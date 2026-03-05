О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Песков заявил об отсутствии изменений в позиции Европы по «Северному потоку»
Никаких признаков изменения позиции со стороны европейских стран по вопросу запуска уцелевшей ветки трубопровода «Северный поток» не наблюдается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков, отвечая на вопрос, становится ли вероятным запуск уцелевшей ветки «Северного потока» более вероятным на фоне энергетической ситуации в Европе, подчеркнул, что «никаких признаков изменения позиций европейцев нет», передает ТАСС.
Представитель Кремля также напомнил, что президент РФ Владимир Путин накануне отмечал: в европейских странах уже звучат экспертные разговоры о возможном переносе сроков введения запретов на импорт сжиженного природного газа из России. «Такие экспертные разговоры хорошо слышны», – уточнил он.
В феврале эксперт по международной безопасности Марк Эпископос сообщил, что Европе придется наладить отношения с Россией в энергетической сфере, а газопровод «Северный поток» будет играть ключевую роль в этом процессе.
Напомним, в Европе стали активнее обсуждать возвращение прямых контактов с Россией.