ТАСС: Болгария с 1 апреля впервые начнет выдавать шенгенские визы россиянам

Болгария с 1 апреля впервые начнет выдавать шенгенские визы россиянам

Tекст: Денис Тельманов

«С подачей заявлений для шенгенских виз будут работать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт Петербурге», – передает сообщение посольства ТАСС.

Продолжительность ожидания в очереди на подачу документов «будет как у других стран Шенгенского пространства», подчеркнули в посольстве.

Туристы смогут пользоваться выданными до 31 марта 2024 краткосрочными национальными визами типа C со сроком пребывания в стране до 90 дней – «только на въезд в Болгарию и на поездки до Румынии и Кипра».

При этом долговременные визы типа D с разрешением на пребывание на территории республики более 90 дней «будут предоставлять возможность для кратковременных поездок в других странах Шенгенского пространства».

Совет ЕС 31 декабря 2023 года принял решение введении «частичного Шенгена» по отношению к Болгарии. Так, начиная с 31 марта этого года для граждан Болгарии будут отменены проверки на внутренних воздушных и морских границах ЕС, однако проверки на сухопутных границах сохраняются.