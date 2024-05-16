АТОР: Доля отказов россиянам в выдаче шенгена выросла в 13 раз

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в АТОР, по сравнению с 2019 годом, допандемийным годом, доля отказов выросла более чем в 13 раз. В 2023 году россияне получили 520 тыс. шенгенских виз, из них 221 тыс. – многократных. Это на 30% меньше, чем в 2022 году, и почти в два раза меньше, чем в 2019 году, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что в 2023 году почти в 20% случаев россиянам было отказано в выдаче шенгенской визы. В сравнении с 2019 годом доля отказов увеличилась более чем в 13 раз, а также в два раза сократилась и доля выдаваемых мультивиз.

Стоит отметить, что в 2023 году по сравнению с 2022 годом доля отказов россиянам в шенгенской визе удвоилась – до 19,7%.

Ранее сообщалось, что Болгария снова начала оформлять россиянам шенгенские визы.