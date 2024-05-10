Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Посольство Болгарии подтвердило выдачу россиянам шенгенских виз
Посольство Болгарии в Москве опровергло сообщения СМИ о задержке выдачи шенгенских виз россиянам.
В диппредставительстве заявили, что Болгария уже оформляет россиянам шенгенские визы, действительные для поездки во все страны Шенгенского соглашения, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Болгария начнет выдавать шенгенские визы россиянам с 1 апреля, однако ряд СМИ сообщал, что якобы прием документов так и не начался.