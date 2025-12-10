Социальные координаторы помогут ветеранам СВО адаптироваться к мирной жизни

Участники форума «Вместе победим!» обсудили механизмы интеграции ветеранов СВО в мирную жизнь

Tекст: Евгений Поздняков

«Стать участником СВО я решил потому, что не мог оставаться в стороне и спокойно смотреть на все происходящее в Донбассе. Местные жители не заслуживают того, что с ними делают захватившие власть в Киеве. Военные преступления ВСУ нельзя оставлять безнаказанными», – рассказал ветеран СВО Максим Раков, участник форума «Вместе победим!» от Ивановской области.

«Я очень хочу, чтобы каждый человек, живущий в Донбассе, обрел мир и вернулся в свой дом, чтобы дети ходили в школы и детские сады, а местные жители спокойно гуляли по улицам. Они такие же люди, как мы, и заслуживают мира», – добавил собеседник.

«Нынешний форум очень значим, поскольку дает возможность нам – участникам СВО – изложить свои мысли по поводу реализации проектов помощи нашим боевым товарищам. Они получили ранения и будут возвращаться из зоны спецоперации. Мы должны стать для них проводниками на жизненной стезе, социальными координаторами. Никто их не поймет лучше, чем те, кто был в тех же условиях», – указал он.

«Думаю, подобные форумы необходимо организовывать и в будущем. Это оптимальная площадка для самореализации и получения знаний в различных сферах. Привлечение к участию в них ветеранов помогает им осознать свою значимость и полезность в мирной жизни, и быстрее адаптироваться после возвращения из зоны боевых действий», – подчеркнул спикер.

«Тем, кто хочет связать свою жизнь с армией или отправиться в зону СВО, я бы дал, как мне кажется, главный совет: им нужно быть настоящими патриотами. Также важные составляющие современной войны – трудолюбие и постоянное саморазвитие, тренировки, обучение. Кроме того, никогда не стоит гнаться за деньгами», – подчеркнул Раков.

В свою очередь, ветеран СВО Максим Колесниченко, участник форума «Вместе победим!» от Новосибирской области, застал начало спецоперации в статусе кадрового военного. «В рядах Вооруженных сил я состоял с 2006 года. От приказов за все время службы не уклонялся, поэтому, когда потребовалось отправиться на фронт – сразу же туда направился. В рамках боевых действий выполнял задачи командира стрелковой роты», – вспоминает он.

«Такие мероприятия как «Вместе победим!» жизненно необходимы для участников СВО. Многие ребята, которые возвращаются к мирной жизни, оказываются дезориентированными. Солдаты не привыкли жаловаться, просить о помощи. И эта установка, к сожалению, часто приводит к тому, что бойцы замыкаются в собственных проблемах», – говорит он.

«Это усложняет жизнь бывших военных: начинают пристращаться к алкоголю, лишаются воли и сил, отчего процесс реабилитации после тяжелого ранения в разы осложняется. Подобные же форумы наглядно показывают: нуждаться в помощи – нормально. Но что более важно – наших ветеранов готовы поддерживать общество и государство», – продолжает собеседник.

«То есть посредством подобных мероприятий мы формируем у бойцов нужное и важное понимание: все получится, а выход, даже из самой сложной ситуации, обязательно найдется. Тем же, кто еще только хочет связать свою жизнь с армией, могу пожелать лишь одного: мирного неба над головой», – добавляет ветеран.

«Но если все же им придется отправиться в зону СВО – желаю им мужества и храбрости. Стать военным – это выбор настоящего героя, готового заботиться о своем доме. Делать это, конечно, можно по-разному, и даже на гражданке. Но все же, как было сказано в фильме «Офицеры»: «есть такая профессия – Родину защищать». И это наша профессия. Не только профессия, но и почетное бремя», – заключил Колесниченко.

В эти дни в Национальном центре «Россия» проходит форум «Вместе победим!». Мероприятие призвано стать ключевой площадкой для диалога, обмена опытом и выработки совместных решений по поддержке интеграции ветеранов спецоперации в мирную жизнь и оказанию помощи их семьям. В событии приняли участие более тысячи героев со всей страны.

На церемонии открытия форума Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ, зачитала приветствие бойцам от Владимира Путина. Президент отметил, что поддержка защитников Отечества является «безусловным нравственным долгом» для общества и государства. Позже в рамках мероприятия прошла пленарная сессия, посвященная формированию эффективной системы поддержки ветеранов после их возвращения домой.