Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.7 комментариев
В Европе за 10 лет резко вырос уровень ультрафиолетового излучения
За последнее десятилетие интенсивность солнечной радиации над европейскими государствами увеличилась на фоне глобального изменения климата и сокращения облачности, сообщило федеральное ведомство по радиационной защите Германии (BfS).
Федеральное ведомство по радиационной защите Германии зафиксировало существенное повышение уровня ультрафиолета в европейском регионе, передает РИА «Новости».
Специалисты проанализировали показатели с 40 измерительных станций в 19 государствах в период с 2013 по 2022 год.
«На 26 станциях было зафиксировано... ежегодное повышение уровня УФ-излучения на 10-20%», – отметили в ведомстве.
Особенно сильно этот показатель вырос в центральной и западной частях континента.
Главной причиной такой динамики исследователи называют уменьшение количества облаков над регионом. Это явление стало прямым следствием глобального изменения климата.
При этом колебания озонового слоя оказали на ситуацию гораздо меньшее влияние.
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