Песков заявил об отсутствии изменений в позиции Европы по «Северному потоку»

Tекст: Дарья Григоренко

Песков, отвечая на вопрос, становится ли вероятным запуск уцелевшей ветки «Северного потока» более вероятным на фоне энергетической ситуации в Европе, подчеркнул, что «никаких признаков изменения позиций европейцев нет», передает ТАСС.

Представитель Кремля также напомнил, что президент РФ Владимир Путин накануне отмечал: в европейских странах уже звучат экспертные разговоры о возможном переносе сроков введения запретов на импорт сжиженного природного газа из России. «Такие экспертные разговоры хорошо слышны», – уточнил он.

В феврале эксперт по международной безопасности Марк Эпископос сообщил, что Европе придется наладить отношения с Россией в энергетической сфере, а газопровод «Северный поток» будет играть ключевую роль в этом процессе.

Напомним, в Европе стали активнее обсуждать возвращение прямых контактов с Россией.