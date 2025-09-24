АТОР рекомендовала оформить биометрический паспорт для поездок по «шенгену»

Tекст: Алексей Дегтярев

Оформление биометрического заграничного паспорта рекомендуется всем туристам, независимо от возраста, чтобы избежать проблем при въезде в ряд государств Шенгенской зоны, сообщили в АТОР, передает РИА «Новости».

В АТОР напомнили, что такие страны, как Литва, Латвия, Дания, Франция, Чехия и Эстония, перестали признавать пятилетние российские загранпаспорта.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил, что универсальная практика признания российских паспортов в Шенгенской зоне пока не сформировалась, но большинство стран склоняется к признанию только биометрических документов.

Он подчеркнул, что во всем мире внедряются автоматизированные системы контроля, рассчитанные именно на биометрические паспорта.

Мурадян добавил, что биометрические документы служат дольше, рассчитаны на десять лет, имеют большую износостойкость, а также содержат больше страниц для виз и штампов. По его словам, новые правила могут быть введены в любой момент.

В 2024 году АТОР сообщал, что в 2023 году почти каждый пятый россиянин, подавший заявку на шенгенскую визу, получил отказ.