение уровня ультрафиолета в европейском регионе, передает РИА «Новости».

Специалисты проанализировали показатели с 40 измерительных станций в 19 государствах в период с 2013 по 2022 год.

«На 26 станциях было зафиксировано... ежегодное повышение уровня УФ-излучения на 10-20%», – отметили в ведомстве.

Особенно сильно этот показатель вырос в центральной и западной частях континента.

Главной причиной такой динамики исследователи называют уменьшение количества облаков над регионом. Это явление стало прямым следствием глобального изменения климата.

При этом колебания озонового слоя оказали на ситуацию гораздо меньшее влияние.

Ранее европейская климатическая служба Copernicus зафиксировала рекордную жару в Западной Европе.

Беспрецедентный зной на фоне глобального потепления унес жизни сотен людей.