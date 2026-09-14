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ЦБ ввел надбавки для банков для ограничения рисков потребкредитования
Банк России с 15 октября вводит макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по вложениям банков в облигации, обеспеченные поступлениями по потребительским кредитам.
Требования также коснутся кредитных требований к специализированным обществам, выпускающим такие бумаги, передает ТАСС. Размер надбавки составит 250% как для банков-оригинаторов, так и для кредитных организаций, инвестирующих в подобные облигации. Ипотечные ценные бумаги под действие новых правил не подпадут.
Мера призвана ограничить системные риски и снизить возможности для регулятивного арбитража.
В последние годы банки резко нарастили секьюритизацию потребительских ссуд. С начала 2023 года по июль 2026 года состоялось 64 выпуска облигаций на 1,5 трлн рублей. Для сравнения, за 2019-2022 годы было проведено лишь восемь выпусков на 51 млрд рублей.
Регулятор отмечает, что перекрестные вложения банков в такие бумаги могли приводить к высвобождению надбавок у банка-оригинатора без их формирования у инвестора. При этом риск фактически оставался внутри банковского сектора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России установил строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой.
Позже регулятор ввел количественные макропруденциальные лимиты на выдачу ипотеки в сегменте индивидуального жилищного строительства.
Осенью прошлого года в стране заработали новые правила выдачи потребительских займов с обязательным периодом охлаждения.