Путин: Россия защищает свои ценности, а не борется с чужими

Член СПЧ Кабанов: Фиктивные браки являются способом легализации радикалов

Tекст: Олег Исайченко

«Фиктивные браки во всем мире, в том числе и в России, во многом являются механизмом легализации радикалов», – отметил Кирилл Кабанов, член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета. Он напомнил, что с инициативой увеличить время нахождения в браке для получения гражданства ранее выступали как в СПЧ, так и в российских регионах, в том числе в Калужской области и Калининграде.

«Сейчас этот вопрос был поднят в Госдуме на фоне ужесточения миграционного законодательства. На мой взгляд, идея правильная, и ее нужно поддерживать», – добавил собеседник. Впрочем, по мнению правозащитника, мера станет действительно эффективной лишь при нескольких условиях.

«Во-первых, время нахождения в браке для получения гражданства нужно увеличить до пяти лет, – считает Кабанов. – За это время супруги доказывают, что они ведут общее хозяйство, сформировали семью и родили детей». Во-вторых, полагает он, миграционным подразделениям необходимо вернуть функцию оперативно-розыскной деятельности.

«Один из ключевых вопросов – кто будет проверять, является ли брак настоящим или формальным? Главное управление по вопросам миграции важно перевести из области оказания услуг в систему государственной безопасности», – акцентировал член СПЧ. Как считает правозащитник, эти меры позволят пресечь проникновение в страну преступников.

«Люди, которые пытаются получить гражданство незаконным путем, как правило, уже имеют судимость. Для заключения фиктивного брака требуются деньги, и порой немалые. На такое идут не обычные трудяги, а те, кто связан с криминалом, или радикалы, которых сегодня не принимают в странах Средней Азии», – пояснил спикер.

Кабанов также обратил внимание, что параллельно в Госдуме обсуждают вопрос об ограничении возможности мигрантам привозить в страну свои семьи. Сейчас, по словам правозащитника, особо ценные специалисты приезжают в Россию с членами семьи, а расходы на их содержание на себя берет бизнес, который пригласил их к себе. «Иная картина с другими мигрантами. Зачастую они работают «в черную», но при этом вместе с членами семьи претендуют на социальные блага», – уточнил спикер.

«Возникает вопрос – что ценного в экономике производят трудовые мигранты? Да, они строят миллионы квадратных метров жилья, но в этом секторе задействованы всего 13%. Разве можно считать доставку и такси-сервисы флагманами экономики?» – рассуждает правозащитник.

«Вместе с тем мы получаем дополнительные угрозы в виде терроризма и радикализма, расходы на безопасность, в отдельных случаях формируются этнические анклавы. Этим и вызваны инициативы, которые сейчас обсуждает Госдума», – заключил Кабанов.

В Госдуме рассматривают возможность увеличить срок брака, необходимый для получения разрешения на временное проживание (РВП) в России. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, сейчас обсуждается возможность увеличения срока с одного года до двух лет. «Мы будем этот вопрос еще дополнительно обсуждать. Может быть, не два года, может быть, три года, может быть, четыре года», – сказал спикер Госдумы.

Володин отметил, что цель инициативы – борьба с фиктивными браками, которые заключаются для получения российского гражданства. Ранее спикер Госдумы заявил, что в нижней палате парламента готовят законопроект, запрещающий трудовым мигрантам привозить с собой семьи.

Между тем глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев пояснил, что инициатива ЛДПР касательно запрета въезда семей мигрантов является ответом на запрос избирателей.