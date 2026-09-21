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При падении авто в карстовый провал в Нижегородской области погибли два человека
В Нижегородской области два человека стали жертвами падения легкового автомобиля в глубокий карстовый провал, заполненный водой, сообщили в региональном управлении МЧС.
Трагедия произошла вблизи села Чулково Вачского округа, где легковой автомобиль ушел под воду в карстовом провале, передает РИА «Новости». На место происшествия оперативно прибыли спасатели для проведения поисковых работ.
«Водолазы Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России извлекли из затонувшего автомобиля тела мужчины 1976 года рождения и женщины 1979 года рождения», – сообщили в спасательном ведомстве.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года возле жилого дома в Нижегородской области образовался шестиметровый карстовый провал.
В августе в Саратовской области легковой автомобиль съехал с плотины в водоем.
В прошлом году на трассе М-12 в Нижегородской области в результате крупной аварии погибли два человека.