Лавров осудил планы США по превращению Газы в «ривьеру»

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что инициатива президента США Дональда Трампа по превращению сектора Газа в «ближневосточную ривьеру» и возможное переселение жителей анклава является проявлением неуважения к палестинскому народу, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что говорить о восстановлении Газы нужно только в ключе гарантии права палестинцев на возвращение и проживание на собственной земле.

«Уже сейчас, по-моему, про «ближневосточную ривьеру» не говорят, но непонятно, идет разговор о том, да, надо восстановить, наверное, лучше сделать какой-то курорт… Мне кажется, это будет неуважение к палестинцам, их пытаются расселить чуть ли не по всему миру – от Индонезии до Сомали», – заявил Лавров на круглом столе «Украинский кризис. Цифровые угрозы и международная информационная безопасность».

Министр подчеркнул, что восстановление сектора Газа должно обеспечивать право палестинцев на возвращение.

Ранее в феврале 2025 года президент США Дональд Трамп после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху выдвинул идею о превращении сектора Газа после реконструкции в «ближневосточную ривьеру».

Президент США Дональд Трамп назвал сектор Газа «первоклассной недвижимостью» с возможностью строительства гостиниц.

Позднее американский лидер предложил Израилю передать анклав под контроль Вашингтона после завершения боевых действий.

В Кремле в ответ на эти инициативы призвали дождаться деталей плана с учетом интересов местного населения.