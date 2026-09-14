14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.71 комментарий
YouTube заблокировал белорусский телеканал во время прямой трансляции
YouTube заблокировал белорусский телеканал СТВ во время прямой трансляции
Американский видеохостинг YouTube удалил аккаунт белорусского медиахолдинга СТВ прямо во время эфира общественно-политического ток-шоу.
Инцидент произошел в понедельник вечером, передает ТАСС. Платформа прервала вещание программы «По существу» и ограничила доступ еще к трем ресурсам вещателя.
«YouTube «снес» наш канал прямо во время трансляции! Прямо сейчас, в разгар обсуждения Дня народного единства и исторической правды, IT-гигант заблокировал наш аккаунт», – говорится в сообщении телеканала.
Представители медиахолдинга отметили, что вещание ток-шоу продолжилось на альтернативных площадках. В Telegram-канале программы уточнили, что под цифровую цензуру попали сразу четыре канала СТВ, включая ресурс с исключительно развлекательным контентом.
В апреле этого года видеохостинг YouTube удалил каналы белорусских СМИ БелТА, СТВ и ОНТ.
Белорусский депутат Олег Гайдукевич назвал данные действия нарушением международных прав.
Ранее американская платформа заблокировала около 40 аккаунтов российских региональных гостелерадиокомпаний.