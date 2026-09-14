14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.70 комментариев
Во время полумарафона в Англии умерли два участника забега
Sky: Во время полумарафона Great North Run в Англии умерли два участника забега
Двое молодых мужчин умерли во время участия в 45-м полумарафоне Great North Run, прошедшем в Англии 13 сентября, сообщил телеканал Sky.
«Все, кто принимал участие в организации забега Great North Run, выражают искренние соболезнования семьям и друзьям двух участников. Мы продолжаем оказывать поддержку их семьям в это невероятно трудное время, и наши мысли и соболезнования обращены ко всем, кто любил и знал их», – приводит Sky заявление организаторов, передает ТАСС.
Забег прошел 13 сентября. Традиционно соревнование организуют ежегодно в первой половине сентября. Следующий старт официально запланирован на 12 сентября 2027 года.
В августе прошлого года пожилой бегун скончался от сердечного приступа на Сибирском международном марафоне в Омске.
Также два человека погибли от переохлаждения на трейловом забеге в Мурманской области.
Весной того же года два участника полумарафона в Алма-Ате умерли на дистанции из-за проблем со здоровьем.