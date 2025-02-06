Трамп предложил передать сектор Газа США после окончания конфликта

Tекст: Валерия Городецкая

Трамп предложил Израилю передать под контроль США сектор Газа после завершения военного конфликта в палестинском анклаве, передает ТАСС. В своей публикации в соцсети Truth Social президент США заявил: «Израиль мог бы передать сектор Газа Соединенным Штатам после окончания боевых действий».

Он подчеркнул, что восстановление сектора Газа Соединенными Штатами могло бы стать крупнейшим проектом в истории человечества. «Соединенные Штаты, работая с замечательными командами разработчиков со всего мира, постепенно и с осторожностью приступили бы к созданию того, что стало бы одним из величайших и наиболее впечатляющих проектов такого рода на земле», – отметил Трамп.

Президент США добавил, что для реализации этого проекта не потребовалось бы участие американских солдат, что, по его мнению, способствовало бы установлению стабильности в регионе.

Ранее резидент США Дональд Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, а также, как писала Financial Times, требовал у премьера Дании Метте Фредериксен продать Гренландию.