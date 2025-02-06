Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.3 комментария
Трамп предложил передать сектор Газа США после окончания конфликта
Американский президент Дональд Трамп предложил Израилю передать сектор Газа под контроль США после завершения военных действий в палестинском анклаве.
Трамп предложил Израилю передать под контроль США сектор Газа после завершения военного конфликта в палестинском анклаве, передает ТАСС. В своей публикации в соцсети Truth Social президент США заявил: «Израиль мог бы передать сектор Газа Соединенным Штатам после окончания боевых действий».
Он подчеркнул, что восстановление сектора Газа Соединенными Штатами могло бы стать крупнейшим проектом в истории человечества. «Соединенные Штаты, работая с замечательными командами разработчиков со всего мира, постепенно и с осторожностью приступили бы к созданию того, что стало бы одним из величайших и наиболее впечатляющих проектов такого рода на земле», – отметил Трамп.
Президент США добавил, что для реализации этого проекта не потребовалось бы участие американских солдат, что, по его мнению, способствовало бы установлению стабильности в регионе.
Ранее резидент США Дональд Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, а также, как писала Financial Times, требовал у премьера Дании Метте Фредериксен продать Гренландию.