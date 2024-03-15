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ТАСС: Болгария с 1 апреля впервые начнет выдавать шенгенские визы россиянам
Болгария с 1 апреля впервые начнет выдавать шенгенские визы россиянам
Болгария впервые начнет оформлять гражданам РФ шенгенские визы с 1 апреля, сообщили в посольстве республики в Москве.
«С подачей заявлений для шенгенских виз будут работать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт Петербурге», – передает сообщение посольства ТАСС.
Продолжительность ожидания в очереди на подачу документов «будет как у других стран Шенгенского пространства», подчеркнули в посольстве.
Туристы смогут пользоваться выданными до 31 марта 2024 краткосрочными национальными визами типа C со сроком пребывания в стране до 90 дней – «только на въезд в Болгарию и на поездки до Румынии и Кипра».
При этом долговременные визы типа D с разрешением на пребывание на территории республики более 90 дней «будут предоставлять возможность для кратковременных поездок в других странах Шенгенского пространства».
Совет ЕС 31 декабря 2023 года принял решение введении «частичного Шенгена» по отношению к Болгарии. Так, начиная с 31 марта этого года для граждан Болгарии будут отменены проверки на внутренних воздушных и морских границах ЕС, однако проверки на сухопутных границах сохраняются.